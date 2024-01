„Hrvatska će dati sve od sebe da nam pokvari party“

Njemačka reprezentacija će se protiv Hrvatske boriti za ulazak u polufinale Europskog prvenstva u rukometu. Nakon pobjede nad Mađarima 35:28 (18:17), Nijemci su s pet bodova drugoplasirana momčad u skupini I i moraju pobijediti Hrvatsku ako na domaćem terenu žele sudjelovati u borbi za medalje. Hrvatska je na posljednjem (6.) mjestu skupine s jednim osvojenim bodom.

Nakon meča s Mađarima, pitali smo njemačke reprezentativce i izbornika Alfreda Gislasona što očekuju u meča s Hrvatskom i što misle o hrvatskom rukometu?

Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen, naslovna fotografija): „Utakmica protiv Hrvatske će biti sigurno jako emocionalna. Hrvati se uvijek bore, bez obzira na situaciju u kojoj se nalaze. Radi se o igračima koji su jako ponosni što mogu braniti boje svoje zemlje. Mislim da nas u utakmici protiv Hrvatske očekuje jako velika borba."

Njemački izbornik Alfred Gislason, slavlje nakon pobjede nad Mađarima Foto: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Alfred Gislason (njemački izbornik): „Očekujem vrlo tešku utakmicu protiv Hrvatske. I to bez obzira na činjenicu da Hrvatska više nema šanse za plasman u polufinale. Ja sam vrlo često igrao protiv Hrvatske i znam s kakvom motivacijom oni ulaze u svaki meč. Hrvatska ima vrlo mladu ekipu, a tu je i nekoliko igrača apsolutne svjetske klase, poput Domagoja Duvnjaka ili Igora Karačića. Oni su tehnički i taktički izvanredni igrači. Mislim da svi oni koji sad kažu da će Hrvatska u taj susret ući u stilu ‚ah, ionako to nije važno…' apsolutno nemaju pojma o hrvatskom rukometu."

Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt): „Mi smo jako sretni da smo se uspjeli izboriti za poziciju u kojoj se sad nalazimo. Mađari su bili jak protivnik, a morali smo ih savladati kako bi protiv Hrvatske imali meč-loptu za plasman u polufinale. Bit će teško protiv Hrvatske ponoviti ovu igru. A dobro znamo koliko je hrvatska momčad kvalitetna. Na svim pozicijama su hrvatski igrači među najboljima u svijetu. Vrlo dobro čitaju igru, znaju se nositi s pritiskom. Bez obzira na to što Hrvatska više nema šanse za plasman u polufinale, očekujem da će dati sve od sebe. Pa i za brojne hrvatske navijače koji su ovdje u dvorani. Hrvatska je velika rukometna nacija, zemlja u kojoj se cijeni ono što dečki prikazuju na parketu. Nikada nisam vidio neku utakmicu u kojoj se Hrvatska predala, i to sigurno neće napraviti u dvoboju s nama."

Jannik Kohlbacher (u bijelom dresu) u meču protiv Švicarske Foto: Revierfoto/IMAGO

Jannick Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen): „U susretu s Hrvatskom mi možemo puno toga ostvariti, ali možemo i puno toga izgubiti. Varaju se svi oni koji misle da će to za nas biti rutinski odrađeni posao. Mislim da ne postoji ijedna druga reprezentacija koja s toliko puno nacionalnog ponosa igra za svoju zemlju kao što je to Hrvatska. Hrvati doduše na ovom turniru nemaju više šanse za ulazak u polufinale, ali sigurno nam neće ništa pokloniti. Vrlo dobro poznajemo neke od velikih hrvatskih igrača, poput Domagoja (Duvnjaka) ili Igora (Vorija), hrvatski reprezentativci će sigurno sve dati od sebe na terenu, kako bi nam pokvariti party. Stvar je jednostavna, mi moramo pobijediti.”

Philipp Weber (SC Magdeburg): „U utakmicu s Hrvatskom ulazimo s vrlo dobrim osjećajem. Ta utakmica je za nas meč-lopta, mi sami odlučujemo o našoj sudbini, i to je razlog našeg optimizma. Hrvatska više nema što izgubiti, to je jako opasna situacija za nas. Moramo igrati upravo onako kako smo igrali protiv Mađara. A to znači fantastičan rad u obrani, jako intenzivna, borbena igra. To sad moramo ponoviti i protiv Hrvatske. Mi s pobjedom možemo izboriti nastup u polufinalu i sve ćemo dati od sebe da to i ostvarimo."

Hrvatski reprezentativci nakon poraza od Mađarske Foto: Ante Cizmic/HANZA MEDIA/IMAGO

Christoph Steinert (HC Erlangen): „U utakmicu s Hrvatskom ulazimo s velikom dozom samopouzdanja koje smo stekli u meču s Mađarima. Vidjeli smo da je naš napad opet dobro funkcionirao, a to je za našu ekipu jako važno, dobra ofenziva je ono što nas je krasilo posljednjih godina. Hrvati su svojim redovima imaju nevjerojatno puno kvalitetnih igrača. Duvnjak se vratio u momčad, praktički na svakoj poziciji imaju jako dobre ljude. U taj meč ulazimo s velikim respektom prema Hrvatskoj."

Utakmica između Njemačke i Hrvatske igra se u Kölnu u srijedu (24.1.) s početkom u 20:30.