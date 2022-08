Njemački kancelar najavio novi paket pomoći

Vlada kancelara Olafa Scholza i dalje će pomagati građanima u trenutnoj energetskoj i gospodarskoj krizi. "Bit će još jedan paket", rekao je on na ljetnoj konferenciji za novinare i osvrnuo se na pomoć́ koja je već́ dogovorena. „Učinit ćemo sve da prebrodimo ovo teško vrijeme."

Paketi pomoći bi vrijedili oko 30 milijardi eura. Spomenuo je i mjere koje su već́ poznate ili su donijete, kao što su povećanje minimalca, veća podrška podstanarima ili novi sustav socijalne pomoći. Cilj je da "nitko ne bude suočen s nerješivim problemima".

Ne očekuje društvene nemire

Jasno je da „moramo sastaviti sveukupni paket koji uključuje sve grupe stanovništva", rekao je Scholz. Ovo će uključivati i porezne olakšice. On ne očekuje da će socijalne napetosti u Njemačkoj eskalirati zbog teške ekonomske situacije i rasta cijena. „Mislim da u ovoj zemlji neće biti nemira jer je Njemačka socijalna država", rekao je Scholz.



Prema njegovim riječima, dva planirana LNG terminala na njemačkoj obali Sjevernog mora trebali bi biti gotovi ove zime. Prvi terminali bi trebali biti "povezani u zimi početkom iduće godine". Rekao je da je trenutno nabava plina skupa, ali je naglasio: „Uvijek ćemo dobivati dovoljno."



Kancelar kaže da vidi napredak u pregovorima o ograničenju cijene ruske nafte. Takvo ograničenje cijena funkcionira samo ako je organizirano globalno. O tome se vode intenzivne rasprave koje još nisu okončane.



On je također istaknuo da se zalaže za plinovod od Portugala do središnje Europe preko Španjolske i Francuske. Kako je izvijestio, o projektu je razgovarao s kolegama u tim zemljama, kao i s predstavnicima EU-a.

Cijena plina je trenutačno veliki problem za cijeli svijet

Najavljena dalja podrška Ukrajini



Scholz je također najavio nastavak podrške Ukrajini. Ruski rat i dalje zahtijeva „donošenje dalekosežne odluke da podržimo Ukrajinu u njenoj borbi za neovisnost". Vlada to, napomenuo je, čini kroz „masivni prekid s dosadašnjom praksom, tako što isporučujemo vrlo, vrlo mnogo, vrlo dalekosežnog i vrlo učinkovitog oružja. I nastavit ćemo to činiti u bliskoj budućnosti". Kada će se krenuti s „budućim isporukama“ oružja, Scholz nije konkretizirao.

Rat je nazvao trenutno najvećim izazovom. Rusija mora shvatiti „da se ne može završiti diktiranim mirom, kao što su ruski predsjednik i njegovi politički lideri vjerojatno u početku imali na umu". Njemački kancelar je naglasio: „Ne smije i neće, sasvim sam siguran u to”.

"Ruski predsjednik snosi odgovornost"



Scholz je također osudio ruske ratne zločine. „Ovo je zločinački rat, u to nema sumnje." On je uvjeren da će biti poduzete sve mjere za rasvjetljavanje ovih zločina. „Ruski predsjednik snosi odgovornost za ovaj rat." No Scholz nije odgovorio na pitanje treba li zbog toga Putin osobno odgovarati.

Što se tiče cum-ex porezne afere oko privatne banke Warburg-Bank, Scholz je ponovo odbacio svaku odgovornost. "Nema dokaza da je postojao bilo kakav politički utjecaj", rekao je, pozivajući se pri tom na rezultate istrage u protekle dvije i po godine.



Na pitanje što zna o novcu u sefu bivšeg parlamentarnog zastupnika SPD-a Johannesa Kahrsa, Scholz je odgovorio: „Ništa". Kaže da nema pojma odakle bi novac mogao potjecati, ali da bi to volio znati. Prema pisanju više medija, u bankovnom sefu koji se vodi na ime Johannesa Kahrsa pronađeno je više od 200.000 eura. Istražitelji su to otkrili u sklopu istrage oko financijskog skandala sa cum-ex transakcijama.

ss/tageschau/dpa