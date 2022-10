Njemačka skladišta plina (gotovo) puna - odbijena Putinova ponuda

Malo tko je vjerovao da će to uspjeti: njemačka skladišta plina gotovo su potpuno puna. To bi moglo biti dovoljno za potrebe dva hladna zimska mjeseca. U posljednja 24 sata razina popunjenosti njemačkog skladišta plina porasla je na 95,14 posto. To je više od zakonske obveze koja nalaže da rezervoari do 1. studenog moraju biti popunjeni najmanje 95 posto.

To je dovoljno za opskrbu stanovništva oko dva hladna zimska mjeseca, rekao je predsjednik Savezne agencije za mreže Klaus Müller. "Dobro popunjeni rezervoari pomoći će nam tijekom zime", kaže Müller, ali i dodaje kako spremnici nisu dovoljni za cijelo razdoblje grijanja te su potrebni dodatni napori. "Kako bi se izbjegla plinska kriza zimi, moraju se realizirati i projekti koji su pokrenuti za povećanje uvoza plina." A osim toga je potrebno i štedjeti gdje god se može - kako građani, tako i industrija.

Dobrosusjedska suradnja

Istovremeno je u četvrtak (13. listopada) Francuska počela s isporukom plina Njemačkoj. U 6 sati ujutro je plin prvi put krenuo iz Francuske u Njemačku preko pograničnog grada Medelsheima, priopćio je francuski operater plinske mreže GRTgaz. Za početak će tako stizati 31 gigavat sat dnevno.

Putin nudi Nijemcima plin - oni odbijaju

Koliko će plina ukupno dolaziti u Nemačku zavisi i od toga koliko pojedini njemački kupci budu naručivali. Načelno je, dogovoreno da ubuduće iz Francuske k Nemačkoj dolazi do 100 gigavat sati dnevno. Zavisno o sezoni, to odgovara od dva do pet posto potrošnje u Njemačkoj.

Francuski predsednik Emmanuel Macron i kancelar Olaf Scholz su dogovorili početkom rujna ovu energtesku suradnju za zimu. Francuska će izvoziti plin u Njemačku, a zauzvrat će dobijati struju - ako to tijekom zime bude potzrebno. U Francuskoj je naime trenutno u pogonu samo 30 od ukupno 56 nuklearnih reaktora zbog radova na održavanju i tehničkih problema.

Kako funkcionira ova razmjena

Za isporuku se koristi plinovod kojim je plin - uključujući i onaj iz Rusije - ranije tekao u suprotnom smjeru. To je dio srednjeeuropskog plinovoda Megal, koji ide preko južne Njemačke ka Češkoj. Pošto je plinovod izvorno bio namijenjen isključivo za isporuku plina iz Njemačke u Francusku, prvo je trebalo izvršiti određene tehničke preinake.

Sa strujom je, pak, bilo lakše: dvije zemlje su već duže vreme povezane europskom mrežom. Već ovog ljeta je Njemačka tako isporučivala svoj višak električne energije jer su u Francuskoj zbog suše nuklearke bile isključene.

Rusija ponudila plin - Njemačka odbila

Rusija je spremna da obnovi isporuke plina Njemačkoj, rekao je Vladimir Putin u srijedu u govoru na Ruskom energetskom tjednu koji se održava u Moskvi. Plinovod Sjeverni tok 2 je i dalje upotrebljiv ksže Putin, misleći vjerojatno ‚na još jedinu neoštećenu cijev na dnu Baltika. „Morate samo otvoriti ventil", rekao je Putin.

Međutim, njemačka vlada je ponovo jasno stavila do znanja da isporuka plina Sjevernim tokom 2 - ne dolazi u obzir. Na pitanje je li Severni tok 2 isključen kao opcija, zamjenica glasnogovornika vlade Christianne Hoffmann je odgovorila jasno: „Da. Morali smo konstatirati da Rusija više nije pouzdan opskrbljivač energijom". Ona je istakla da je plin prestao teči plinovodom Sjeverni tok 1 još prije nego je on oštećen. A Sjeverni tok 2 nikada nije ni pušten u rad jer Njemačka nije izdala uporabnu dozvolu nakon ruske invazije na Ukrajinu.

U tijeku je istraga

Nakon eksplozija krajem rujna otkrivena su velika oštećenja na dvije cijevi Sjevernog toka 1 i jednoj cijevi Sjevernog toka 2 u Baltičkom moru. Prema dosadašnjim saznanjima, dogodile su se najmanje dvije detonacije koje su dovele do četiri curenja. Šef Gazproma Aleksej Miler je rekao da će popravke oštećenih plinovoda trajati najmanje godinu dana.

Njemačka je pokrenula istragu u vezi s eksplozijama i upravo je zavšila sa snimanjem situacije na licu mjesta. Švedska i Danska su to već ranije učinile, ali rezultati još nisu poznati. Rusiji nije bilo dozovljeno da bude uključena u istragu, što je naišlo na kritiku Kremlja.

Plina je (zasada) dovoljno za dva hladna mjeseca

A Putin je ponovo optužio SAD za sabotiranje plinovoda. Po njegovim riječima samo Ukrajina, Poljska i SAD imaju koristi od ovog čina „međunarodnog terorizma".

Putin je takođe optužio zapadne zemlje da ignoriraju jednostavne ekonomske zakone i time ugrožavaju globalno energetsko tržište. Nametnute spot cijene i dogovorena gornja granica cijene plina sada stavljaju Europu pod pritisak - cijene će ostati visoke, a to pokreće inflaciju.

Umesto Baltičkog mora - Crno more

„Mogli bismo prebaciti ispuruke predviđene da idu po dnu Baltičkog mora u regiju Crnog mora, i tako stvoriti glavne rutu za isporuku našeg prirodnog gasa u Europu preko Turske", predložio je Putin Recepu Tayyipu Erdoğanu u Astani, na bilaterlanom susretu tijekom međuanordne Konferencije o suradnji i mjerama za izgradnju povjerenja u Aziji.

Osim toga, u Turskoj bi se mogla uspostaviti burza plina za određivanje cijena, rekao je takođe Putin, prenosi ruska državna agencija Interfaks. Rusija je najveći izvoznik prirodnog plina na svijetu i drugi najveći izvoznik nafte, iza Saudijske Arabije.

dr/za (agencije)

