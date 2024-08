Njemački državni proračun ili "iz šupljeg u prazno"

„Problematično s obzirom na Ustav i neprovedivo“ – to je porazni zaključak neovisnih stručnjaka o nacrtu njemačkog državnog proračuna za 2025. godinu. Prema saznanjima novinara javnog servisa ARD, njemačko Ministarstvo financija je dobilo to izvješće i „radi na tome“ kako bi poboljšalo neke stavke najkasnije do studenoga.

Riječ je o tome da jednostavno nedostaje čitavih 17 milijardi eura i da su metode koje su smislili vladajuća koalicija i ministar financija Christian Linder veoma upitne, a vjerojatno i protivne Ustavu.

Riječ je o tri „ideje“ kako barem na papiru popuniti prazninu u državnoj blagajni. Najprije je tu novac koji je zapravo bio namijenjen za ograničenje cijene plina i električne energije u proteklom razdoblju i koji je jednostavno „prebačen“ u proračun za 2025. No tu stručnjaci upozoravaju kako je takvo automatsko „prebacivanje“ izrijekom zabranjeno i kako bi tu moglo biti posla za Ustavni sud koji bi onda mogao „srušiti“ čitav proračun.

Ljuto potrebne i goleme investicije Željeznici bi se još nekako i moglo predstaviti kao "pozajmica", ali nije nipošto jasno - kad i kako bi DB ikad vratio taj novac? Foto: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Nije izdatak nego...

Onda je tu i ideja da se troškove i izdatke predstavi kao „pozajmicu“. Tu je riječ o ljuto potrebnim sredstvima za obnovu i popravak željezničke mreže i sasvim teoretski bi se taj golem novac – riječ je o 3,6 milijardi eura - mogao tvrtki Deutsche Bahn (Njemačke željeznice - DB) dati i kao „pozajmica“. Ali stručnjaci upozoravaju da je ta ideja na klimavim nogama: Njemačke željeznice su ionako na rubu likvidnosti i nipošto nije jasno kako i odakle bi one ikad vratile taj kredit.

A dok kod DB-a još i postoji mogućnost dokapitalizacije – država je tu još uvijek većinski vlasnik, potpuno je nejasno kako bi se mogla obrazložiti „pozajmica“ za obnovu njemačkih autocesta. Naime Autobahn GmbH nema značajnih prihoda osim državnog novca jer se ne naplaćuju cestarine: jedini nešto ozbiljniji prihod su zapravo koncesije za benzinske crpke na mreži autocesta – i to je daleko od dovoljnog za također gigantske i prijeko potrebne investicije. Da, postoje cestarine za kamione, ali to je posve druga priča i potpuno odvojeni zakonski okvir. Drugim riječima, smatraju stručnjaci: zaboravite, to je neizvedivo.

I dok bi se izdatak za željeznicu još mogao predstaviti kao "pozajmica", novac za također hitno potreban popravak mreže autocesta - baš nikako. Foto: Bernd von Jutrczenka/picture-alliance/dpa

Kriv je kancelar?

Naravno da je oporba jedva dočekala nove nevolje vladajuće koalicije, a za političara CDU-a Mathiasa Middelberga tu nije krivac tek ministar financija, nego „riba smrdi od glave“: „Christian Lindner se opet dao prevesti žedan preko vode od kancelara. Već kod prenamjene 60 milijardi za koronu je vjerovao prijedlogu svog prethodnika u ministarstvu. Sad se opet upušta u dogovor o proračunu, bez da provjeri te prozirne planove iz ureda kancelara“, izjavio je oporbeni političar za ARD.

No ni oporba neće lako predložiti rješenja za rupu od 17 milijardi eura,s obzirom na sve veće izdatke i prihode koje i dalje „ždere“ inflacija.

aš(ARD)