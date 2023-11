Njemačka - zemlja rupa za mobitele

U Njemačkoj zapravo postoji tri telekomunikacijska koncerna koje diljem zemlje nude uslugu mobilne telefonije, ali zapravo sva tri slijede istu poslovnu politiku: i Telekom i Telefonica Deutschland (O2) i Vodafone u metropolama i gradovima nude odličan prijem signala, ali tamo gdje nema toliko mušterija koji plaćaju račun, baš i ne žure postaviti odašiljač. Jer on košta u postavljanju i održavanju isto, bilo da "pokriva" gusto naseljenu stambenu četvrt ili nekakvu zabit sa najviše par seoska imanja.

Ali kad se korisnici voze i kroz takvu zabit, onda također mogu zaboraviti na svoj mobitel. A povrh toga, provincija nema šansi privući poduzetnike jer su i telekomunikacijske veze loše ili nikakve.

Tu nije riječ o najnovijoj, 5G nego o "običnoj" 4G telekomunikacijskoj mreži. Već na aukciji frekvencija 2019. su se tvrtke obavezale i na određeni stupanj pokrivenosti signalom preko čitavog teritorija Njemačke i to kapacitetom od 100 megabita u sekundi. Naravno da to tehnički nije bilo moguće učiniti odmah, ali u ugovoru o koncesiji piše da te "rupe" moraju nestati do početka ove, 2023. godine.

Odašiljač košta, košta održavanje, a košta i energija za njegov rad. I to svejedno, je li odašiljač usred gradske četvrti ili negdje u zabiti sa jednim seljakom, njegovim psom, dvije ovce i pet kokoši. Ali i kroz te zabiti prolaze putnici... Foto: Dirk Sattler/imago images

"Ne da gazda!"

To je teorija. Jer po saznanjima njemačke Agencije za mreže diljem zemlje se još uvijek prostire oko 500 "rupa" gdje je signal slab ili nikakav. Ali dok je to državno tijelo do sad šutjelo i trpjelo, to više nije slučaj: kako je sad objavljeno, još u rujnu je počeo kazneni postupak koji predviđa novčanu kaznu koncernima za neispunjavanje preuzetih obaveza. Problem je i određeni broj cestovnih tunela gdje su također trebali, ali nisu postavili repetitore.

Kako javljaju njemački mediji, telekomunikacijski koncerni su najprije pozvani izložiti svoj stav prije nego što bi se sljedeće godine odlučilo o globi. A tu su opet stara objašnjenja: i u ugovoru o koncesiji postoji iznimka za područja na kojima "iz pravnih ili stvarnih razloga" nije moguće postavljanje odašiljača - na primjer kad ne mogu naći vlasnika zemljišta koji bi dopustio postavljanje tornja. A onda i to područje se može smatrati "pokrivenim", makar signala nema.

Nova metla u Agenciji

Tu sad vlada spor: državna agencija priznaje kako ima i takvih slučajeva, ali to nipošto nije tako u svih 500 "rupa" nego su negdje mogli postaviti odašiljač da su se malo potrudili - i to doista htjeli. Čitav ovaj kazneni postupak je zapravo iznenadio i stručnjake jer je ovo tijelo sa sjedištem u Bonnu zapravo do sad bio "tigar od papira": čak i u flagrantnim slučajevima nepoštivanja pokrivenosti signalom - konkretno je to bio slučaj s mrežom O2 nakon aukcije 2015., sve je ostalo tek na pisanoj opomeni. Zato su i uvjereni da, čak i ako bude bila neka globa, ona će biti minimalna.

Klaus Müller je donedavno bio na čelu Udruga centrala za zaštitu potrošača pa su mu već i tako mušterije i potrošači na prvom mjestu. Foto: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Moguće objašnjenje ove živosti njemačke Agencije za mreže jest i da je na njenom čelu novi čovjek: to je Klaus Müller koji je do imenovanja 2022. bio na čelu njemačke Udruge centrala za zaštitu potrošača gdje je i naučio lekciju kako koncernima njihove mušterije nipošto nisu uvijek najvažnije i na prvom mjestu.

Utoliko i udruge potrošača glasno pozdravljaju ovaj kazneni postupak protiv telekomunikacijskih divova, ali zanimljivo je i da aplauz dolazi i iz redova političara čitavog spektra: to hvali i zastupnik FDP-a Reinhard Houben, socijaldemokrat Johanes Schätzel, baš kao što i političar CDU-a Reinhard Brandl taj postupak naziva "apsolutno ispravnim". Jer to nije samo stvar komocije putnika kojima odjednom nestane sugovornik na njihovim mobitelima, nego i stvar gospodarskog razvoja i tih dijelova zemlje. Ostaje jedino pitanje, zašto su i političari do sad uglavnom šutjeli.

