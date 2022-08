Njemačka pomoć Ukrajincima: najprije euforija, a onda?

Za Lesyiu je to 154. dan u Kölnu. Ova 38-godišnja Ukrajinka naučila je najvažnije stvari o svojoj novoj domovini: da je njemački jezik ključ svega i da njemačka birokracija ima svoje prednosti, ali i mane. Njezina desetogodišnja kćerka upravo je dobila preporuku za upis u gimnaziju (koja u Njemačkoj počinje nakon kraja 4. razreda osnovne škole - nap. ned.).

"Ljudi koji me ovdje strahovito podržavaju, u šali me pitaju: što ti se ovdje najviše sviđa? Ja im odgovaram: njemačka pravila, to je nešto predivno! A onda me pitaju, što ti se ne sviđa, a ja im kažem: to isto“, priča kroz smijeh ova Ukrajinka.

Lesyia je 3. ožujka bila jedna od prve 43 Ukrajinke koje su stigle u Köln autobusom unajmljenim od strane humanitarne organizacije „Plavo-žuti križ". Pet mjeseci kasnije, ona se sa svoje dvoje djece skrasila u malom stanu u Kölnu. Njezini mališani su trenutno u jednom dječjem kampu, u kojem imaju i tečajeve glazbe i engleskog. Ono što Lesyiu svaki dan iznova oduševljava je spremnost na pomoć potpuno stranih ljudi, volontera ili susjeda.

"Neki dan je kod mene bila susjeda i došli smo na ideju da idemo zajedno na kupanje. Ali onda sam shvatila da nemam bikini. Nešto kasnije, netko je pozvonio. Moj sin je otvorio vrata, ispred ulaza je bio paket. Moj sin ga je otvorio i rekao: 'Mama, pogledaj, dva kupaća kostima za tebe!'"

Linda Mai iz humanitarne organizacije "Plavo-žuti križ"

Rekordne donacije u ožujku

Lesyia je neposredno prije početka rata planirala otvoriti svoju IT-firmu (start-up) u svom rodnom gradu smještenom između Lavova i Kijeva, sada kaže da nema osjećaj da je solidarnost s ukrajinskim izbjeglicama popustila, naprotiv. Ali, pogled na donacije humanitarnim organizacijama pokazuje da je val euforije s početka rata splasnuo. U ožujku su Nijemci za hitnu pomoć Ukrajini donirali više od 180 milijuna eura udruženju koje okuplja preko 20 njemačkih humanitarnih organizacija pod nazivom "Aktion Deutschland Hilft" (Akcija – Njemačka pomaže). Građani i danas posežu u novčanik za pomoć, no od svibnja se mjesečno skupi samo jednoznamenkasta milijunska svota.

Koliko je velika ili mala njemačka solidarnost u ovom trenutku, najbolje može prosuditi Linda Mai, rođena Ukrajinka i predsjednica organizacije Plavo-žuti križ u Kölnu. Nakon početka rata, Linda i njezini pomagači su osnovali kamp u kojem je utočište našlo 3.500 Ukrajinaca prebjeglih u Köln. Oni su neumorno skupljali donacije na skupovima i organizirali impresivnih 170 evakuacija i transporta pomoći. „Pomagača je manje, a manje je bilo i ljudi na našim posljednjim demonstracijama. Valjda je normalno da ljudi se vraćaju svakodnevici, ali u ratu nema pauze", kaže Linda.

Plavo-žuti križ radi sve profesionalnije. „Rescue Pack" (paket za spašavanje), težak samo deset kilograma, sadrži zavoje za prvu pomoć, lijekove za zaustavljanje krvarenja i drugu medinsku opremu. To je dovoljno da liječnik na terenu spasi pet života, recimo žrtava bombardiranja.

Na naslovnicama rastuće cijene plina

Mlade ukrajinske majke u kutiji za bebe dobivaju higijenske artikle, dječju hranu i dječju odjeću. Kampanjom "Za školu spremni" humanitarna organizacija Plavo-žuti križ pomaže i obiteljima koje su s djecom školskog uzrasta pobjegle u Njemačku. Pernice, bilježnice i torbe naslagane su na dvanaest paleta jednog skladišta u Kölnu.

Linda Mai kaže da sada, više od pet mjeseci nakon početka rata, može spavati šest sati umjesto tri kao u veljači, ožujku i travnju. No, rasprava o povećanju cijena plina, koja s naslovnica sve više potiskuje patnje ljudi u Ukrajini, pričinjava joj besane noći. "Koliko košta ljudski život? Zar nam to ne bi trebalo biti vrjednije od novca za gorivo i plin, koji plaćamo Rusiji? Svatko može učiniti nešto i donirati pet eura, to ne boli naspram patnje u Ukrajini, koja je ogromna ."

Gotovo milijun izbjeglica u Njemačkoj

Ako se solidarnost Njemačke s Ukrajinom želi mjeriti brojkama, bilanca je impresivna. Više od 915.000 ljudi iz Ukrajine do sada je registrirano u ovoj zemlji. Do kraja lipnja, 353.424 Ukrajinaca prijavilo se agencijama i centrima za zapošljavanje i drugim općinskim uredima, priopćila je Njemačka agencija za rad. Više od 146.000 ukrajinske djece i mladih pohađa njemačke škole. Privatne i nevladine platforme poput "Accommodation Ukraine" (Smještaj Ukrajina) također izvještavaju o impresivnim brojkama: ova organizacija do sada je uspjela organizirati oko 44.000 kreveta za ukrajinske izbjeglice.

No, Njemačka ne bi bila Njemačka kada njezina birokracija ne bi ponekad nepotrebno komplicirali integraciju pridošlica. Glasnogovornica organizacije „Smještaj Ukrajina" kaže da u posljednje vrijeme sve više stižu informacije po kojima određeni okruzi poput Mettmanna ili okruga Potsdam najavljuju „obustavu“ prihvata izbjeglica. „To znači da čak i ako bi se mogao organizirati privatni smještaj, izbjeglice ne mogu biti prihvaćene i moraju se vratiti u svoj prenapučeni masovni smještaj kako bi imali pravo na državnu pomoć ."

Izbjeglice kao njegovateljice

Ova obustava na snazi je u nekoliko okruga u Brandenburgu, u Bielefeldu, pa čak i u cijeloj Bavarskoj i Saskoj, koje su prvih mjeseci nakon izbijanja rata prihvatile veliki broj izbjeglica. Nove izbjeglice se tako šalje u druge dijelove zemlje, jer je kontingent izbjeglica kojima se može plaćati socijalna pomoć popunjen i zato što škole, bolnice i lokalne vlasti ne bi trebale biti preopterećene.

A glavobolju sa smještajem im onda stvaraju organizacije poput „Accommodation Ukraine“. "Primjerice, ako su se izbjeglice već registrirale u velikim gradovima, ne mogu tek tako otići u ruralna područja, koja su u drugoj pokrajini jer tamo ne mogu dobiti socijalnu pomoć. I pored toga što je stambena situacija tamo puno povoljnija".

To je veliki izazov za posrednike stanova, koji moraju pronaći smještaj za izbjeglice u okrugu u kojem su prijavljene. „Njemačka bi trebala biti općenito fleksibilnija u odnosu s izbjeglicama", glasi kritika organizacije „Accommodation Ukraine“. Ona je povezana s još jednim zahtjevom, koji se mogao čuti i tijekom pandemije koronavirusa: "Umjesto hrpe papira trebaju nam fleksibilna digitalna rješenja koja sve pojednostavljuju."

