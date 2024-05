Nitko ne odustaje od svojih zahtjeva za proračun 2025.

Do danas su ministarstva morala podnijeti prijedloge ušteda u proračunu za 2025. godinu. Ali već se naziru novi sukobi. I nove rupe u državnoj blagajni.

Vladina četvrt u Berlinu izgleda mirna i idilična obasjana proljetnim suncem. Ali iza kulisa nije tako harmonično. Radi se o puno novca, o proračunu za 2025. godinu. Iduće godine se održavaju savezni izbori i nitko ne želi pred birače izaći s prigovorom da nije ostvario svoje projekte. A u proračunu bi trebalo osigurati novac za planiranu mirovinsku reformu, za zajamčenu osnovnu pomoć djeci, za razne programe za zaštitu klime, i još više novca za obranu. Iza kulisa se vodi teška borba.

Savezni ministar financija Christian Lindner ne odustaje od kočnice zaduživanja. Njegov poziv ministarstvima da budu „konstruktivna" zvuči gotovo kao prijetnja. Jer ministar u predstojećim pregovorima stranaka vladajuće koalicije (SPD, Zeleni, FDP) želi provesti liberalni koncept gospodarstva i očekuje da svi u tomu surađuju „ruku pod ruku" i „korak po korak". Lindner želi ojačati gospodarsku dinamiku u Njemačkoj i u svakom slučaju ostati kod zabrane prekomjernog zaduživanja. Crvena linija liberala je dakle jasno povučena. Da bi to moglo biti ostvareno moralo bi se uštedjeti više od 20 milijardi eura.

SPD protiv smanjenja socijalnih davanja

Ima nekoliko prijedloga štednje, primjerice ukidanje mogućnosti odlaska u starosnu mirovinu bez odbitaka sa 63 godine, ako čovjek ima punih 45 godina radnog staža. Ili dodatno povećanje dobi za odlazak u starosnu mirovinu, koja je sada 67 godina, pri čemu je trenutno dosegnuta dob od 66 godina, a postupnim povećanjem po dva mjeseca svake godine ta će dob biti dosegnuta za šest godina. Tu je SPD povukao svoju crvenu liniju. „To se s nama neće mijenjati", poručio je savezni kancelar Olaf Scholz prošlog vikenda u Hamburgu. Socijalna država neće biti potkopavana, to jamči SPD, rekao je on.

Tko je radio punih 45 godina može u Njemačkoj dobiti punu starosnu mirovinu i sa 63 godine. Ali to bi liberali ukinuli. Foto: Sebastian Kahnert/dpa ZB/picture alliance

Umjesto toga Gospodarski forum SPD-a pokušava ponovo potaknuti raspravu o kočnici zaduživanja. I ta skupina, kao i FDP, ukazuje na slabu gospodarsku konjunkturu, ali dolazi do potpuno drukčijeg zaključka u vezi s kočnicom zaduživanja. „Ako se toga budemo držali onda će troškovi koje će buduće generacije morati snositi biti puno veći nego troškovi uzimanja novih kredita."

Habeck želi program rasterećenja gospodarstva

Zeleni se samo čude. Oni su zasad ignorirali Lindnerov gospodarski koncept. Savezni ministar gospodarstva Robert Habeck iz Zelenih bi najradije olabavio kočnicu zaduživanja i pokrenuo „kratkoročni, ali snažan koncept rasterećenja" gospodarstva. Tu se sudaraju koncepti Zelenih i liberala, to vidi i vicekancelar Habeck. Pregovori o proračunu bi mogli postati teški, izjavio je Habeck. Da bi računica na kraju bila u redu, ljudi bi ili dobivali manje novca ili bi morali više plaćati, kaže on. „Nitko ne može vjerovati da bi to bila uspješna operacija."

Popis ušteda umjesto popisa želja

Oporba smatra da će to biti teška operacija, za koju će trebati vremena. „Imat ćemo vruće ljeto i jesen", kaže Christian Haase, stručnjak CDU-a i CSU-a za državni proračun. „Ne može se sva socijalna davanja proglasiti nedodirljivima. Tomu se čude i obični ljudi, jer vide da to ne može funkcionirati. Narod je dalje nego njegova vlada." I Haase je siguran u jednu stvar: „Kod pitanja kočnice zaduživanja mi nećemo popustiti. Za to neće biti moguće dobiti dvotrećinsku većinu u parlamentu za promjenu Temeljnog zakona (Ustava) u ovom legislativnom razdoblju."

Christian Haase iz CDU-a je jasno dao do znanja da s njima neće biti moguća promjena Ustava kako bi se omogućilo veće zaduživanje Foto: Christoph Hardt/Future Image/imago images

Tako će vladajuća koalicija morati raspravljati o popisu ušteda, a ne o popisu želja. Jedino bi moglo uspjeti nešto što je posebno drago FDP-u: ukidanje poreza solidarnosti koji u međuvremenu plaćaju uglavnom samo poduzeća. To bi trebalo ojačati gospodarstvo.

Tužba protiv poreza solidarnosti

Ukidanje poreza solidarnosti bi moglo stajati milijarde eura i stvoriti novu veliku rupu u proračunu. I zato SPD i Zeleni ustraju na porezu solidarnosti. Ali, Savezni ustavni sud bi još ove godine trebao donijeti odluku o jednoj tužbi protiv naplate tog poreza.

Predsjednik FDP-a je zato upozorio na stranačkom kongresu liberala: „Prije nego što nas Karlsruhe (sjedište Ustavnog suda, op. ur.) zbog pravnih razloga prisili da odmah i bez plana moramo odustati od poreza solidarnosti, trebali bismo donijeti jasnu političku odluku, planski se njega odreći korak po korak."

U Ministarstvu financija već rade na planu B. Ako Savezni ustavni sud vladajuću koaliciju prisili na ukidanje poreza solidarnosti, to bi pokrenulo novu raspravu o tomu treba li ponovo proglasiti izvanredne prilike i izvan snage staviti kočnicu zaduživanja.

Porezna procjena igra malu ulogu

Ta će odluka biti donesena tek u budućnosti. A do tada će savezni kancelar Scolz, savezni ministar gospodarstva Habeck i savezni ministar financija Lindner tijekom idućih tjedana morati među sobom dogovoriti odluke o velikim iznosima.

Porezna procjena koja se obično donosi sredinom svibnja i na koju se rado oslanjaju političari koji odlučuju o proračunu vjerojatno će igrati manju ulogu. Tako će se iza zatvorenih vrata raspravljati i praviti pritisak. Svi inzistiraju na svojim linijama, nitko ne želi prvi popustiti.

aj/ARD