Njemačka u valu omikrona

I u Njemačkoj raste broj zaraženih koronavirusom, priopćio je Institut Roberta Kocha. Prema informacijama Instituta, zdravstvene službe su u srijedu ujutro prijavile 80.430 novozaraženih u posljednja 24 sata. Porasla je značajno i sedmodnevna incidencija - 407,5 zaraženih u roku od sedam dana na 100.000 stanovnika, a prethodnog dana je iznosila 387.

Čini se da ove brojke potvrđuju trend na koji je nedavno ukazala Svjetska zdravstvena organizacija (SZO). Omikron je kao plimni val, koji se širi sa zapada na istok preko europskih regija, rekao je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Hans Kluge. Omikron će vrlo brzo postati dominantan soj u zapadnoj Europi, a širi se također i na Balkanu.

Hans Kluge

Sudeći po aktualnoj stopi širenja, Istraživački institut IHME na temelju modelskih izračuna prognozira da bi se na europskom području u roku od idućih šest do osam tjedana moglo zaraziti više od 50 posto stanovništva sojem omikron koronavirusa. U izvještaju ovog Instituta od 8. siječnja se doslovce kaže: „Naši modeli za europsku regiju sugeriraju da će do sredine siječnja s više od 12 milijuna infekcija dnevno biti dostignut vrhunac – iako će nacionalni maksimumi značajno varirati“.

„Iskoristiti preostali vremenski okvir"

Samo u prvom tjednu 2022. na europskom području je zabilježeno više od sedam milijuna slučajeva zaraze korona virusom, što je više nego dvostruko zaraza u roku od dva tjedna, rekao je Kluge iz SZO. Prisutnost omikrona u međuvrijemenu je zabilježena u 50 od 53 zemlje Europe i središnje Azije.

Kluge je pozvao zemlje u kojima do sada nije zabilježen porast zaraza sojem omikron da poduzmu mjere predostrožnosti. Jer, omikron se širi brže nego ijedan soj SARS-CoV-2 do sada. On apelira da, usprkos tome, škole nastave s radom. To je izuzetno važno za djecu i škole trebaju biti posljednja mjesta koja će biti zatvorena i prva koja treba ponovo otvoriti.

Hoće li omikron preopteretiti njemački zdravstveni sustav?

I u Njemačkoj bi se mogao u međuvrijemenu zabilježiti značajan porast zaraza omikronom, kažu u Institutu Roberta Kocha. U posljednjem tjednu prošle godine zabilježena je 31.000 slučajeva zaraze sojem omikron, a u prvom tjednu 2022. 53.000. Međutim, još uvijek nije jasno kakve će posljedice imati snažan porast infekcija.

U nedjeljnom izvještaju Instituta Roberta Kocha od 6. siječnja stoji da prve studije ukazuju da bi mogao biti manji broj hospitaliziranih osoba, koje su inficirane sojem omikron. Međutim, podaci nisu dovoljni za konačnu procjenu koliko bi teških oboljenja bilo uzrokovano sojem omikron.

I dalje se preporučuje prije svega cijepljenje

Više od 100.000 žrtava korone u Poljskoj

I u drugim zemljama Europe sve će vidljivije biti posljedice pandemije. Tako je i u Poljskoj, gdje je prema službenim podacima do sada od posljedica zaraze COVID-om 19 umrlo preko 100.000 ljudi. Ministarstvo zdravstva te zemlje je javilo ove srijede da su u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom umrle 493 osobe. Također se napominje da se u Poljskoj soj omikron do sada nije značajnije proširio.

U toj zemlji je do sada potpuno cijepljeno 56 posto stanovništva, oko 20 posto je dobilo dopunsku tzv. booster dozu cjepiva. Za usporedbu, u Njemačkoj je s dvije doze cjepiva do sada cijepljeno 72 posto stanovnika, a oko 43 posto je primilo i dopunsku dozu. Što se tiče broja umrlih, u Njemačkoj je on premašio 114.000. Apsolutni broj je dakle veći nego u Poljskoj, ali u Poljskoj živi upola manje ljudi nego u Njemačkoj.

fab/bru/sti (dpa, afp)

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu