Njemački mediji nikad oštrije o Đokoviću

„Sportska godina obično počinje Happy Slamom' u Melbourneu. Slike australskog ljeta raduju ljude u vrijeme kada je u drugim dijelovima svijeta sve sivo. To je sada potpuno pokvareno", ocjenjuje novinar lista Berliner Morgenpost u komentaru pod naslovom „Game over, Đoković".

I nastavlja: „Iza svega je ostalo previše gubitnika – a to nije samo Đoković, koji se ionako nije najbolje snalazio s navijačima izvan Srbije. I nije samo njegova obitelj, koja je sa svojom sramnom 'usporedbom s Isusom' uletjela u zaleđe. Gubitnici su i organizatori Australian Opena, koji su očigledno htjeli zvijezdi ponuditi tajni put do turnira uz medicinsko izuzeće. Ali i australski političari, koji su predugo odavali dojam da se Đokovića zapravo drugačije tretira."

„Nevjerojatni narcis"

Đoković nakon dolaska na zračnu luku u Beogradu

„Novak Đoković je izgubio pravni obračun protiv australske vlade i morao je napustiti tu zemlju. To je kraj neviđenog pozerstva koje je navodnog srpskog heroja razotkrilo kao nevjerojatnog narcisa", ocjenjuje sportski internet-portal Spox.com.

U komentaru pod naslovom „Odvratno valjanje u ulozi žrtve" taj portal piše: „Da je Đoković imao barem minimum skromnosti i empatije, on uopće ne bi odluku prepustio sudu. Trebao je taj 34-godišnjak prihvatiti posljedice svojih postupaka, odnosno toga što se nije htio cijepiti, i morao je otkazati sudjelovanje na Otvorenom prvenstvu Australije."

Đoković je, piše njemački portal, „otvorio ogromno bure baruta, valjajući se povremeno u odvratnom prikazivanju sebe kao žrtve, ne poduzimajući ništa po pitanju sramnih nastupa svoje obitelji u Beogradu, koja ga je skromno uspoređivala s Isusom, pa čak i prihvaćajući diplomatske incidente do kojih je došlo između njegove rodne Srbije i Australije. Koliko osoba zapravo može biti narcisoidna", pita se urednik internet-portala Spox.com.

„To nije bio 'lov na veštice'"

„Novak Đoković morao je napustiti Australiju i za početak mało se povući. To nije loša ideja, jer takav broj 1 u svijetu tenisa nikome ne treba", ocjenjuje kelnski Express.

„Ne, odluka da se Đokoviću odbije ulazak nije bila ni razapinjanje na križ, niti 'lov na vještice', kako je trubio predsjednik Vučić. To je bio rezultat trezvene ocjene dokumenata i izjava na žalbenom ročištu. Konačno, granične vlasti Australije pritvorile su i češku igračicu Renatu Voračevu. I njoj je ukinuta viza, usprkos tome što je u prosincu preležala koronu i imala medicinsko izuzeće. U toj igri sigurno nije bilo ni proizvoljnosti, ni nenaklonosti, već samo paragrafa“, ocjenjuje se u komentaru lista Berliner Zeitung.

Ili „heroj" ili „figura koja izaziva mržnju"

„Sebičan, smio i neuspješan: Novak Đoković razbija svoju karijeru" – tako je naslovljen komentar njemačkog RTL-a: „Novak Đoković je izgubio i prije nego što je u vrućini Melbournea prvi put udario malu loptu. Pakleno mnogo ljudi u toj Australiji je zadovoljno što je Srbin morao napustiti zemlju."

U tekstu se podsjeća da su se i vlasti Australije „osramotile apsurdnim, formalnim greškama, pogubnom informacijskom politikom (prema igračima u slučaju Đoković, nap. RTL-a), sumnjom i oklijevanjem. Činjenica da je ministar za imigracije na koncu morao narediti deportaciju koristeći svoje diskrecijsko pravo, govori sve o tome koliko je očajnička bila borba za čisto rješenje problema", piše RTL.

A bi li naklonost prema Đokoviću ponovno porasla da je odmah prihvatio odluku vlasti u sporu oko vize, pita se njemački medij. I odgovara: „Vjerojatno ne. Đoković je oduvijek bio ulični borac s agresivnim sloganom: 'Ja protiv čitavog svijeta'. To ga i čini uzorom na pojedinim scenama. Ta polarizacija koju Srbin izaziva ovih prvih dana siječnja u Australiji konačno je eskalirala. Više nije bilo nikakve sredine između heroja (kako ga vide u njegovoj zemlji, ali i oni koji poriču postojanje korone i protive se cijepljenju) i figure koja izaziva mržnju", piše njemački RTL.

„Drama, farsa, tragikomedija"

„Farsa oko Novaka Đokovića je završena, ali posljedice će se još dugo osjećati. Teniski svijet više nije isti. Ipak, ostali igrači zaslužuju šansu da se vrate svom sportu", ocjenjuje Der Spiegel.

Đokovićevi fanovi u Australiji

„Novak Đoković sjedi u avionu, a tisuće ljudi na internetu preko Flightradara prati kako u Melbourneu uzlijeće letjelica s prvim na svjetskoj rang-listi. Bio je to kraj, ali i vrhunac priče koja je vrludala između drame, poze, farse i tragikomedije. Tek je sredina siječnja, ali teško da će biti moguće nadmašiti tu razinu uzbuđenja, čak i u ovoj toliko hvaljenoj sportskoj 2022. godini. To je zato što se ovdje toliko toga nadovezalo: sport, politika, pandemija, pitanje migracija, rezerviranost prema vakcinaciji. Sve to seže duboko u društvo i dotiče važna pitanja suživota. Zato su ljudi bili toliko zainteresirani za tu temu", ocjenjuje novinar njemačkog magazina.

„U tom pogledu, ovaj Australian Open više ne može biti 'jedan sasvim običan Grand Slam turnir'. Ali barem se to može pokušati – javnost to duguje svim igračima koji su se ponašali u skladu s propisima. Igrati Grand Slam turnir i dalje je najveća stvar za svakog tenisača profesionalca, to ne može omalovažiti ni rasprava o Đokoviću. A izjava kojom je taj 34-godišnjak prihvatio presudu sugerira da i on sam to počinje shvaćati", zaključuje se u komentaru Der Spiegela.

Ivan Đerković

