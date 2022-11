Njemačke tvrtke sve teže dobivaju kredite

Inflacija, stagflacija i uskoro recesija. U Njemačkoj više nitko ne sumnja da recesija dolazi, pitanje je samo koliko će biti teška.

Nesigurnost i strah od vala bankrota postaju sve jači, a to znaju i banke pa njemačke firme sve teže dobivaju nove kredite: 24,3 posto tvrtki koje trenutno pregovaraju o kreditima kažu da nailaze na veliki otpor banaka. To je rezultat istraživanja koje je objavio minhenski ifo institut. To je najveći postotak od 2017. godine.

„Trenutni nepovoljni gospodarski razvoj čini banke opreznijima", rekao je Klaus Wohlrabe, šef istraživanja ifo-a za ARD i dodao: „Bez novih kredita za neke tvrtke se postavlja pitanje opstanka."

Situacija se razlikuje po branšama, a ovisi i o veličini firme. Da im banke ne žele dati kredite kaže 28,8 posto tvrtki koje se bave uslužnim djelatnostima, 22,4 posto proizvođača automobila, 15 posto trgovinskih tvrtki ili 8,4 posto firmi u kemijskoj industriji.

Mala poduzeća ovise o kreditima

Najteže su pogođena mala poduzeća i samozaposleni: otprilike svaka druga takva firma koja traži kredit kaže da je vrlo teško dobiti novac od banke.

„Uočljivo je da najmanje firme i takozvani solo-privatnici, odnosno oni koji zapošljavaju samo sebe, naročito teško sada dobivaju kredite. Čak polovica takvih firmi koje smo kontaktirali nam je rekla da je skoro nemoguće dobiti kredit. Tako nešto nismo nikada imali u Njemačkoj", kaže Wohlrabe,

Na samom vrhu crvenih lista banaka su konzultantske firme, arhitekti i agencije za nekretnine. „Ali još uvijek nismo tamo gdje smo bili krizne 2008. kada je polovica firmi, prije svega u građevinarstvu, imala problema s dobivanjem kredita, a druga polovica se žalila na kamate koje su iznosile devet posto i više", umiruje Wohlrabe.

I kamatne stope otežavaju kreditiranje

Banke su mnogo strože i zbog zaokreta po pitanju kamatnih stopa. „Kada banka dobije upit za kredit, ona vrlo pažljivo ispituje potencijalnog zajmoprimca i razmatra može li si on priuštiti veće kamate i otplatu glavnice u budućnosti", objasnila je Christina Bannier, profesorica bankarstva i financija na Sveučilištu Justus Liebig u Gießenu.

Bundesbank očekuje recesiju

Bundesbank, središnja njemačka banka, već vidi Njemačku na pragu gospodarskog pada zbog energetske krize. „Stalna visoka inflacija i neizvjesnost oko snabdijevanja energijom i njenih troškova imaju značajan utjecaj na njemačku gospodarstvo", navodi se u tekućem mjesečnom izvještaju te institucije.

Već u proteklom ljetnom kvartalu BDP nije mogao više rasti, već je stagnirao. A u ovom predstojećem zimskom polugodištu će se vjerojatno „znatno smanjiti", upozorio je Bundesbank. Ova banka pod time podrazumijeva jasan, opsežan i dugotrajniji gospodarski pad u Njemačkoj.

dr/tagesschau.de/RBB

