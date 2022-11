Njemačka želi olakšati dolazak kvalificiranih stranih radnika

Njemačka vladajuća koalicija (socijaldemokrati, liberali i zeleni) dogovorila je ključne točke vezane za dolazak kvalificiranih radnika iz inozemstva. U prvom kvartalu iduće godine vladi bi trebao biti dostavljen nacrt zakona, na kojem rade ministarstva unutarnjih i vanjskih poslova, kao i ministarstva rada, gospodarstva i obrazovanja.

Na dvadeset i tri stranice predstavnici vladajuće koalicije iznose brojne ideje o tome kako Njemačku, kao tržište rada, učiniti atraktivnijom za strane kvalificirane radnike, kako privući studente i znanstvenike, kao „stručnu radnu snagu sutrašnjice" i kako poticati učenje njemačkog jezika u zemlji i inozemstvu. Taj dokument na uvid je dobio javni servis ARD.

Pojednostaviti dolazak

Središnji dio plana je izmjena Zakona o doseljavanju kako bi se uklonile prepreke za dolazak kvalificiranih radnika iz inozemstva. Cilj je omogućiti ljudima iz tzv. trećih zemalja lakše zapošljavanje u Njemačkoj. Ministri pritom govore o tri „stupa".

Njemačka želi privući i studente kao "buduću stručnu radnu snagu"

Prvi stup obuhvaća preduvjete koje kvalificirani radnici iz inozemstva moraju ispuniti da bi im se dozvolilo zapošljavanje u Njemačkoj. Do sada su morali već uoči dolaska imati priznatu kvalifikaciju i radni ugovor. U nacrtu se navodi da bi trebalo stvoriti uvjete za dolazak i boravak u zemlji i onima koji nisu u mogućnosti ili su samo djelomično u mogućnosti predočiti dokumente o kvalifikaciji. Drugim riječima, njihova stručnost bi se trebala provjeravati tek u Njemačkoj.

Drugi stup se odnosi na one radnike koji nemaju svjedodžbe, ali imaju veliko radno iskustvo. I njima bi trebalo pojednostaviti dolazak na njemačko tržište rada. Između ostalog, vlasti žele olakšati uvjete za zaposlene u informatičkim i komunikacijskim tehnologijama. Kod njih se više ne bi tražio dokaz o znanju njemačkog jezika.

Njemačka kao doseljenička zemlja

I konačno, treći stup se odnosi na državljane trećih zemalja „s dobrim potencijalom". Njima bi se omogućio ostanak u Njemačkoj kako bi pronašli posao. U tu svrhu bi se, kako se navodi u dokumentu, trebala uvesti „karta sa šansama za pronalaženje posla", koja bi se zasnivala na transparentnom, nebirokratskom sustavu bodovanja. Kriteriji za dokazivanje „dobrog potencijala" mogu uključivati kvalifikacije, poznavanje jezika, profesionalno iskustvo, povezanost s Njemačkom i starosnu dob kandidata.

Potrebno je poboljšati ponudu tečajeva njemačkog jezika

Vladajuća koalicija ne planira samo zakonske izmjene. Ona želi i bolju promociju Njemačke kao atraktivne, inovativne i raznolike doseljeničke zemlje. To bi, između ostalog, značilo da se otvorena radna mjesta oglašavaju internacionalno, kako bi kvalificirani radnici iz inozemstva stupili u kontakt s poslodavcima i obrazovnim institucijama u Njemačkoj. Na primjer, navodi se da portal „Make it in Germany" ima svoju burzu za zapošljavanje. Ona bi trebala biti proširena i dalje razvijana.

Promovirati učenje jezika u inostranstvuk

Kao ključnu kompetenciju njemačka vlada vidi poznavanje jezika i zato učenje jezika želi poticati i u inozemstvu i u Njemačkoj – recimo digitalnim jezičnim tečajevima i omogućavanje polaganja digitalnih ispita. Posebnu ulogu u tome bi trebali imati Goethe instituti u zemljama porijekla.

U suradnji s pokrajinama i gospodarskim komorama vlada želi pojednostaviti i ubrzati proceduru priznavanja stranih stručnih kvalifikacija. Jedna od brojnih planiranih mjera je, recimo, da se dokumenti mogu dostaviti i na engleskom ili nekom drugom stranom jeziku.

Puno toga u ovim planovima zvuči birokratski, ali nove ideje bi mogle donijeti mnoge prednosti kvalificiranim radnicima iz inozemstva, ocjenjuje njemački javni servis ARD. Recimo, za njih bi trebalo postojati moderno i transparentno savjetovanje prije nego što dođu u Njemačku, kao i brz postupak izdavanja viza. Također bi trebalo ljude jasno informirati o tome kada njihovi supružnici i djeca mogu doći u Njemačku.

ms/br (ARD)

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu