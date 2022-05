Njemačka: sve više politički motiviranog kriminala

Dok broj zaraženih koronavirusom u Njemačkoj trenutno konstantno pada, pandemija je, prema statistici koja je predstavljena u utorak (10.5.) u Berlinu, indirektno dovela do naglog rasta politički motiviranog kriminala u 2021. godini. Naime, veliki dio evidentiranih kaznenih djela odnosi se na prosvjede protiv mjera koje je država uvela za suzbijanje koronavirusa. Među tim djelima bilo je svega: od nanošenja materijalne štete preko kršenja prava na okupljanje do ubojstava.

Osoba koja ne želi nositi masku postala ubojica

Savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser opisala je ubojstvo 20-godišnjeg djelatnika benzinske pumpe u Idar-Obersteinu kao "stravičan vrhunac". Osumnjičeni počinitelj je ustrijelio mladića jer ga je upozorio na obvezno nošenje maske. Ministrica opisuje bilancu politički motiviranog kriminala kao „mjerač intenziteta društvenih sukoba”.

Holger Münch i Nancy Faeser predstavili su nove brojke

55.048 djela koje je registrirala policija znači povećanje od 23 posto u roku od jedne godine, a to je također i rekord svih vremena u statistici uvedenoj 2001. godine. Naročito je porastao broj kaznenih djela koja je Savezni kriminalni ured (BKA) zabilježio u kategoriji „neodređeno". Drugim riječima, to su sva djela koja istražitelji ne mogu okarakterizirati kao ljevičarska, desničarska ili motivirana vjerskom ideologijom ili mržnjom prema strancima. Povećanje je ovdje skoro 150 posto: s oko 8.600 na više od 21.000. Oko 7.000 slučajeva povezano je s pandemijom koronavirusa i saveznim i pokrajinskim izborima.

Šef BKA: "Heterogena mješovita scena"

Predsjednik BKA Holger Münch opisuje milje, koji je često teško procijeniti, kao „heterogenu mješovitu scenu”. Ona je uglavnom „kritički nastrojena prema državi, ali i protiv države". S obzirom na demonstracije protiv korona-mjera, koje sada jenjavaju, posebno treba spomenuti pokret „querdenkera“. Desničarska scena pokušala je iskoristiti prosvjede protiv mjera kako bi „uspostavila vezu s građansko-demokratskim centrom društva“.

No to im nije u „značajnijoj mjeri" pošlo za rukom. Bez obzira na to, šef BKA i njemačka ministrica unutarnjih poslova priopćili su ono što smatraju najvažnijim: „Desničarski ekstremizam je trenutno najveća prijetnja našem slobodnom demokratskom društvu“. Čak i ako broj slučajeva na tom području blago pada, oni sa 40 posto i dalje imaju najveći udio u ukupnom broju kaznenih djela.

Prosvjednici protiv korona-mjera često su nosili žutu zvijezdu (na kojoj piše "necijepljen")

Ministrica o antisemitizmu: "Sramota za našu zemlju"

Nancy Faeser je „najviše zabrinuta” zbog kaznenih djela protiv Židova, čiji je broj porastao za 29 posto na novi rekord od više 3.000. „Sramota je za našu državu" koliko se i danas širi antisemitski govor mržnje i prijezir prema ljudima, rekla je ministrica. Te dodala da je također sramotno kako su „oni koji opovrgavaju opasnost od korone umanjili značaj genocida nad europskim Židovima nošenjem žute zvijezde".

Kritike zbog velikog broja zločina koji se ne mogu pripisati nijednoj skupini dolaze od strane civilnog društva. Klasifikacija politički motiviranog nasilja nije samo pitanje statistike, kaže stručnjakinja za desničarski ekstremizam Pia Lamberty. Oni koji su opovrgavali postojanje i opasnost od korone su se „snažno radikalizirali" i pokazuju „jasnu spremnost na upotrebu nasilja", kaže Lamberty.

Atentat u Hanauu: sporo rasvjetljavanje činjenica

Ova socijalna psihologinja uočava brojne desničarske indikacije u prosvjedima protiv korona-mjera. Pod dojmom masovnog rasta broja kaznenih djela protiv Židova ona kaže: „Pogled na svijet u duhu ideoloških zavjera je usko isprepleten s rasističkim i antisemitskim elementima." Sve ovo ugrožava ljude „koji su identificirani kao neprijatelji", ističe Lamberty.

Etris Hashemi je preživio atentat u Hanauu i angažirao se u borbi protiv rasizma

Etris Hashemi je iskusio što znači biti na meti rasista. Kao preživjeli i rođak poginulih u napadu od 19. veljače 2020. u Hanauu kritizira nesposobnost policije i političara da priznaju greške. Otvorenim pitanjima u vezi s tim atentatom sada se bavi istražni odbor u parlamentu pokrajine Hessen.

Motiv: rat u Ukrajini

Za osnivanje tog istražnog odbora također se zalagala i Nancy Faeser, koja je i sama bila zastupnica u hesenskom parlamentu prije nego što je postala ministrica. „Mislim da možemo dosta toga postići s Nancy Faeser", kaže Etris Hashemi, misleći pri tom na borbu protiv rasizma. On prije svega polaže velike nade u akcijski plan protiv desnog ekstremizma koji je pokrenula ova političarka.

A sada se ministrica unutarnjih poslova i sigurnosne službe moraju pozabaviti novim fenomenom potencijalno politički motiviranog nasilja koje ima svoje korijene u ratu Rusije protiv Ukrajine. Naime, BKA je u Njemačkoj registrirao i takva kaznena djela. U početku ih je bilo oko 270 tjedno, od kojih je većina bila usmjerena protiv ljudi ruskog porijekla, kaže predsjednik BKA. Sada ih je znatno ispod 200. No to se može brzo promijeniti.