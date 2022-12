Njemačka vojska: Puma je totalno zakazala

Bundeswehr je tokom nedavnih vježbi otkrio velike probleme s moderniziranom verzijom borbenog vozila Puma, piše njemački list Der Spiegel pozivajući se na pismo zapovjednika 10. tenkovske divizije generala bojnika Ruprechta von Butlera, upućeno vojnom zapovjedništvu i saveznom Ministarstvu obrane.

General piše o „totalnom neuspjehu", objavio je njemački list. Naime, za vrijeme vježbe s 18 tenkova tipa Puma, borbena gotovost postrojbe je u roku od nekoliko dana pala na nulu – nijedno vozilo više nije bilo sposobno za upotrebu.

Prije svega je problematična elektronika tog visokotehnološkog vozila. U jednom od njih je čak izbio požar na kablovima u kontrolnoj kabini koja se nalazi u kupoli, ali je bez posade, jer se upravlja daljinski iz utrobe.

Vojsci su ti nedostaci već poznati od ranije, navodi se u generalovom pismu, ali „nikada ranije nije bilo toliko kvarova i to toliko često". Pritom je Puma na ovim vježbama korištena samo na strelištima u sjevernonjemačkoj nizini i tamo ne „pretjerano".

General piše da bi, prema ocjeni njegove postrojbe koju i on smatra ispravnom, puna borbena spremnost mogla biti ponovno uspostavljena tek za tri do četiri mjeseca. On istodobno na Twitteru hvali sposobnosti svojih vojnika.

Pometnja u ministarstvu odbrane

Pismo od prošlog petka izazvalo je šok u Ministarstvu obrane, pogotovo zato što se ono odnosi na vozila u specijalnoj konfiguraciji s kojima će od Nove godine Njemačka sudjelovati u Združenim snagama visoke spremnosti NATO-a (Very High Readiness Joint Task Force - VJTV).

Postrojbe Bundeswehra sa statusom VJTV su politički i vojno važne za obveze Njemačke prema NATO-u. One će, između ostalog, biti razmještene i na istočnom krilu Sjevernoatlantskog saveza.

Ako Puma ne bude dostupna do kraja travnja 2023., u tim snagama za brzo reagiranje ona će biti „do daljeg" zamijenjena oprobanim borbenim vozilom pješaštva Marder.

Glavni inspektor Bundeswehra Eberhard Zorn je napisao na Twitteru da će se raditi na brzoj uspostavi borbene spremnosti Pume. Odmah će biti izvršena procjena štete, zajedno sa stručnjacima iz industrije naoružanja. „Ispunit ćemo svoje obveze prema NATO od 1. siječnja 2023.", dodao je Zorn. „Čim sam dobio poruku o neuspjesima Pume po završetku vježbe, razgovarao sam s predstavnicima industrije. Oni će nas podržati sa svojim timovima", rekao je Zorn novinskoj agenciji dpa.

Puma je od početka problematična

Novi kvarovi se tiču moderniziranih Puma kod kojih su, prema Bundeswehru, poboljšani „optika, efikasnost oružja i zaštita vojnika". Ova verzija je tek prošle godine proglašena spremnom za borbu.

Puma je značajno modernija od svog prethodnika Mardera koji potječe još iz vremena Hladnog rata i odavno ga je trebala zamijeniti. Međutim, još od isporuke prvih Puma njemačkoj vojsci o tom tenku se često pisalo u medijima baš zbog tehničkih problema.

Marder će najvjerojatnije morati zanmijeniti Pumu

Ministarstvo obrane je u srpnju 2009. naručilo ukupno 405 Puma po ukupnoj cijeni od 3,1 milijardu eura. U međuvremenu je narudžba smanjena na 350, ali je cijena po komadu porasla - s oko 7,6 milijuna na oko 17 milijuna eura.

Puma kao glavno naoružanje ima ugrađen stabilizirani top od 30 mm. Za razliku od Mardera, može precizno ciljati u vožnji. Još jedno poboljšanje su bolje komunikacijske mogućnosti. Ministarstvo obrane je prije samo nekoliko dana naručilo 600.000 komada streljiva za Pumu, u vrijednosti od 576 milijuna eura.

Ovo borbeno vozilo razvijaju i proizvode njemačke firme Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS).

dr(rtr,dpa)

