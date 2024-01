Njemačka steže kaiš – vlada usvojila program štednje

Savezna njemačka vlada postigla je dogovor o dodatnim mjerama štednje kako bi se smanjili izdaci iz saveznog proračuna za 2024. godinu. U Nacrtu zakona o financiranju proračuna nalazi se, između ostalog, i kontroverzno smanjenje subvencija za dizel za poljoprivrednike, veće takse za zračni promet i strože sankcije kod socijalne pomoći za nezaposlene.

Te mjere štednje su neophodne jer, prema ranijoj presudi Saveznog ustavnog suda vlada mora zakrpati rupu od oko 30 milijardi u proračunu, kao i u Fondu za klimu i transformaciju.

Unatoč prosvjedima, ukidaju se subvencije za dizel

Od svibnja će tako biti povećane takse na avionske karte. Ovisno o krajnjem cilju putovanja, one bi trebale porasti za gotovo petinu – na 15,53 do 70,83 eura po putniku. Taksa na karte naplaćivat će se svim putnicima koji polijeću iz njemačkih zračnih luka. Njih će morati platiti avio-kompanije, ali one će taj teret moći prebaciti na putnika. Na temelju te izmjene vlada u Berlinu ove godine očekuje dodatni prihod od oko 400 milijuna eura.

Vlada je također ostala i pri odluci o kontroverznom smanjenju subvencija na području agrara – i to unatoč prosvjedima poljoprivrednika. Riječ je postupnom ukidanju poreznih olakšica za dizel. „To je poseban doprinos smanjenju subvencija koje štete klimi", navodi se u Nacrtu zakona. Poljoprivrednici su do sada mogli dobiti djelomičan povrat poreza na energiju za dizel, uz nadoknadu od 21,48 centi po litri.

Prosvjed poljoprivrednika u Berlinu 8. siječnja 2023. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Vladajuća njemačka koalicija zapravo je prvobitno namjeravala odmah i potpuno ukinuti te olakšice, koje postoje još od 1951. godine. Pogođeni poljoprivrednici i firme u sektoru agrara sada su ipak dobili više vremena da se prilagode. Ove godine će stopa olakšica biti smanjena za 40 posto, a u 2025. i 2026. za dodatnih 30 posto. Od 2026. tih subvencija više ne bi trebalo biti. Vladajuća koalicija je prošli tjedan odustala od prvobitno planiranog ukidanja oslobađanja od poreza na poljoprivredne strojeve.

Zeleno svjetlo za smanjenje socijalne pomoći

Kabinet je dao i zeleno svjetlo za planirano smanjenje socijalne pomoći za nezaposlene, tzv. „Bürgergeld". Uredi za zapošljavanje ubuduće će moći, ali najviše na dva mjeseca, ukinuti beneficije onim nezaposlenima koji uporno odbijaju svaki ponuđeni posao.

Očekuje se da će ta uredba donijeti uštedu od oko 170 milijuna eura godišnje – i to 150 milijuna za saveznu vladu i 20 milijuna za općine. Pritom ne bi trebala biti ukinuta pomoć koja se daje za stanarinu i grijanje.

Pored toga, ukida se i tzv. bonus na socijalnu pomoć od 75 eura mjesečno koji je uveden za daljnje usavršavanje nezaposlenih, ali onog koje nema za cilj stjecanje stručne diplome. Očekuje se da će to donijeti dodatnu uštedu od sto milijuna eura. Obuka koja ima za cilj stjecanje stručne diplome i dalje će se podržavati sa 150 eura mjesečno.

Odluka o proračunu vjerojatno u siječnju

Nakon što je vlada donijela odluku o mjerama štednje, na potezu je njemački parlament. Vlada očekuje da će proračun biti odobren u siječnju u Bundestagu, a onda na sjednici 2. veljače i u Bundesratu, vijeću njemačkih pokrajina. Do tada je na snazi tzv. privremeno upravljanje proračunom.

idj (ard)