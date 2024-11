Njemačka: više od 60 posto deportacija nemoguće provesti

Unatoč strožim zakonima broj neuspjelih deportacija u Njemačkoj i dalje je velik: u razdoblju od siječnja do rujna ove godine nije bilo moguće provesti gotovo 62 posto planiranih protjerivanja iz zemlje.

U prvih devet mjeseci ove godine više od 60 posto planiranih deportacija iz Njemačke nije uspjelo, izvještava njemački list Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ). To stoji u odgovoru njemačke vlade na pitanje zastupnice Bundestaga Sahre Wagenknecht (BSW). U razdoblju od siječnja do rujna ove godine nije uspjela provedba 23.610 od 38.328 planiranih deportacija. To je 61,6 posto.

Za cijelu 2023. godinu ta je vrijednost bila 65,6 posto: tada je propalo 31.330 od 47.760 planiranih deportacija. U 2022. godini stopa je bila 64,3 posto, u 2021. godini 60,6 posto.

Stroža pravila za deportacije

Mnoge se deportacije ne mogu provesti, na primjer zato što se osobe skrivaju, sudovi zabranjuju njihovu deportaciju ili protjerivanje nije moguće provesti. U siječnju ove godine je Bundestag glasovima vladajuće koalicije donio zakon koji bi trebao omogućiti veći broj i bržu provedbu deportacija odbijenih tražitelja azila.

Sahra Wagenknecht kritizira velik broj neuspjelih deportacija Foto: Christian Mang/REUTERS

Jedno od strožih pravila deportacije je produženje pritvora uoči odlaska s deset na 28 dana. Osim toga, policiji je već nekoliko mjeseci dopušteno pretraživati ​​i druge smještaje osim onih u kojima je prijavljena dotična osoba. Takve radnje sve su češće dopuštene noću. Nadalje, deportacije se ne moraju najavljivati. Iznimka se odnosi na obitelji s djecom do dvanaest godina. Međutim, te mjere moraju provoditi savezne zemlje i općine.

BSW: "Kršenje obećanja kada je riječ o deportacijama”

Šefica BSW-a Wagenknecht kritizirala je veliki broj neuspjelih deportacija. Optužila je kancelara Olafa Scholza (SPD) da je “prekršio riječ kada se radi o deportacijama”. Naime, on je prije godinu dana "svim srcem obećao da će se zakon konačno ponovno primijeniti i da će oni koji budu prisiljeni napustiti zemlju biti dosljedno deportirani", rekla je Wagenknecht.“Činjenica da čak i kriminalci često ostaju u zemlji je nedopustiva”, dodala je šefica BSW-a.