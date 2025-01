Njemački mediji: Austrija kao upozorenje za Njemačku

Njemački mediji se u svojim današnjim izdanjima bave neuspjelim pokušajem formiranja vlade u Austriji. Naime, konzervativna Narodna stranka (ÖVP) i socijaldemokratska SPÖ proglasile su koalicijske pregovore neuspjelima. Sada je jedina opcija formiranje vlade s desničarskom Slobodarskom strankom Austrije (FPÖ). Moguće je da će austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen danas (6.1.) dati mandat za sastav nove vlade šefu FPÖ-a Herbertu Kicklu.

Süddeutsche Zeitung piše da je Austrija često bila model za politički razvoj u Europi, pa među ostalim podsjeća i na Jörga Haidera koji je sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća nagovijestio „rođenje europskog desnog populizma".

„U Njemačkoj bi se politička situacija u susjednoj zemlji, u kojoj se tako rado provodi odmor, trebala pomno pratiti. Na prvi pogled sve možda izgleda čudno, neobično i popraćeno skandalima. Ali vrlo jasno govori o raspadu nekadašnjih narodnih stranaka i brzini kojom desno-populističke do desno-ekstremne snage dolaze na vlast. To bi moglo biti model koji bi se za nekoliko mjeseci mogao vidjeti i u Njemačkoj", upozorava Süddeutsche Zeitung.

I Kölner Stadt-Anzeiger vidi problem koalicije u Austriji kao upozorenje za Njemačku: „Svi bi trebali to uzeti k srcu, i političari i birači. Za političare to vrijedi za one koji misle da mogu učiniti desničare suvišnima tako što kopiraju njihov jezik i/ili sadržaje. Pokazalo se da to ne funkcionira, već proizvodi suprotan učinak. Također, vrijedi i za one koji politiku tretiraju kao reality show. Politika ne mora biti dosadna, ali potrebno je više ozbiljnosti."

Njemački kancelar Karl Nehammer (ÖVP) objavio je neuspjeh koalicijskih pregovora Foto: Andreas Stroh/ZUMA Press Wire/picture alliance

„To nije dobra vijest za progresivne snage"

Neue Osnabrücker Zeitung naglašava: „Ograničiti se, kao austrijski konzervativci iz ÖVP-a i socijaldemokrati iz SPÖ-a, samo na to da su protiv nekoga, nije politički koncept niti uspješna strategija. Bilo bi bolje kada bi sve političke snage centra napokon prepoznale i priznale raspoloženja i potrebe koje se odražavaju u izbornim uspjesima AfD-a, FPÖ-a, Trumpa i drugih."

Frankfurter Rundschau pak konstatira da bi nakon neuspjelih koalicijskih pregovora između konzervativaca i socijaldemokrata moglo doći vrijeme za FPÖ. I upozorava: „Time bi još jedna članica EU-a skrenula udesno. To nije dobra vijest za progresivne snage unutar Unije." Ovaj list povlači paralelu između Njemačke, Francuske i Austrije: „Koliko god te tri zemlje bile različite, jedno im je ipak zajedničko: demokratskim strankama nedostaje ideja za njihovu zemlju, ali i za Europu s kojima bi mogle prevladati izazove pojedinih država kao i kontinenta."

„Izgubljeno je mnogo povjerenja u medije i politiku"

List Die Zeit pak u svom internetskom izdanju komentira poteze ÖVP-a: „Funkcionalna demokracija treba poštenu konzervativnu stranku. Pošteno bi bilo ići na nove izbore nakon propasti koalicijskih pregovora i ući u predizbornu kampanju bez isključivanja suradnje s FPÖ-om. Ovako je ÖVP prevarila svoje birače i postala oslonac desnih populista."

A Tageszeitung (taz) zaključuje: „Mnogo povjerenja u medije i politiku je izgubljeno. FPÖ pridobiva razočarane, oslanja se na alternativne medije, kritizira takozvani 'sustav'. Gotovo sve ostale stranke podcijenile su koliko je važna socijalna politika. U vremenima rekordne inflacije, rasta nezaposlenosti i prijetnje siromaštvom, to je ozbiljan propust."