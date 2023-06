Njemačka: veliko priznanje Salmanu Rushdieju

76-godišnji Salman Rushdie, koji je teško ozlijeđen u atentatu koji je ne njega izvršen prošlog ljeta, ove jeseni će primiti Mirovnu nagradu njemačkih izdavača i knjižara na svečanosti u Crkvi sv. Pavla u Frankfurtu na Majni, kako je Upravni odbor za dodjelu nagrade objavio u ponedjeljak ujutro (19.6.2023.) u tom njemačkom gradu. Ceremonija, uključujući uručenje nagrade koja je dotirana s 25.000 eura, tradicionalno se održava pri kraju Frankfurtskog sajma knjiga (18.-22.10.2023. godine).

Rushdiejevi "Satanski stihovi" na Sajmu knjiga u Frankfurtu 1989. godine Foto: picture-alliance/dpa/W. Eilmes

Renomiranu nagradu za mir dodjeljuje Börsenverein des Deutschen Buchhandels, odnosno Burzovni savez njemačkih izdavača i knjižara. To je profesionalna organizacija koja odaje počast osobama koje su doprinijele ostvarenju ideje mira u književnosti, znanosti ili umjetnosti.

Salman Rushdie se krio skoro deset godina, jer je iranski ajatolah Homeini izdao fetvu kojom je pozvao na ubojstvo ovog pisca 1989. - kao odgovor na njegov roman Satanski stihovi iz 1988. godine. Rushdie se skrivao uz pomoć britanske tajne službe. Tijekom samo jedne godine morao je promijeniti svoje skrovište čak 56 puta.

Rushdie i sada živi u stalnoj opasnosti. Neposredno prije objavljivanja njegovog najnovijeg romana "Grad pobjede" u kolovozu 2022., ovaj pisac je teško povrijeđen napadom nožem na jednom književnom događaju u SAD-u. Od tada je slijep na jedno oko i ne može pomjerati jednu ruku. Piscu koji je dva mjeseca prije napada proslavio svoj 75. rođendan, iskazan je val solidarnosti. Iran je, s druge strane, okrivio Rushdieja i njegove pristalice za napad.

"Jedan od najstrastvenijih zagovornika slobode misli i govora"

U međuvremenu, Rushdie radi na knjizi o neuspjelom pokušaju atentata. Usprkos posljedicama, on i dalje piše – "maštovito i duboko ljudski", kako ga je pohvalio Upravni odbor organizacije njemačkih izdavača i knjižara. Rushdie "ostaje jedan od najstrastvenijih zagovornika slobode mišljenja i govora - ne samo svoje, već i slobode ljudi čije stavove ne dijeli". Uz veliki osobni rizik, on brani taj načelni preduvjet za miran suživot, dodaje se.

Rushdie je nagrađen za "nesalomljivost, afirmaciju života i za to što je obogatio svijet svojom ljubavlju prema pripovijedanju", objavio je žiri. U svojim romanima i stručnim knjigama on kombinira "pripovjedačku širinu s literarnom inovacijom, humorom i mudrošću". Od svog remek-djela „Ponoćna djeca" iz 1981., Rushdie impresionira svijet svojim tumačenjima migracija i globalne politike. On opisuje snagu kojom nasilni režimi uništavaju čitava društva, ali i neuništivi duh otpora pojedinaca.

Rushdie: "Pomalo uplašen"

Serhij Žadan, prošlogodišnji dobitnik Mirovne nagrade Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Upravni odbor je citirao Salmana Rushdieja, koji je rekao da se osjeća iznimno počašćenim i da je jako zahvalan na ovoj važnoj nagradi: "Mogu samo zahvaliti žiriju na velikodušnosti. Znam koliko je ova nagrada važna i pomalo sam uplašen popisom prethodnih dobitnica i dobitnika, uz koje se sada niže i moje ime. Zaista se radujem nagradi."

2022. godine je ova nagrada, koja se dodjeljuje od 1950. godine, uručena ukrajinskom autoru Serhiju Žadanu (Zhadan).

nf/suc (dpa, epd, friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de)

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu