Njemačke investicije u BiH: tvornica u Rami

Mladi inžinjer strojarstva Ante Jozić, uprkos alarmantnog iseljavanja stanovništvo u potrazi za zaposlenjem i boljim životom, iz Zagreba se vratio u rodnu Ramu. Podaci Unije za održivi povratak BiH pokazuju da je samo prošle godine Bosnu i Hercegovinu napustilo oko 170 tisuća, a za nešto manje od deset godina čak 530 tisuća stanovnika, od kojih mnogi iz općine Prozor-Rama.

Ante Jozić uskoro će raditi u novoj tvornici koju gradi njemački investitor. Točnije, njemačka tvrtka GS Holding GmbH, direktorice Snježane Köpruner, koja već ima otvorenu jednu takvu tvornicu u Travniku sa skoro 500 zaposlenika.

"Da, bilo je dvojbe vratiti se ili ostati u Hrvatskoj. Ali, najljepše je kod kuće, a pogotovu kada imate perspektivan posao. Većinu ljudi na odlazak iz Rame natjerao je nedostatak posla, ali ovo je sada dobra prilika koja otvara optimizam. Uvijek sam govorio da bih se volio vratiti u rodni kraj i kad mi se pružila prilika, odlučio sam se na povrtak. Naša općina se potrudila privući investitora i to je za svaku pohvalu", kaže on za Deutsche Welle.

Snježana Köpruner

On već sa svojim kolegama ide na stručnu obuku i usavršavanje u tvornicu u Tvornicu mašina Travnik kako bi otvaranje nove u Rami dočekao spreman i obučen stručan kadar.

Vizija supružnika Köpruner

Za nešto više od godine dana u Rami će se izgraditi tvornica metalskih proizvoda i to je nastavak vizije njemačkog biznismena, pokojnog Kurta Köprunera, bivšeg njemačkog zastupnika u EU parlamentu i njegove svestrane supruge Snježane, inženjerke strojarstva i magistrice tehničkih znanosti, porijeklom iz Zadra.

"Trenutačno imamo 462 radnika u tvornici u Travniku. Mi imamo manju dobit nego drugi jer nam je cilj imati zadovoljne ljude jer oni su bogatstvo. Moj suprug je znao reći radnicima: 'Jedini cilj mi je da dolazite s osmijehom na posao'. S takvim težnjama pristupili smo i projektu izgradnje tvornice u Rami, ali i s ekološkom osviješćenošću i energetskom samodostatnošću", kaže direktorica GS Holding GmbH Snježana Köpruner, ujedno i generalna direktorica i većinska vlasnica Tvornice mašina Travnik (TMT) koja je u većinskom vlasništvu obiteljske tvrtke Global Sourcing d.o.o. iz Regensburga.

Druga tvornica njemačkog investitora

Načelnik Općine Prozor-Rama Jozo Ivančević i direktorica Köpruner potpisali su u utorak ugovor o izgradnji tvornice metalskih proizvoda. Projekt ukupne vrijednosti oko 10 milijuna KM općina Prozor-Rama sufinancira s dva milijuna KM i to prvenstveno kupnjom zemljišta na kojem će se uskoro graditi proizvodni pogoni.

Već do kraja ove godine očekuje zapošljavanje 57 radnika. Prosječna plaća majstora trebala bi biti 1.500 KM, a predviđeno je zapošljavanje do 250 radnika. Čini se da to nije potraga za jeftinom radnom snagom, mada je to za svakog fabrikanta važna stavka, već vizija ostanka i perspektivnog života u zavičaju.

"Mislimo da će se ovom tvornicom otvoriti dobre mogućnosti za one ljude koji se žele vratiti. Želimo napraviti tvornicu u koju će ljudi rado dolaziti raditi. Raditi će se dijelovi za bagere. Taj projekt raste 25% svake godine i sastoji se od više tehnoloških cjelina. Cilj nam je imati i tvornicu energetski neovisnom, što je jako važno za budućnost jer znamo da cijene energije rastu. Samim tim konceptom ekološki osviješćene i socijalno dobro organizirane cjeline želimo privući i druge investitore da dođu na ovo područje", dijeli svoju i poslovnu viziju svog preminulog supruga gospođa Köpruner.

„Loš imidž zemlje, ali odličan njenih naroda

Njeno dalmatinsko porijeklo osnova je za za posebne emocije, za razumijevanje i povezanost s ljudima ovog kraja. Kaže da su veliko bogatstvo domaći ljudi, ali i povratnici i njihova iskustva koja su stekli na radu u Njemačkoj, Austriji. Već se pristupilo obrazovanju i obučavanju rukovodećih kadrova kako bi mogli odmah 'uskočiti' na rad u novoj tvornici.

Investorica iz Njemačke gradi novu tvornicu u Rami

No, ona vrlo dobro poznaje i sveopća zbivanja u Bosni i Hercegovini. "BiH je zemlja koja ima izuzetno loš imidž zbog politike koja se ovdje vodi, ali sam narod ima vrlo pozitivan imidž, svejedno rade li u inozemstvu ili ovdje", kaže Köpruner. Ona je uvjerena da je u jednoj mikro sredini kao što je Rama, ako se uspije vratiti te ljude, može pokazati da ovdje može biti puno bolje i sigurno egzistencijalno okruženje za rad i siguran život jer - najljepše je kući. "Smatram da se svi trebamo potruditi da se politika više okrene dobrobiti građana, a to se može napraviti samo povratkom i investicijama, a ne kontiuniranim odlaskom iz zemlje", zaključuje Köpruner.

Lokalna zajednica u Prozor-Rami to je, čini se, prepoznala ulaganjem u kupnju zemljišta za izgradnju tvornice. Načelnik ove općine Jozo Ivančević smatra da je upravo otvaranje radnih mjesta presudno za ostanak mladih.

„Neće izborni zakon zadržati mlade"

"Treba korektno i pošteno raditi na privlačenju investicija, ekonomskom razvoju i rezultati ne mogu izostati. Unatoč političkoj krizi i nestabilnosti u zemlji, sretni smo kada možemo biti u ovakvom projektu. Apsolutni prioritet je otvaranje radnih mjesta i investicije. Čujemo izjave da je prioritet izborni zakon. Naravno, izborni zakon treba mijenjati, ali u svakom slučaju je pozitivnija priča zadržavanje ljudi u svom kraju i povratak. Neće izborni zakon zadržati mlade. Zapošljavanje i otvaranje pogona zaustavlja iseljavanje i garantira napredak zajednice", kaže načelnik Ivančević.

Za Ramljaka, Antu Jozića, koji se sav sretan vratio u zavičaj, postoji optimizam i perspektiva, a neki će - otvaranjem tvornice, zasigurno odustali od odlaska. Kao da se ispunjava vizija Kurta Köprunera da mu zaposleni dolaze s osmijehom na posao.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu