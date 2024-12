Njemačka: tko će obnavljati dotrajale mostove?

Prema podacima njemačkog Ministarstva prometa, samo na autocestama i saveznim magistralnim putevima potrebno je obnoviti više od 10.000 dotrajalih mostova. To bi se trebalo obaviti do 2032. godine - s više od 400 renoviranih mostova godišnje. Pored financijskih sredstava, za ovo je prije svega potreban dovoljan broj kvalificiranih radnika. Prvenstveno se traže radnici za poslove s betonom i armiranim betonom, koji su osposobljeni za izvođenje kompliciranih građevinskih radova.

Bit će to ogroman zadatak, jer u Njemačkoj nema dovoljno kvalificirane radne snage. „Ključni razlog za to je demografski razvoj“, kažu u Udruženju građevinske industrije Baden-Würtemberga. Prema istraživanju tog udruženja, oko 44 posto tvrtki trenutno se žali na nedostatak radne snage.

Odlazak u mirovinu i mali natalitet

Trenutačno mnogi ljudi odlaze u mirovinu, a natalitet je već godinama slab. Prema podacima Zanatske komore Freiburga, broj mladih radnika u betonskoj i armiranobetonskoj konstrukciji pao je od prošle godine umjesto da se poveća, što bi zapravo bilo neophodno.

Taj problem ublažava dolazak stranih radnika. Prema podacima Zanatske komore, posljednjih deset godina njihov broj je udvostručen. Dolaze većinom iz Indije i Vijetnama, ali i iz Rumunjske i balkanskih država kao što su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija.

Radije u ured nego na gradilište

Tvrtke kao što je Leonhard Weiss iz Crailsheima također primjećuju da je sve teže pronaći pripravnike. Izgradnja i renoviranje mostova glavni su zadatak ove tvrtke s više od 7.000 zaposlenih. Ovdje hitno traže nove talente za građevinske poslove s betonom i armiranim betonom. U tvrtki kažu: „Mnogi mladi ljudi možda radije žele raditi u uredu nego na gradilištu."

Kako bi mladi ljudi vidjeli i pozitivne strane rada u građevini tvrtka iz Crailsheima ulaže znatno više u obuku mladih radnika nego ranije. Posao je raznovrstan, zahtjevan i okrenut budućnosti, kažu. I naglašavaju da se stvaraju građevine koje traju na što se može biti ponosan.

Sve manje mladih želi raditi na gradilištu Foto: /dpa/picture alliance

Manje mladih na obuci – manji kapacitet – lošija kvaliteta

Timo Roth je također ponosan na svoje građevinske projekte. On je već nekih deset godina građevinski inženjer za grad Ulm i specijaliziran je za izgradnju i restauraciju mostova. Nedostatak kvalificiranih radnika on posljednjih godina uglavnom vidi kroz pad kvalitete.

„Potrebne su tehničke vještine, posebno u sanaciji betona", pojašnjava Roth. I kaže da loše kvalificirani radnici iz inozemstva često nisu u stanju to pokazati u dovoljnoj mjeri. Za Rotha to znači da mora češće kontrolirati kako bi blagovremeno intervenirao pri radu sa specijalnim građevinskim materijalima kao što su sintetička smola ili visokokvalitetna žbuka za popravke.

Novac neće riješiti problem

Veća ulaganja u popravke i obnovu mostova je važno, ali samo to neće biti dovoljno. „Po mom mišljenju nema dovoljno kapaciteta da se ovaj novac iskoristi", smatra Roth. On je siguran da je to zbog nedostatka mladih talenata.

Roth zato poziva na veća ulaganja u obuku mladih. Ali gdje ih pronaći? Roth dijeli ocjenu građevinske tvrtke Leonhard Weiss. „Rijetko tko želi naporno raditi vani cijeli dan po vjetru i drugim vremenskim prilikama." Neke tvrtke su sada prešle na četvorodnevni radni tjedan kako bi posao učinile privlačnijim.