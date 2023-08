Njemačka razmatra isporuku raketa Taurus Ukrajini

Njemačka vlada je očigledno popustila i odustala od protivljenja isporuci krstarećih raketa tipa Taurus Ukrajini. No preduvjet je da se ograniči njihov domet.

Prema izvještajima medija, njemačka vlada ispituje kako bi u narednim mjesecima mogla snabdijevati Ukrajinu krstarećim raketama tipa Taurus iz zaliha njemačke vojske Bundeswehra. Prema informacijama magazina Der Spiegel, u toku su razgovori između Ministarstva obrane i industrije naoružanja.

Ministarstvo Borisa Pistoriusa zatražilo je od proizvođača Taurusa da ograniči domet tih krstarećih raketa zrak-zemlja. Takvo ograničenje je moguće izvesti, prenosi njemački list, pozivajući se na izvore iz industrije naoružanja. Ali, za to će biti potrebno nekoliko tjedana.

Kancelar protiv upotrebe raketa na teritoriju Rusije

Njemački kancelar Olaf Scholz želi uz pomoć te tehničke modifikacije spriječiti da Ukrajina koristi sustave dugog dometa za napade na teritoriju Rusije. Scholz je, navodi se, spreman odobriti isporuku Taurusa tek kada se uvjeri u to ograničenje.

Portal t-online je ranije, pozivajući se na informacije iz kancelarove Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), javio da vlada „uskoro" namjerava objaviti isporuku krstarećih raketa.

Prije samo tjedan dana ministar obrane Pistorius odbacio je mogućnost brze isporuke, ali ju nije kategorički odbio. „Trenutak za odluku za nas još nije došao“, rekao je. Zabrinutost oko isporuke je očigledna. „Mi nismo jedini koji ne isporučuju. Ni naši američki saveznici ne isporučuju takve krstareće rakete. Naše imaju poseban domet.“

Prvi zahtjev iz Ukrajine stigao u svibnju

Taurus je opremljen vlastitim pogonom i s više navigacijskih sustava koji omogućavaju nizak let preko neprijateljskog teritorija. To znači da borbeni zrakoplovi mogu lansirati te krstareće rakete koje su u stanju uništiti ciljeve udaljene do 500 kilometara. Vlada u Kijevu je još u svibnju zatražila od njemačke vlade isporuku raketa tipa Taurus, što tada za službeni Berlin nije dolazilo u obzir.

Ali, proteklih dana je rasprava o mogućoj isporuci unutar njemačke vladajuće koalicije dobila na zamahu. Socijaldemokrat Andreas Schwarz (SPD) prvi se prošli tjedan založio za isporuku. Schwarz vjeruje da će Ukrajina održati obećanje i neće koristiti zapadne sustave naoružanja za napade na ruski teritorij. „Čak i s već isporučenim artiljerijskim sustavima Mars i Himars Ukrajinci bi mogli doseći ruski teritorij, što je do sada izbjegavano", rekao je Schwarz za tjednik Der Spiegel. Slično je izjavila i političarka stranke Zelenih Agnieszka Brugger.

„Vrijeme je da se da zeleno svjetlo"

I političarka njemačkih liberala (FDP) Marie-Agnes Strack-Zimmermann, koja je u toj stranci zadužena za pitanja obrane, također se izjasnila za isporuku krstarećih raketa Ukrajini.

„Imamo dovoljno Taurusa. Dobar dio je spreman za upotrebu, a Ukrajini su hitno potrebni. Vrijeme je da damo zeleno svjetlo", izjavila je Strack-Zimmermann, inače predsjednica Odbora za obranu njemačkog Bundestaga.

I dodala: „Mislim da je problem ponovo u kancelarskom uredu, gdje se ne žele isticanje te teme. Živcira me što ponovo vodimo diskusiju koja me jako podsjeća na raspravu o isporuci tenkova."

Demokršćani traže od Scholza jasnoću u vezi isporuke

Oporbene demokršćanske sestrinske stranke CDU i CSU također zahtijevaju više jasnoće što se tiče isporuke Taurusa. U vezi tog pitanja ne bi se smio ponoviti „još jedan cirkus vladajuće koalicije“, rekao je za novinsku agenciju dpa šef Kluba zastupnika tih stranaka Johann Wadephul (CDU). „Za nas je važno da se odluka o isporuci raketa Taurus dobro razmotri."

Stručnjak za obranu Kršćansko-socijalne unije (CSU) Florian Hahn, slično kao i političarka FDP-a Strack-Zimmermann, podsjetio je na rasprave u koaliciji o isporuci tenkova Ukrajini. Ni kancelar Scholz niti ministar obrane Pistorius (obojica SPD) nisu, kaže, naučili na greškama. „Ako se Njemačka ne može uključiti u isporuku borbenih zrakoplova, trebali bismo barem preuzeti vodeću ulogu u naoružavanju ukrajinske protuzračne obrane. Logična odluka je da se sustavi Taurus isporuče Ukrajini“, rekao je Hahn. „Ali za to je potrebna volja, kao i spremnost za donošenje odluka. Ni jedno ni drugo do danas se ne može vidjeti u saveznoj vladi."

Isporuka Taurusa značajno bi pomogla Ukrajini u obrani od ruske agresije, ocijenio je demokršćanski stručnjak za vanjsku politiku Jürgen Hardt (CDU): „Ako vladajuća koalicija želi ukrajinsku pobjedu, treba odmah narediti isporuku." Hardt ujedno zahtijeva: „Napadi na ruski teritorij, priznat po međunarodnom pravu, moraju biti isključeni.“

