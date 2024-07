Njemačka: dug put do državnog proračuna

Njemačka vlada je napokon u zakonodavnu proceduru uputila Nacrt državnog proračuna za 2025. godinu. Tome su prethodili mukotrpni pregovori, no ni naredne etape neće biti lake.

Ministar financija Christian Lindner (FDP) kaže da su za opsežan zadatak potrebni upornost i timski duh. To je rekao u svom prošlotjednom govoru, a odnosilo se na poreznu reformu. Naime, grupa stručnjaka mu je na više od 400 stranica predstavila rješenja za jednostavniji porezni sustav u Njemačkoj. Ova tema je važna za Lindnera, jer je to dio liberalne stranačke politike.

Ali sve to se odvijalo u sjeni pregovora o proračunu s kancelarom Olafom Scholzom (SPD) i ministrom gospodarstva Robertom Habeckom (Zeleni). Najvažnija faza je napokon gotova: dogovor je konačno postignut i vlada je ove srijede (17.7.) uputila Nacrt proračuna u parlament. No put do toga je bio dug. Scholz, Lindner i Habeck sastali su se 23 puta i pregovarali 80 sati.

Službenici Ministarstva financija posljednjih dana su rezultate pregovora pretvorili u brojke. Savezna vlada sljedeće godine želi potrošiti 481 milijardu eura, od kojih će 44 biti na kredit. Proračun ima ukupno 1.437 stranica – tako da su političari dobili dobru porciju ljetne lektire.

Izdaci za obranu na meti kritika

No neće se svima dopasti ono što tamo budu pročitali. Na primjer, ministar obrane Boris Pistorius želio je značajno povećanje izdataka za obranu (pričalo se o skoro sedam milijardi eura). Ali u Nacrtu proračuna je predviđeno povećanje za 1,3 milijarde eura. Pistorius će to pitanje uskoro ponovo pokrenuti i ponovo će se rasplamsati rasprava. „Bundeswehr dobiva veliku podršku", komentirao je ministar financija Lindner. "Dobiva više od planiranog. I zato sam iznenađen javnom raspravom."

Ministar obrane Boris Pistorius tražio je značajno povećanje izdataka za obranu Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Dok je ministar financija iznenađen raspravom, oporba je zaprepaštena njegovim financijskim planiranjem. Zato što će u narednim godinama manjak biti sve veći kada se radi o obrani. U 2028. nedostajat će 28 milijardi eura za postizanje cilja NATO-a da svaka članica mora izdvojiti za obranu najmanje dva posto bruto domaćeg proizvoda. Kršćansko-demokratska unija (CDU) je ljuta. „Obrambena sposobnost je najveći gubitnik Nacrta proračuna", kaže Christian Haase (CDU). „Vladajuća koalicija je pozvana da ovdje izvrši popravke i ne popušta pred drugim željama."

Rezovi u ministarstvima razvoja, vanjskih poslova…

Svoje nezadovoljstvo proračunom izrazila je i ministrica razvoja Svenja Schulze. Ali je barem uspjela malo povećati iznos predviđen za njezin resor. Ministarstvo vanjskih poslova također mora činiti kompromise. No, iz Ministarstva kažu da se mogu nositi s tim.

Ministarstvo obitelji će sljedeće godine dobiti oko 570 milijuna eura više nego 2024. Cinici u prijestolnici ovo vide kao kraj projekta objedinjavanja svih oblika državne pomoći za djecu u jedan doplatak. Oni kažu da je taj projekt preskup i da vjerojatno neće biti proveden. No oni bliski vladinim krugovima imaju drugačije mišljenje. I kažu da je ministrica Paus „pod teškim uvjetima isposlovala zadovoljavajuće povećanje".

Ni ministrica Svenja Schulze nije zadovoljna Nacrtom proračuna Foto: DW

Nade u gospodarski rast

Čini se da je i nada uračunata u Nacrt proračuna. Jer, u njega su uključeni i prihodi od inicijative za privredni rast koju vlada planira. Program od 49 točaka namijenjen je poticanju razvoja gospodarstva i naveden je kao „globalni dodatni prihod" od 14,27 milijardi eura.

Također se pretpostavlja da će dobra gospodarska situacija i veliki broj zaposlenih omogućiti da savezna vlada mora uplatiti milijardu eura manje u mirovinski fond. Pretpostavlja se i da će biti smanjeni izdaci i za tzv. Bürgergeld (socijalnu pomoć za nezaposlene).

Ipak, na kraju u Nacrtu proračuna i dalje ostaje rupa od 17 milijardi eura. Osam milijardi od toga su krediti Njemačkim željeznicama (DB) i Autoputu d.o.o. (Autobahn GmbH). Naime, takvi krediti ne bi trebali biti relevantni za pridržavanje kočnice zaduženja. No još se mora provjeriti je li to pravno moguće.

Osim toga, moglo bi se dogoditi i da Ukrajina neće dobiti onoliko koliko joj je obećano. To je ipak Nacrt u kojem riječ „ako“ igra veliku ulogu.

Dogovor tek u 5!

S obzirom da su se Habeck, Lindner i Scholz uspjeli konačno dogovoriti tek ove srijede oko 5 sati ujutro, može se vidjeti koliko su pregovori bili teški. Puno toga je visjelo u zraku, a na kocki je bio i sam opstanak vladajuće koalicije. Za početak se čini da je taj scenarij spriječen.

Ali, neizvjesnost je još uvijek tu. Proračun još nije prošao kroz parlament. „Nećemo moći izbjeći daljnje diskusije o preraspodjelama u proračunu", kazao je Lindner za ARD.

Sve to liči na maraton: posljednjih nekoliko metara moglo bi biti najteže i odlučujuće.

Autori: Nicole Kohnert (ARD) i Jan-Peter Bartels (ARD)