Njemačka: engleski kao drugi službeni jezik?

Od sudova preko učionica do visoke politike: Njemačka sve više prihvaća engleski jezik. To je pokušaj da se zemlja učini globalno privlačnijom, ali to ima i svoju svoju cijenu.

Prošla su vremena kada su njemački političari odbijali govoriti engleski. Još 2009. godine je tadašnji ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle postao glavna tema u medijima jer na pitanje novinara BBC-a nije želio odgovoriti na engleskom. „U Njemačkoj očito govorimo njemački", rekao je Westerwelle.

Ali danas mnogi njemački političari spremno pokazuju svoje lingvističke sposobnosti, recimo ministar obrane Boris Pistorius i ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock. A ministar financija Christian Lindner je gostovao na Bloomberg TV-u kako bi na engleskom raspravljao o stanju njemačkog gospodarstva.

No bivša kancelarka Angela Merkel gotovo nikada nije govorila engleski, za razliku od njezinog nasljednika Olafa Scholza koji je, kao samo po sebi razumljivo, govorio engleski gostujući na američkoj televiziji.

A danas se baš liberalna stranka FDP, na čijem je čelu nekad bio Westerwelle i za koju je biznis na prvom mjestu („business first"), najviše zalaže za više engleskog u državnim poslovima.

Gospodarstvo i pravosuđe

S obzirom na veličinu njemačke privrede, koja ovisi o izvozu i koja posluje s velikim svjetskim kompanijama, engleski je ponekad prvi jezik a ne alternativa za njemački.

Često može doći i do prekograničnih trgovinskih sporova, koji zahtijevaju "brzo i profesionalno rješavanje", izjavila je zamjenica glasnogovornika njemačke vlade Christiane Hoffmann, obraćajući se novinarima prošli tjedan. Ranije ovoga mjeseca vlada je predstavila nacrt zakona kojim se predviđa etabliranje trgovačkih sudova u Njemačkoj, koji bi također mogli rješavati predmete na engleskom.

Jedan trgovački sud, koji može rješavati sporove na engleskom jeziku, osnovan je 2018. u njemačkoj financijskoj metropoli Frankfurtu. On je dio mreže trgovačkih sudova širom Europske unije, koje države članice, nakon Brexita, osnivaju u sve većem broju. S obzirom da je Velika Britanija izašla iz EU-a, Njemačka, Francuska i Nizozemska se sada nude kao alternativa britanskom pravnom sustavu.

Ali „ova tranzicija bi mogla potrajati godinama", kaže za DW Michael Weigel, odvjetnik i član Njemačke savezne odvjetničke komore. Razlog je to što postoji puno starijih sudaca čije je znanje engleskog ograničeno. "Baš kao što je to s bilo kojom vrstom usavršavanja i specijalizacije, ljudima je potrebno vrijeme da savladaju ove vještine. A to košta i novaca", rekao je Weigel.

Engleski jezik u državnim službama

Prošle godine je FDP predložio uvođenje engleskog kao drugog službenog jezika u javnoj upravi. To bi stranim radnicima znatno olakšalo snalaženje u zemlji. Nedavno usvojeni zakon o useljavanju kvalificirane radne snage treba omogućiti strancima brže pronalaženje posla u Njemačkoj, a to uključuje i brže priznavanje njihovih stranih kvalifikacija i diploma.

No, zakonom je propisano da je njemački jedini službeni jezik u zemlji, pa se svi strani podnesci nekom organu javne uprave moraju prevesti na njemački. Uvođenje engleskog kao drugog službenog jezika morale bi odobriti savezna i pokrajinske vlade - ali do sada se samo FDP zalagao za to.

Od tvrtki se očekuje da "budu otvorene za kandidate koji govore engleski", rekao je glavni tajnik FDP-a Bijan Djir-Sarai u veljači 2023. "A onda bi se i od naših vlasti i administracije moglo očekivati ​da ljudima ponude sveobuhvatne usluge na engleskom."

Ulrich Silberbach, predsjednik Udruženja njemačkih državnih službenika, tvrdi da se engleski već naveliko koristi u upravi, ali i napominje: "Jezička kompetencija u administraciji prvenstveno je pitanje novca."

Engleski jezik u svakodnevnom životu i školama

Od 2005. godine engleski se uči u svim njemačkim osnovnim školama, s izuzetkom francuskih pograničnih regija. Na oko 10% fakulteta u Njemačkoj nudi se nastava na engleskom jeziku, navodi Njemačka služba za akademsku razmjenu. U većini slučajeva radi se o postdiplomskim studijima. U ovu statistiku su uključena i privatna sveučilišta koje rade izvan njemačkog državnog visokoškolskog sustava koji je uglavnom besplatan.

Njemačka često bilježi loše rezultate u studijama organizacije Expat Insider sa sjedištem u Münchenu, koja istražuje kvalitetu života i rada u inozemstvu. Za mnoge doseljenike u Njemačku je jezik odlučujući faktor za davanje negativne ocjene.

Berlin je tu možda izuzetak. 2017. godine se tadašnji ministar zdravstva Jens Spahn požalio: „Smeta mi što u nekim berlinskim restoranima konobari govore samo engleski. u Parizu mi se to sigurno ne bi moglo dogoditi."

