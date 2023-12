Njemačka: operacija "državni udar"

U jutarnjim satima tog 7. prosinca 2022. maskirani pripadnici specijalnih postrojbi Njemačke policije upali su u jednu vilu u frankfurtskom kvartu Westend. Nešto kasnije kuću su napustili u društvu jednog starijeg muškarca (naslovna fotografija), sijede kose, u sakou u tweeda, na rukama – lisice. Bio je to Heinrich XIII. princ Reuß, 72-godišnjak, poduzetnik – i po mišljenju Saveznog državnog odvjetništva jedan od utemeljitelja terorističke skupine. On je, kako se tvrdi, sa svojim istomišljenicima radio na etabliranju jedne drugačije Njemačke. Od tada se princ Reuß nalazi iza rešetaka. Baš kao i 26 drugih osoba osumnjičenih za sudjelovanje u radu te skupine.

Protiv njih 27 uskoro bi trebale biti podignute optužnice. Njih se tereti za osnivanje terorističke skupine, članstvo u toj skupini i podržavanje njezinih aktivnosti. Njemački službenici su istražni postupak vodili i zbog sumnje u udruživanje sa ciljem veleizdaje protiv Savezne Republike Njemačke. U ovom kompliciranom i opsežnom postupku na listi osumnjičenih nalazi se ukupno 69 imena.

Članovi skupine su, kako se sumnja, planirali nasilno preuzimanje vlasti u Njemačkoj Foto: picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde

Procesuiranjem će se baviti nekoliko sudova u cijeloj zemlji – u Frankfurtu na Majni, u Münchenu i Stuttgartu, a vjerojatno i u brojnim drugim gradovima. Optužnicu protiv ključnih članova skupine podiže Savezno državno odvjetništvo, a za postupke protiv osoba za koje se sumnja da su podržavale rad skupine će biti nadležna državna odvjetništva u pojedinim saveznim zemljama. Što se tiče opsega ovog postupka, to je jedinstven slučaj u Njemačkoj. Istražni spisi za sada obuhvaćaju više od 425.000 stranica.

Zavjere i mitovi

Zajedničko istraživanje njemačkih medijskih kuća WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung omogućava uvid u svijet u kojem su istražitelji, kako se tvrdi, otkrili brojne konkretne korake u procesu pripreme – ali i u ludilo koje se očigledno hranilo brojnim teorijama zavjere i u uvjerenja koja su gajili pripadnici Reichsbürgera („Građani Reicha“).

Već i sami proces regrutiranja pogodnih kandidata koji su tako uspjeli ući u blizak krug oko princa bio je obilježen nadnaravnim elementima: Reuß je imao jednog vidovnjaka i jednu astrologinju, koja je onda u grupu „ubacila“ i neke druge osobe koje je u godinama prije toga astrološki savjetovala, poput bivše zastupnice AfD-a u Bundestagu Birgit Malsack-Winkemann ili jednog vrhunskog kuhara. Neki drugi kandidati su navodno pali na astrološkom testu.

Prvi kandidat koji je položio takav test je bio navodno muškarac po imenu Marco van H. On je za skupinu koju se tereti za planiranje terorističkih akcija igrao ključnu ulogu, tvrde istražitelji. Čovjek koji potječe iz Pforzheima je 27. svibnja 2022. došao u tirinško mjesto Bad Lobenstein, gdje se u lovačkom dvorcu Waidmannsheil predstavio prinčevom „kabinetu u sjeni“.

A taj kabinet, to je zapravo bilo “vijeće” koje je nakon prevrata trebalo preuzeti vlast u Njemačkoj – na čelu je, kao državni poglavar, trebao biti instaliran princ Reuß. Kako tvrde istražitelji, Marco van H. je tom „vijeću“ ispričao kako je za takozvanu „Alijansu“ („Allianz“) oslobodio djecu iz podzemnih tunela.

Globalna „tajna vojska"

A ta „Allianz“ je, kako su bile uvjerene neke osumnjičene osobe iz prevratničke skupine, bila navodno jedna vrsta tajne vojske, koja je djelovala diljem svijeta, vojska u kojoj su navodno bili aktivni i zemaljski i vanzemaljski borci, ljudi koji su se navodno pripremali za globalno preuzimanje vlasti. Kako tvrde njemački istražitelji, tu „Alijansu“ karakteriziraju antidemokratski i iznimno protudržavni stavovi.

Bivša berlinska sutkinja i AfD-ova zastupnica Birgit Malsack-Winkemann, ali i druge osumnjičene osobe, demantiraju udruživanje u skupinu kako bi ostvarili terorističke ciljeve, koje im predbacuje Državno odvjetništvo – pa i optužbe da su i sami bili spremni i na nasilne činove kako bi svrgnuli njemačku vladu. Taj dio je, argumentira bivša zastupnica AfD-a, trebala preuzeti „Alijansa“. Sama skupina, kako tvrdi, nije namjeravala sama provoditi puč uz uporabu nasilja.

