Njemačka se oprostila od Wolfganga Schäublea

Na državnoj komemoraciji od CDU-ovog dugogodišnjeg političara Wolfganga Schäublea oprostile su se brojne predstavnice i predstavnici političkog života. Predsjednica Bundestaga Bärbel Bas (SPD) označila je svoga prethodnika kao „velikog demokrata i državnika". Za Schäublea je europsko ujedinjenje bilo mirovni projekt i „pouka iz njemačke povijesti", rekla je ona. Da se državna komemoracija njemu u čast održava na godišnjicu potpisivanja Elizejskog ugovora o pomirenju između nekadašnjih ratnih protivnika Njemačke i Francuske, „njemu bi se svidjelo", rekla je Bas. Taj ugovor je potpisan prije 61 godinu, on je do danas temelj njemačko-francuskog prijateljstva.

Predsjednica Bundestaga Bärbel Bas, francuski predsjednik Emmanuel Macron i savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier Foto: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

„Postao je institucija"

Političke neuspjehe i teške osobne sudbinske udarce Schäuble je nadvladao, rekla je Bas, podsjetivši da je on nakon atentata jednog umobolnog čovjeka u listopadu 1990. bio u invalidskim kolicima. „Ali, on je nastavio raditi. Za demokraciju. Za ovu zemlju. I on je postigao povijesne stvari", naglasila je predsjednica Bundestaga podsjećajući na njegovu ulogu arhitekta njemačkog ujedinjenja. Schäuble je potpuno služio državi i na kraju „postao institucija" za sve, bez obzira na stranačku pripadnost, rekla je Bas.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron: Francuska je izgubila prijatelja Foto: John Macdougall/AFP/Getty Images

Macronov govor velikim dijelom na njemačkom jeziku

Francuski predsjednik Emmanuel Macron odao je Schäubleu priznanje govorom koji je velikim dijelom bio na njemačkom. „Njemačka je izgubila državnika. Europa je izgubila jedan stup. Francuska je izgubila jednog prijatelja." Pola stoljeća se ovdje moglo čuti glas ovoga Nijemca, rekao je Macron. Da je Schäuble želio da na njegovoj komemoraciji govori jedan Francuz govori puno o povjerenju između ovih dviju zemalja, o njihovoj povijesti i budućnosti. Nazočni su govor francuskog predsjednika pozdravili ustavši i plješćući.

Friedrich Merz Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Merz: Njegovo držanje mu nije donijelo „samo prijatelje"

Predsjednik CDU-a Friedrich Merz ukazao je na to da je Schäuble neumorno ukazivao na to da Njemačka ima „odgovornost u Europi i za nju", ali da isto tako treba povjerenje u Europi. „To povjerenje Njemačka mora uvijek iznova i stalno zasluživati, povezano sa spremnošću da preuzme vodeću ulogu", dodao je Merz, koji je i predsjednik Zastupničkog kluba stranaka Unije u njemačkom parlamentu.

Schäuble je znao kod nekih stvari „biti jako oštar, a to mu nije donosilo samo prijatelje, primjerice u financijskoj krizi", rekao je Merz imajući na umu tadašnju oštru kritiku iz Grčke, jer se Schäuble protivio prevelikom zaduživanju. „Ali, njegovo ophođenje je uvijek bilo fer, on je uvijek bio spreman svog sugovornika s poštovanjem saslušati i uvijek je bio spreman sklapati kompromise u interesu Europe."

Bivši predsjednici Horst Köhler, Christian Wulff, Joachim Gauck i bivša kancelarka Angela Merkel (u pozadini desno bivši nogometaš Günter Netzer) Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Na komemoraciji je sudjelovao i savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier, kao i njegovi prethodnici Joachim Gauck, Christian Wulff i Wolfgang Köhler. I savezni kancelar Olaf Scholz (SPD) je bio na komemoraciji kao i njegova prethodnica Angela Merkel (CDU).

Protivnik populizma i zagovornik dijaloga

Prije toga su predstavnici crkava i vjerskih zajednica odali poštovanje Schäubleu na zadušnici u evangeličkoj katedrali u Berlinu (Berliner Dom). Predsjednica Vijeća evangeličkih crkava u Njemačkoj (EKD), biskupica Kirsten Fehrs rekla je: „On je bio antipopulist i čovjek koji se potpuno, svom snagom, strašću i predanošću stavljao u službu našeg općeg interesa i naše demokracije." Kao dugogodišnji ministar bio je najbolji primjer čovjeka dijaloga, rekla je Fehrs. Bivši predsjednik Vijeća EKD-a Wolfgang Huber podsjetio je na pokretanje Konferencije o islamu, koju je potakao Schäuble. Pritom se na poseban način povezalo „trezveno sagledavanje i vizionarska snaga", rekao je Huber.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Schäuble je preminuo 26. prosinca 2023. u 82. godini u svom zavičajnom gradu Offenburgu. Proteklih desetljeća je ovaj CDU-ov političar bio jedan od najutjecajnijih njemačkih političara i smatra ga se arhitektom njemačkog ujedinjenja. Od 1972. do 2023. (51 godinu) bio je neprekidno član Njemačkog Bundestaga i u trenutku smrti zastupnik s najdužim stažem. Od 2017. do 2021. bio je predsjednik Bundestaga.

U vladama Helmuta Kohla i Angele Merkel (oboje CDU) bio je u više navrata ministar (unutarnjih poslova i financija), a bio je i šef kancelarskog ureda (1984. do 1989.). Osim toga bio je 1990-ih godina predsjednik Zastupničkog kluba stranaka Unije u Bundestagu, a dvije godine je bio i predsjednik CDU-a.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.

