Njemačka – više slobode pri odabiru prezimena

„Sadašnji zakon je prestrog posebice kada govorimo o odabiru dvostrukih prezimena", rekao je ministar pravosuđa Marko Buschmann iz vladajuće Liberalno-demokratske stranke (FDP).

On smatra da je „krajnje vrijeme" da se supružnicima omogući "izražavanje „njihove povezanosti i preuzimanjem prezimena partnera". Prema prijedlogu zakona, ubuduće bi za oba supružnika bilo moguće uzimanje prezimena partnera. Do sada je to moguće samo kod jednog. Ubuduće bi oba supružnika mogla nositi isto dvostruko prezime sa spojnicom između.

Dvostruko prezime i za djecu

Osim toga bi to dvostruko prezime moglo biti preneseno i na djecu što također do sada nije bilo moguće. Djeci bi također novim zakonom bilo omogućeno da u slučaju razvoda roditelja i uslučaju da jedan od roditelja ponovno preuzme svoje rođeno prezime također promijene prezime. „Danas je potpuno uobičajena situacija da roditelji preuzmu prezime koje su nosili prije vjenčanja i u takvoj situaciji bi i dijete moglo preuzeti prijašnje prezime", kaže Buschmann koji smatra da sadašnji zakon nije u skladu s mnogim novim situacijama.

Promjene će također biti omogućene i pripadnicima nacionalne manjine Lužičkih Srba kojima će biti omogućeno dodavanja rodnog sufiksa (-ov,-ova) na prezimena, što do sada nije bilo moguće.

Marco Buschmann - promjena zastarjelog zakona Foto: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Zastarjeli Obiteljski zakon

Političar FDP-a je rekao kako tzv. semafor-koalicija (socijaldemokrati, zeleni i liberali) u svom koalicijskom ugovoru predviđa promjene mnogih zastarjelih zakona, ali da je postignuta suglasnost o tome da promjena propisa o prezimenu ima prednost. On je također rekao kako su „najvažnija pitanja" u vezi sa zakonskim promjenama među koalicijskim partnerima riješena te bi ova tema uskoro mogla ući u parlamentarnu proceduru.

„Raznovrsnost obiteljskog života je posljednjih desetljeća sve veća. Njemački Obiteljski zakon kaska za novim realnostima", rekao je savezni ministar pravosuđa. U sklopu ovih promjena bit će izmijenjeni Zakon o pravima djece kao i Zakon o uzdržavanju.

nk(dpa)

