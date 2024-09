Njemačka: glasna pljuska vladajućoj koaliciji

Kao rijetko kad izbori u dvije pokrajine na istoku zemlje su pobudili zanimanje javnosti i izvan granica Njemačke. Jer to je bila pljuska svim etabliranim strankama, a pogotovo vladajućoj koaliciji na saveznoj razini.

Saska i Tirinška su zapravo samo dvije od 16 saveznih pokrajina, a njihovih 5 milijuna građana s pravom glasa su daleko od oko 60 milijuna u čitavoj zemlji. Ipak, poruka koju su tamošnji birači uputili je nešto nad čime se svi moraju ozbiljno zamisliti.

Jer po prvi put je populistički AfD osvojio praktično trećinu glasova, a tu je i velik uspjeh Saveza Sahra Wagenknecht s političkim ciljevima za koje se čini da spadaju u daleku prošlost. S druge strane, sve stranke vladajuće koalicije – socijaldemokrati, liberali i Zeleni uzeti zajedno nisu osvojile ni polovicu glasova koliko ih je dobio AfD. Dapače: Zeleni i liberali djelomice nisu dobili čak ni dovoljno glasova da uopće uđu u parlamente tih pokrajina, a i SPD je bio na rubu te neviđene političke sramote.

U ove pokrajine je došao i kancelar kako bi pomogao tamošnjim kandidatima. Je li im je to pomoglo - ili čak odmoglo? Foto: Sabine Kinkartz/DW

Nezadovoljstvo vladajućim strankama

Je li to opomena građana ovoj njemačkoj vladi? Ne samo na istoku je četiri od pet građana nezadovoljno radom ove koalicije, a po ispitivanjima javnog mnijenja to je tako već mjesecima. Kancelar Olaf Scholz i njegova vlada nikako ne uspijevaju uvjeriti građane da se mogu pouzdati u njih.

To je problem i ove koalicije: već kod formiranja vlade bilo je sumnji što bi uopće bila njihova zajednička platforma, a s vremenom su sukobi i sporovi unutar koalicije postajali sve intenzivniji. I uvečer prije ovih izbora je šef Zelenih Omid Nouripour izjavio kako se „krivca najprije treba potražiti u zrcalu“, a nije pomoglo ni to da je vlada u posljednji trenutak izvukla pouku iz terorističkog napada u Solingenu: najavljeni su oštriji propisi vezani za sigurnost i migraciju, a nakon dugih i jalovih rasprava je 28 osoba koje su prekršili zakon i kojima je definitivno odbijen zahtjev za azil, protjerano u Afganistan.

Björn Höcke i njegov AfD u Tirinškoj su postali najveća politička frakcija - ali sve stranke su objavile kako ne žele ući u koaliciju s desnim populistima Foto: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

Slavlje u AfD-u

S druge strane, desničarska i populistička Alternativa za Njemačku (AfD)ima razloga za slavlje. Doduše, iako je u Tirinškoj postala najsnažnija frakcija u pokrajinskom parlamentu, to joj neće biti dovoljno da igdje dođe na čelo pokrajinske vlade jer baš sve ostale stranke odbijaju ući u koaliciju s AfD-om. No i tako čelnica AfD-a Alice Weidel ove izbore naziva „povijesnim uspjehom“ i smatra da kao rezultat toga njemačka vlada mora dati ostavku: „To je kazna za ovu koaliciju 'semafora', to je misa-zadušnica za ovu koaliciju“, kaže Weidel. „Vladajuća koalicija se treba zapitati može li uopće dalje ostati na vlasti. A najkasnije nakon izbora u Brandenburgu se treba postaviti pitanje prijevremenih izbora, jer ovako više ne može ići dalje.“

Jer nakon Saske i Tirinške, 22. rujna se održavaju pokrajinski izbori i u Brandenburgu – također na istoku Njemačke. Tamo još od 1990. vladaju socijaldemokrati, ali se pred ove izbore vodi oštra bitka SPD-a s AfD-om koji je i tamo u maloj prednosti upitanih birača. Čelnik socijaldemokrata Lars Klingbeil ove rezultate smatra poukom i motivom za još veći politički angažman: „Svi moraju učiniti svoj posao kako bi sad bilo bolje.“

Sahra Wagenknecht uživa u položaju kojeg je osvojila već na ovim pokrajinskim izborima: kako izgleda, i u Tirinškoj i u Saskoj će jedva uopće biti moguće formirati vladu bez njene stranke. Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Uzbuna u strankama koalicije

Za sad ne toliko među socijaldemokratima, ali svakako i u medijima i u javnosti se postavlja pitanje je li Olaf Scholz podobna osoba da socijaldemokrate vodi na savezne izbore sljedeće godine. Za sad još nema službenih izjava, ali ako bi se i u Brandenburgu doživio fijasko, pažnja bi se lako mogla okrenuti na razmjerno popularnog političara socijaldemokrata, ministra obrane Borisa Pistoriusa.

Još je veći nemir u ostalim strankama ove vladajuće koalicije u Berlinu: činjenica da su liberali i Zeleni u Saskoj i Tirinškoj zapeli već na izbornom pragu – Zeleni su u Saskoj sa 5,1% od prebrojanih glasova jedva jedvice uspjeli ući u pokrajinski parlament - se jedino može nazvati političkim brodolomom. A to će značiti da će sve stranke vladajuće koalicije sad još snažnije „vući svaka na svoju stranu“ kako bi istakle svoj profil – čak i SPD: „Za moju stranku se sad radi o snažnijoj emancipaciji i jasnijem pokazivanju što će građani dobiti samo sa SPD-om i gdje više nećemo dopustiti da nam plešu po glavi", izjavio je glavni tajnik socijaldemokrata Kevin Kühnert.

Kanidat CDU Kretschmer jest u Saskoj osvojio više glasova i od AfD-a, ali njegova dosadašnja koalicija više ne može opstati. Foto: RALF HIRSCHBERGER/AFP

To neminovno znači da će i dogovori u vladajućoj koaliciji biti još teži – počev od proračuna za sljedeću godinu pa čak i o novim zakonima koji se tiču migracija. Ni tu nema sloge za planove ove vlade, ne samo kod Zelenih nego i s lijevog krila samih socijaldemokrata.

Slavlje bez veselja u CDU-u

I kršćanske demokrate više može radovati neuspjeh stranaka vladajuće koalicije nego vlastiti uspjeh. Oni su se i u Tirinškoj i u Saskoj pokazali kako su najsnažnija stranka – ali samo među „starim“ i etabliranim političkim opcijama u ovoj zemlji. „Vladajuća koalicija je kažnjena“, kaže glavni tajnik CDU-a Carsten Linnemann. „Jedna koalicijska vlada stranaka koje su u obje ove pokrajine osvojile tek jednocifrene postotke se mora pitati vodi li još politiku za građane Njemačke?“

Naravno da će CDU/CSU još povećati pritisak na ovu vladu, najprije kad je riječ o oštrijim zakonima za migrante. Predsjednik CDU-a Friedrich Merz je nakon napada u Solingenu izjavio kako je time dostignuta „granica izdržljivosti“ za građane ove zemlje i kako vlada mora proglasiti „izvanredno stanje na nacionalnoj razini“ i spriječiti dolazak migranata već na granicama Njemačke.