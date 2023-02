Njemačka bi indijske programere a Indija njemačke podmornice

Njemačka želi pojačati useljavanje IT stručnjaka iz Indije, rekao je kancelar Olaf Scholz tijekom svog puta u Indiju. No je li Njemačka dovoljno privlačna za najbolje.

„Naša je namjera pojednostaviti proces stjecanja radnih viza. Pored modernizacije zakona želimo modernizirati i birokraciju", rekao je njemački kancelar Olaf Scholz prilikom obilaska tehnološke metropole Bengaluru (Bangalore) na jugu Indije. Njemački kancelar je rekao kako su „njemačkoj potrebni mnogi IT stručnjaci, kako bi se održao razvoj softverske industrije.

Scholz je rekao kako bi zakonske promjene mogle olakšati dolazak ne samo stručnjaka nego i njihovih obitelji. Moguć će biti i dolazak u Njemačku bez prethodnog radnog ugovora. On je ukazao na to kako problem ne bi trebao biti ni manjkavo poznavanje njemačkog jezika. „Većina onih koji rade u IT branši govore engleski. Njemački se može naučiti i kasnije", rekao je Scholz.

No trenutno njemačko veleposlanstvo godišnje izdaje svega 2.500 do 3.000 radnih viza, uglavnom u IT sektoru. Želja je da se ovaj broj značajno poveća. „Siguran sam da će mnogi od vas iskoristiti priliku i prihvatiti posao u Njemačkoj. Nama su potrebni stručnjaci u svim sektorima", rekao je Scholz prilikom obilaska podružnice njemačke softverske kompanije SAP u Bengaluru u nedjelju (26.2.).

Dan prije Scholz je s indijskim premijerom Narendom Modijem dogovorio jačanje gospodarskih odnosa između Njemačke i Europske unije i Indije. Obojica su najavila da će se založiti za što brže sklapanje ugovora o slobodnoj trgovini između EU-a i Indije. U pozadini je i želja Njemačke da smanji ovisnost od Kine, susjeda i glavnog konkurenta Indije. „Mi moramo iskoristiti potencijale koji leže u Indiji", rekao je Scholz. Međutim njemački ulagači, prije svega iz automobilske braše, se godinama žale na protekcionizam i zapostavljajući odnos prema tvrtkama iz inozemstva.

Scholz je s Modijem dogovorio i intenziviranje vojne suradnje. Kako javljaju neke agencije, Indija od Njemačke želi kupiti šest konvencionalnih podmornica u vrijednosti od gotovo pet milijardi eura. Od „deala" bi najviše profitirala tvrtka ThyssenKrupp Marine System.

Želja Zapada je i da Indiju, koja i dalje gaji prijateljske odnose s Rusijom, pridobije na osudu ruskog napada na Ukrajinu. Indija je prije svega ovisna o povoljnim ruskim energentima.

