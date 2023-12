Njemačka: Opasnost od terorističkih udara na božićne sajmove

Nakon tri uhićenja posljednjih dana zbog planiranih terorističkih napada, predsjednik policijskog sindikata (GdP) Jochen Kopelke smatra da bi se svi božićni sajmovi u Njemačkoj trebali nadzirati videom. „To je koristan alat kojeg valja intenzivno treba koristiti, i to služeći se najboljom tehnologijom", rekao je Kopelke Uredničkoj mreži Njemačke (RND). Do sada je to bio slučaj samo u izoliranim slučajevima jer preventivni videonadzor u Njemačkoj često nije moguć zbog propisa i zakona o zaštiti podataka.

Policija pod pritiskom

Kopelke ističe da policija ima ozbiljne kadrovske probleme zbog potrebe zaštite božićnih sajmova. „Policija je prisutna na sajmovima, i to je omoguće o na Prisutnost je povećana promjenom rasporeda smjena, zabranom korištenja godišnjeg odmora i prekovremenim radom." No, ove dodatne smjene nije moguće održati na duge staze", kaže Koelpke.

Teroristički napad na božićni sajam na Breitscheidplatzu u Berlinu (20.12.2016.) Foto: Reuters/F. Bensch

I Rainer Wendt, predsjednik Sindikata njemačke policije (DPolG), također naglašava da je policija trenutno pod velikim pritiskom. „S jedne strane, kao rezultat rata u Gazi, policijski službenici rade na zaštiti židovskih institucija. A s druge strane, savezna policija ne može u dovoljnoj mjeri pomoći u zaštititi božićnih sajmova jer su vezani za kontrolu granice," kaže on. To je i vrlo važno, jer se tu već zaustavlja one koji jesu ili bi potencijalno mogli predstavljati prijetnju.

Nekoliko uhićenja zbog sumnje na terorizam

Nedavno su u njemačkim saveznim zemljama Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i Brandenburgu uhićena dva mladića u dobi od 15 i 16 godina. Oni su se navodno dogovarali za napad na jedan božićni sajam po uzoru na napad 19. prosinca 2016. na Memorijalnu crkvu u Berlinu. Tada se jedan islamist kamionom zaletio u posjetitelje - smrtno je stradalo ukupno 13 osoba, od kojih jedna godinama kasnije od posljedica ozljeda.

A priveden je i jedan i jedan 20-godišnjak iz Iraka za kojeg se tvrdi da je planirao napad na Božićni sajam. Njemu je u Njemačkoj bio odbijen zahtjev za azil i trebao je biti u petak (1.12.) vraćen u Irak.

az (dpa/tagesschau)

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu