Njemačka: hoće li kasniti početak Tesline proizvodnje?

Rok za podnošenje prigovora istekao je jučer (22.11). Kritičari nove Tesline tvornice u njemačkoj pokrajini Brandenburg po drugi put su elektronskim putem iznosili svoje primjedbe i kritike. No potrajat će još neko vrijeme dok rezultati ne budu poznati. To znači da je još uvijek nejasno kada će početi proizvodnja u tvornici u mjestu Grünheide. Proizvodnja će se pokrenuti tek kada pokrajina Brandenburg izda ekološku dozvolu.

Elon Musk, vlasnik Tesle, mogao bi zbog toga imati problema s rokovima, ako se želi držati svog plana i pokrenuti proizvodnju u prosincu. A mušterije takoreći već čekaju u redu za kupnju traženih električnih automobila. Hertz, kao jedna od najvećih firmi za iznajmljivanje automobila, najavila je veliku narudžbu koja iznosi čak desetinu od ukupnog godišnjeg proizvodnog kapaciteta Tesle.

Broj prodanih električnih automobila u 2020. godini

Što ako dozvola ne bude izdana?

Nakon što je posljednje tromjesečje proteklo sjajno, Musk je potvrdio da mu je cilj proizvoditi 50 posto više automobila svake godine, dok ne dostigne brojku od 20 milijuna godišnje. Ali za te ambiciozne planove kapaciteti pogona u Sjedinjenim američkim Državama i Shanghaiju nisu dovoljni. Još prije nekoliko godina Tesla je, želeći ulagati u svoju budućnost, tražio pogodno mjesto u Europi za gradnju nove tvornice. Odlučili su se za Grünheide. Tesla je preko noći počeo graditi i bez potrebnih dozvola. Ta je investicija vrijedna šest milijardi eura.

Brzina kojom Tesla gradi nosi sa sobom veliki rizik. Musk se obvezao da će srušiti ono što je izgradio i zemljište vratiti u prvobitno stanje ako ne dobije potrebne dozvole. U najgorem slučaju, time ne bi izgubio samo stotine milijuna dolara koje je već investirao u gradnju – tvrtka bi morala platiti i rušenje tvornice i razne odštete.

U međuvremenu, dvije godine poslije najave gradnje, pogoni su skoro završeni. Samo što s pokretnih vrpci još ne silaze automobili. A i ako silaze, onda tajno, kao što tvrdi jedan tviteraš.

U stvari je proizvodnja trebala početi ovog ljeta, ali ispriječili su se lokalno stanovništvo i kritičari projekta.

Što brine ekološke aktiviste i druge kritičare?

Umjesto da se raduju otvaranju oko 12.000 novih radnih mjesta i proizvodnji 500.000 električnih automobila godišnje, ekološki aktivisti i drugi kritičari podnijeli su više od 800 prigovora protiv pogona. Zabrinuti su zbog znatnog povećanja potrošnje vode, misle da se Tesla ne bi znao suočiti s većim havarijama, a osim toga, žele spriječiti negativne posljedice za biljni i životinjski svijet na toj lokaciji.

Da bi pridobili javnost i odobrovoljili kritičare, u Tesli su organizirali dan otvorenih vrata. U listopadu su pozvali građane u Grünheide – bilo je kobasica na roštilju, a organiziran je i luna-park. Posebni vodiči stajali su ljudima na raspolaganju pri obilasku pogona, a posjetitelji su mogli uživati u probnoj vožnji modelom Y. Elon Musk je doputovao i osobno odgovarao na pitanja. Jedna građanska inicijativa iskoristila je priliku za organiziranje prosvjeda pred pogonima.

Između 24. rujna i sredine listopada kritičarima je omogućeno da preko internetskih platformi iznesu svoje prigovore. Ekološke udruge su poslije kritizirale da je obavijest o organiziranju te rasprave prekasno objavljena. Nadležne pokrajinske institucije ponovile su javnu raspravu kako bi bile sigurne da je postupak pravno korektan. Ona je trajala do jučer, 22. studenoga.

Tesla je tvornicu sagradio u rekordnom roku - jer nije čekao na potrebne dozvole

Unatoč kritici projekta, brandenburški ministar gospodarstva Jörg Steinbach ostaje optimističan. On smatra da bi proizvodnja u Grünheideu mogla početi ove godine. No ipak kaže da to ne može garantirati, ali dodaje i kako očekuje da se prigovori iz ponovljene elektronske javne rasprave neće pretvoriti u „velike probleme“.

Što namjerava konkurencija?

Tesla namjerava u Njemačkoj proizvoditi model Y i baterije. Do sada se model Y u Njemačku uvozio iz Kine.

Mada proizvodnja još nije počela, već se traže radnici. „Nije potrebno iskustvo u automobilskoj industriji", navodi se na Teslinoj internetskoj stranici. A tu je i obećanje: „Radit ćeš u našoj ultramodernoj divovskoj tvornici u kojoj ćeš najinteresantnije probleme svijeta rješavati s najboljim i najpametnijim ljudima, koji dijele strast promjene svijeta."

Dok Tesla još uvijek čeka na potrebne dozvole za rad,konkurent Volkswagen je objavio planove za konkurentnost. Da bi se postigla Teslina efikasnost, u blizini Volkswagenovog sjedišta u Wolfsburgu bit će izgrađen novi pogon za proizvodnju električnog automobila Trinity. Njemačkom automobilskom koncernu ne ostaje puno vremena: iz tog pogona bi prvi automobili trebao izaći 2026.

