Ustavni sud u Njemačkoj ojačao prava bioloških očeva

Presuda Saveznog ustavnog suda je vrlo važna zato što se ona tiče velikog broja slučajeva u Njemačkoj, u kojima je situacija slična kao i u ovom konkretnom o kojem je odlučivao sud u Karlsruheu. Proces je inicirao otac jednog djeteta, čija je tadašnja partnerica, neposredno nakon što su dobili sina, raskinula vezu s njim i započela novu vezu s drugim muškarcem. A taj novi partner je, uz majčinu suglasnost, i u pravnom smislu preuzeo očinstvo za dijete. Preuzimanje formalno-pravnog očinstva je povezano s pravom na donošenje cijelog niza važnih odluka o samom djetetu. Između ostaloga, zakonom je definirano da pravo skrbništva za neko dijete ima samo osoba koja je i otac djeteta – u pravnom (ne nužno biološkom) smislu.

Roditeljska odgovornost

Savezni ustavni sud u Karlsruheu Foto: Uli Deck/dpa/picture alliance

Biološki otac tog djeteta pokušao je već ranije pred sudom osporiti očinstvo novog muškarca u životu njegove bivše partnerice, odnosno izboriti se za dobivanje prava očinstva za svog sina. Pritom je, između ostaloga, argumentirao kako se na početku, nakon njegovog rođenja, intenzivno brinuo oko svog sina.

No, svi ti njegovi pokušaji su bili neuspješni. Na koncu je njegov slučaj, odnosno zahtjev odbačen od strane Višeg pokrajinskog suda Naumburg u Saskoj-Anhaltu. Sud se pritom referirao na ono što je po tom pitanju definirano Građanskim pravom. Paragraf 1600 BGB-a (Građansko pravo) kaže naime da biološki otac nema pravo osporavanja u slučaju kada između osobe koja ima pravni status oca djeteta i samog djeteta postoji „socijalno-familijarna veza“, odnosno kada je između njih stvorena tijesna veza. Ako je to slučaj, pravno očinstvo se ne može dovesti u pitanje. Iznimki od toga pravila nema.

Što je odlučio Ustavni sud?

I upravo je to Savezni ustavni sud revidirao – odnosno proglasio neustavnom važeću regulaciju koja je propisana Građanskim pravom. Ta regulacija, tvrdi Ustavni sud, krši temeljno roditeljsko pravo koje je definirano člankom 6. Temeljnog zakona, i na koji se mogu pozvati svi biološki očevi, kazao je Stephan Harbarth, predsjednik Saveznog ustavnog suda: „Roditelji, onako kako su definirani člankom 6, odlomak 2, stavak 1 Temeljnog zakona moraju načelno imati mogućnost da preuzmu roditeljsku odgovornost za svoju djecu, odnosno da tu odgovornost i prakticiraju."

A to, tvrdi Ustavni sud, vrijedi načelno i za nekog biološkog oca. U svojoj presudi, sutkinje i suci Saveznog ustavnog suda posebno napominju da u ovom konkretnom slučaju o kojem su vijećali, bliska veza između tužitelja i njegovog sina do sada pravno gledajući uopće nije igrala nikakvu ulogu, i to zato što aktualno zakonodavstvo to ne dopušta. To je ustavno-pravno gledajući neprihvatljivo, tvrdi predsjednik Suda Stephan Harbarth.

Potrebna korekcija zakona…

Ustavni sud je aktualnom odlukom obvezao zakonodavca da najkasnije do 30. lipnja 2025. usvoji novu, korigiranu verziju zakona. Aktualno, protuustavno pravilo smije ostati do tada na snazi, kako bi biološki očevi i dalje imali pravo na osporavanje pravno definiranog statusa očinstva. Procesi koji su u ovom trenutku u tijeku pred obiteljskim sudovima mogu se, na zahtjev uključenih stranaka, i obustaviti, kaže Ustavni sud.

A upravo će tu mogućnost vrlo vjerojatno i iskoristiti tužitelj iz Saske-Anhalta. Njegova odvjetnica je potvrdila da se u tom slučaju mora pričekati sve dok zakonodovac ne usvoji novu pravnu regulaciju ovog pitanja, odnosno načina na koji će se moći osporavati pravno regulirano očinstvo. Tužitelj je na odluku Ustavnog suda reagirao rezervirano. Nije baš bio radostan nakon odluke Suda. Naime, u ovom je trenutku posve nejasno hoće li on na koncu doista imati pravnu mogućnost da ospori očinstvo novog partnera svoje bivše djevojke.

Savezni ministar pravosuđa Marco Buschmann namjerava korigirati pravo na osporavanje očinstva, odnosno planira ojačati prava bioloških očeva. Ubuduće bi obiteljski sudovi morali u svakom pojedinom slučaju „odvagnuti“ i donijeti odluku u korist svakog pojedinog djeteta. U slučaju da to nije jednoznačno, i dalje bi, kako je najavljeno, trebao prevladavati „interes za očuvanjem funkcionirajuće obitelji“.

Što to konkretno znači? Buschmann očigledno želi da se i ubuduće, nakon raskida neke veze u kojoj dotadašnji partneri imaju zajedničku djecu, pravno zaštiti novonastalu obitelj. To bi u konačnici mogla biti loša vijest za brojne biološke očeve koji su se možda namjeravali pred sudom boriti za pravni status očinstva.

Marco Buschmann, savezni ministar pravosuđa Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Troje roditelja?

Savezni ustavni sud je svojom odlukom ipak ostavio zakonodavcu određeni manevarski prostor po pitanju regulacije ovog pitanja, a Sud je pritom čak u određenoj mjeri korigirao svoju dosadašnju pravnu praksu. Karlsruhe je naime do sada argumentirao kako je u interesu djece da smije (u pravnom pogledu) postojati samo dvoje roditelja. Po novoj presudi zakonodavac bi, ako to bude htio, mogao dozvoliti da status očinstva u pravnom smislu dobije i biološki otac, ali i muškarac koji je novi partner djetetove majke. A to znači da bi, s majkom, dijete u pravnom smislu imalo – troje roditelja.

No, ministar pravosuđa Buschmann, koji je pozdravio odluku Ustavnog suda, napomenuo je da semafor-koalicija u Berlinu u aktualnom mandatu ne planira takvu promjenu. Nakon te njegove izjave, za očekivati je da će i ubuduće djeca imati samo dvoje roditelja s reguliranim pravnim statusom.

Klaus Hempel, SWR