Njemačka: eskalacija prosvjeda zbog korone

Svatko tko prati samoprozvane "Slobodne Sase” na društvenoj mreži Telegram, uvjeren je da Njemačka srlja u ponor. Vijesti su mračne. Trenutno, tako se tamo tvrdi, zemljom kruže plaćeničke bande. Nasilnici. Rulja vlada ulicom. Govori se o "ratu protiv protivnika cjepiva" koji vode režim i despot koji je na vlasti. "Slobodni Sasi" pri tome ne misle na neke kriminalne bande, već demokratske institucije: na premijera njemačke savezne zemlje Saske Michaela Kretschmanna i policiju.

Poput pandemije, i ulični prosvjedi u Saskoj dolaze stalno iznova u novim valovima. Prvo su bili usmjereni protiv izbjeglica, zatim protiv Angele Merkel, a sada protiv koronskih mjera. I poput valova pandemije, ovi protesti postaju sve agresivniji.

Mržnja među susjedima

Prosvjednici uglavnom dolaze iz građanskog miljea. Starije žene i muškarci u zimskim kaputima djeluju kao susjedi koje poznajemo. Oni odaju dojam nevinosti i iskrene uznemirenosti: premijerom Saske, njegovim odlukama o ograničenju kontakata – i posebno najavama mogućeg uvođenja obveznog cijepljenja.

Stručnjaci: bijes prosvjednika nije spontan

Međutim, promatrači smatraju da su ti sudionici sve samo ne bezopasni. Benjamin Winkler iz Zaklade Amadeu Antonio u protestima ne vidi spontano nezadovoljstvo građana. "Oni koji izlaze na ulice u velikoj su mjeri mješavina desničarske ekstremističke scene, scene 'Građana Reicha' (desničarske grupe koja odbacuje njemački Ustav i demokratsko uređenje uspostavljeno nakon kraja Drugog svjetskog rata, op. ur.), ideologa zavjere, huligana i alternativne ezoterične scene.” Prosvjed sve više podržava i desničarska stranka Alternativa za Njemačku (AfD), koja je vrlo jaka u Saskoj.

Telegram kao raspirivač vatre

Organizatori i koordinatori protesta su tzv. "Slobodni Sasi". To je mala regionalna stranka, no ona trenutno dobiva ogromnu pažnju i ima velik doseg putem društvenih mreža. Šire se prvenstveno putem ruske aplikacije za razmjenu poruka Telegram. Ova mreža odbija svako uplitanje u rasprave i odbija suradnju s njemačkim vlastima u borbi protiv govora mržnje. Slobodni Sasi to koriste.

Zaklada Amadeu Antonio je do sada registrirala mrežu od 100 kanala i 80 regionalnih grupa samo u Saskoj. I stalno ih je sve više. "Uočavamo stalnu radikalizaciju poruka u kanalima i grupama," kaže Simone Raffael iz Zaklade.

Na platformi Telegram nesmetano se šire poruke mržnje

A i prosvjedi postaju sve radikalniji. Nedavno su se "Slobodni Sasi” okupili uz zviždaljke, bubnjeve i baklje ispred kuće saske ministrice zdravstva. U Njemačkoj ovo predstavlja apsolutno kršenje tabua i mnoge ljude podsjeća na početke uličnog terora nacističkog pokreta. Pogotovo otkako je 2019. jedan desničarski ekstremist ubio demokršćanskog političara Waltera Lübckea na njegovom kućnom pragu – jer se ovaj zalagao za prihvat izbjeglica.

Mrtve životinje u poštanskom sandučiću

Doritta Korte bi rado i sama prosvjedovala, ali to ne čini. Živi u saskom gradu Plauenu i godinama se bori u udruzi Colorido za demokraciju i miran suživot u gradu.

U normalnim okolnostima ona bi organizirala demonstracije protiv onih koji protestiraju protiv koronskih mjera u svom gradu. Ali radije se pridržava važećih pravila o ograničenju kontakata. Mržnja na ulici je jako brine. “Nema više poštovanja ni prema čemu. Uvijek se radi o danu X. I onda se pitam: što će se tada dogoditi?"

Dan X, dan obračuna. Trenutno se ta prijetnja često čuje na ulicama gradova u Saskoj. Ali to više nisu samo prazne riječi. “Prijeti nam se, uključujući i prijetnje smrću”, kaže Doritta Korte. Mnogi članovi njenog udruženja su na rubu snaga. "To je vrlo naporno. U poštanskim sandučićima nalazimo mrtve životinje.”

Ona se žali na nedostatak političke podrške, i na to da se baš u Saskoj odvraća pogled kada je riječ o prijetnji koju predstavljaju desničarske ekstremističke mreže.

Nova savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser: "Najveći izazov je borba protiv desnog ekstremizma"

Tiha većina postaje sve glasnija

To ne ljuti samo Dorittu Korte. Sve je više građana u Saskoj ogorčeno mržnjom i agresivnom agitacijom na prosvjedima protiv epidemioloških mjera.

No sada se i oni počinju organizirati. U mnogim malim gradovima stanovnici se udružuju i sami dijele letke. Optužuju prosvjednike protiv mjera da koriste pandemiju samo "kako bi izazvali nerede, ugrozili demokraciju i podijelili društvo". Broj pristaša je popriličan. Dok su u gradu Bautzenu, na primjer, prosvjedi nekoliko stotina 'Građana Reicha' i desnih ekstremista mjesecima bili na naslovnicama, "Deklaraciju - Bautzen zajedno" je potpisalo više od 3.000 ljudi - u samo jednom danu.