Takvu verziju priče prezentira i odvjetnik princa Reußa, koji se nakon upita WDR-a, NDR-a i SZ-a po prvi put očitovao o prigovorima. Stalno se, kaže on, govorilo o tome da „će se djelovati nakon akcije Allianze. A s obzirom na to da Allianza nije postojala, ionako se ništa ne bi dogodilo.“ Njemački istražitelji su očito drugačijeg mišljenja. Oni su ozbiljno shvatili napore ove skupine, tvrde da su jednim dijelom radili na uspostavi paravojnih zapovjednih struktura. Policajci su tijekom racija kod bivših i jednog aktivnog pripadnika Bundeswehra pronašli i razne powerpoint-prezentacije, skice i dokumente o etabliranju takozvanih „satnija za zaštitu domovine", odnosno planove za nabavu radio-veza, oružja, streljiva i vozila.

Koliko su ozbiljni bili planovi o jurišu na zgradu Reichstaga? Foto: Odd Andersen/AFP/Getty Images

Ono što je posebno upalo u oči istražiteljima su, kako se tvrdi, napori koje su osumnjičene osobe poduzimale kako bi regrutirale njemačke vojnike i policajce. I kako pišu njemački mediji, te osobe su samo u pojedinačnim slučajevima svojim pretpostavljenima ili njemačkim sigurnosnim službama javljali da su bili kontaktirani od strane tih osoba.

Kontakti s ekstremnim desničarima

Osumnjičene osobe nisu samo planirale etabliranje organizacije koja bi pokrivala cijelu Njemačku, oni su u svojim redovima imali vrlo iskusne i dobro obučene ljude – jedan od njih je bivši specijalac Peter W. On se već 2016. našao na meti njemačkih istražitelja koji su ga pozorno počeli nadzirati nakon što je, kako se tada tvrdilo, radio na obuci članovi desno-ekstremne skupine „Europska akcija“, koja u svojim spisima proklamira „revolucionarni otpor“, i to baš preko manjih ćelija u koje se okupljaju njihovi simpatizeri. No, istražni postupak je kasnije prekinut.

W. je, kako pišu njemački mediji, bio jedna od ključnih figura u etabliranju „vojnog krila“ tog pokreta. On se navodno hvalio jednom istomišljeniku kako s 30 ljudi želi napasti Bundestag. Kasnije je Peter W. tvrdio da je nalog za juriš na Bundestag dobio od princa Reußa. Nakon što su novinari WDR-a, NDR-a i SZ-a konfrontirali prinčevog odvjetnika s tim izjavama, on je odgovorio kako, ako je istina da je princ „na bilo kakav način bio uključen u planove o jurišu na Bundestag“, postoji povod „da se njega (princa, nap. red.) podvrgne ispitivanju njegovog duševnog stanja". Odvjetnik Petera W. nije odgovorio na medijske upite.

Plan o mogućem jurišu na Bundestag je itekako brizantan, i to zbog uloge Birgit Malsack-Winkemann. Tadašnja zastupnica AfD-a je kao članica Bundestaga sa svojom iskaznicom mogla bez ikakve kontrole ući u zgradu Reichstaga u Berlinu, te je mogla sa sobom u zgradu uvesti i svoje goste. Istražitelji su na telefonima nekolicine posjetitelja otkrili fotografije i video-snimke napravljene 1. i 18. kolovoza 2021. Na njima se vide razne ploče s informacijama u Bundestagu, stubišta, podzemni hodnici, parkirališta i podzemna garaža. Malsack-Winkemann je kasnije tvrdila da se radilo o sasvim običnim turističkim obilascima Bundestaga. Za sada nije jasno u kojoj mjeri (i koliko ozbiljno ili konkretno) je prevratnička skupina doista planirala napad na Bundestag. Neki osumnjičenici su tvrdili da je taj zadatak trebala također preuzeti „Alijansa“.

Savezno državno odvjetništvo je zaduženo za procesuiranje vodećih figura navodne urote Foto: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Ogroman posao za pravosuđe

Procesuiranje mreže Reichsbürgera pred njemačkim sudovima bi moglo početi vjerojatno sredinom iduće godine. Promatrači očekuju da bi postupci mogli potrajati i nekoliko godina.

Državno odvjetništvo velike nade polaže u dokazni materijal koji bi, kako s tvrdi, mogao jasno otkriti da se radilo itekako o strukturiranoj mreži s jasnim hijerarhijama i precizno definiranim funkcijama. Kao dokaz postojanja tih struktura smatra se posebice takozvane „Diskrecijske izjave“ koje su potpisale brojne osumnjičene osobe. Tijekom različitih racija na području Njemačke istražitelji su naime pronašli više od 130 takvih dokumenata kojima se potpisnici obvezuju da će sve informacije o radu skupine tretirati na povjerljiv način.

Florian Flade, Martin Kaul, Katja Riedel (WDR), Sebastian Pittelkow (NDR)

