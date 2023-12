Nikad toliko policije kao za ovu Novu

Ako se Božić još slavi mirno, za Novu godinu mora biti što bučnije i življe. To je već tradicija u Berlinu gdje je na proslavi kod Brandenburških vrata već postavljena pozornica i očekuje se barem 65 tisuća posjetitelja. Doček pred simbolom i Berlina i čitave Njemačke će prenositi i televizija, ali isto tako je svima jasno kako takve proslave u glavnom gradu ove zemlje nerijetko budu popraćene izgredima. A dok inače tek treba računati na opasnu mješavinu alkohola, glazbe i hormona, ove godine je tu i posve konkretna mogućnost terorističkih napada.

Berlinska policija već tjednima razrađuje sustav osiguranja: prostor gdje će biti održana proslava će biti ograđen i može se ući samo s ulaznicom i nakon provjere. Torbe i naprtnjače nisu dozvoljeni, a posjetitelji ne smiju nositi niti svoje rakete ili “bengalke” za vatromet, baš kao niti hranu i piće – ali niti letke i nekakav propagandni materijal. Politika nije dozvoljena za Novu, pogotovo u doba rata Izraela protiv Hamasa.

Na Berlinskim vratima se i ove godine priprema veliko slavlje, ali i policija je spremna Foto: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Pa zašto napadate vatrogasce?

Jer i čelnica berlinske policije Barbara Slowik svjedoči o “porastu emocija zbog sukoba na Bliskom istoku” gdje i ona “polazi od toga da se te emocije iznesu i na ulice”, prije svega u problematičnim četvrtima gdje je i velik broj muslimanskog stanovništva. U uzavrelim emocijama se već pokazalo kako se i slavlje lako može preokrenuti u ozbiljan izgred pa tako i šefica berlinske policije govori o “ogromnoj potrebi zaštite osoba židovske vjere i Izraelaca.”

Jer Berlin je postao opasan čak i za one koji su tu da pomognu drugima. Uvijek iznova, čak i u običnim danima se dešavaju napadi na sve osobe koje se uniformom povezuju sa ovom državom: ne samo na policajce, nego i na vatrogasce i djelatnike hitne pomoći. U anketi Njemačke vatrogasne udruge (DFV) polovina upitanih vatrogasaca svjedoči kako ih se u protekle dvije godine psovalo, vrijeđalo i prijetilo u izvršavanju njihove dužnosti, nema ih malo koji su bili i žrtve nasilja.

Već na dočeku 2023. se policajcima Berlina činilo kao da su u ratnoj zoni Foto: TNN/dpa/picture alliance

Bojno polje Berlina

Ne samo u Berlinu: već na dočeku ove, 2023. godine su vatrogasci i spasilačke ekipe u više njemačkih gradova bili napadnuti petardama i raketama za vatromet, a čelnica berlinske policije svjedoči kako su spasilačke ekipe u tom gradu čak namjerno bile pozvane u zasjedu. Bilo bi naivno očekivati da će na ovom dočeku biti bolje, tako da je i njemačka ministrica unutrašnjih poslova Nancy Faeser zabrinuta zbog takve „slijepe mržnje i bezumnog nasilja“ po nekim njemačkim gradovima.

Njemačka je već uvela strože kazne za napade na službene osobe, ali se iz sindikata policajaca čuju zahtjevi za još dosljednijim kažnjavanjem počinitelja: „Najkasnije od nasilničkih ispada prošle godine u Berlinu, ali i u čitavom nizu mjesta u Ruhrskom području i čak u inače mirnom Bonnu, svatko zna da je u našem društvu otišlo u krivom smjeru“, upozorava čelnik sindikata GdP Jochen Kopelke u listu Rheinische Post. „Moramo konačno reagirati na to.“

Tko pri zdravoj pameti može napadati osobe koje su tu da nam pomognu? Foto: Paul Zinken/picture alliance/dpa

Ophodnje, razgovori, nadzor...

U Berlinu to pokušavaju na više načina: policija je već mjesecima u preventivnim ophodnjama kroz takozvane „problematične“ četvrti, organiziraju se razgovori policijskih službenika s učenicima u školama kako bi mladi shvatili kako su i policajci, čak i u punoj opremi obični ljudi koji također možda imaju ovakvo ili onakvo mišljenje i o politici, ali tu postoje zakoni kojih se svi moramo držati. Preko škola se šalju pisma i roditeljima učenika sa molbom za pomoć. „Molimo Vas da već prije dočeka razgovarate s Vašom djecom jer i mi želimo da se s nama odnose s poštovanjem i u duhu tolerancije i da i mi želimo bez povreda ući u Novu godinu."

Istovremeno se berlinska policija sprema na najveću policijsku akciju dočeka Nove godine u posljednjih nekoliko desetljeća. Uobičajenim ophodnjama je u pojačanje pozvano još 2.500 službenika koji bi inače bili slobodni, ali i iz drugih saveznih pokrajina. Tu onda dolazi i 500 dodatnih službenika na postajama gradske i međugradske željeznice. Još tisuću službenika su u automobilskim ophodnjama ili na postajama. Isto tako je predviđeno da i vatrogasci na zadaće odlaze u zaštiti policije. Službenici u civilu već danima promatraju stanje u kritičnim područjima, a sve uzročnike nereda se namjerava smjesta uhititi.

Već prošle Nove je bilo svačega, zapaljen je čak i jedan autobus. Svima je jasno kako bi zbog zbivanja u Izraelu ove godine moglo biti još lošije Foto: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Ne mogu bez svoje eksplozije

Već i zbog toga su dodatne smjene predviđene i u uredima državnog odvjetništva. Jasan je i berlinski gradonačelnik Kai Wegner: „Tko napada policajce i vatrogasce, taj mora računati na dosljedni odgovor pravne države“. U tri berlinska okruga gdje uvijek iznova dolazi do incidenata u korištenju pirotehničkih sredstava je na ovom dočeku potpuno zabranjen svaki privatni vatromet.

Uopće taj vatromet: da je po policiji bi i u Berlinu vatromet bio zabranjen kao što je to već u nekim drugim njemačkim gradovima, ali to ne izgleda realno kod ljubavi Nijemaca za petardama i raketama. U doba korone je bilo mirnije, ali već na dočeku ove, 2023. godine je ispucano pirotehničkih sredstava u vrijednosti od oko 180 milijuna eura –i ne čini se da će to na ovu Novu biti manje.

Berlinska policija, isto tako tradicionalno i zbog blizine granice prema Poljskoj je već navikla i na rakete i petarde s količinom eksploziva koji daleko prelazi ono što je dozvoljeno u ovoj zemlji ili je u njima, umjesto baruta eksploziv veće razorne snage – i manje pouzdan u uporabi. Pogotovo takve naprave izrađene u kućnoj radinosti su već opasno blizu oružju, a uvijek iznova se dešavaju udesi i čak smrtni slučajevi. Utoliko u dočeku Nove nisu samo spremni u policiji i vatrogasnim službama, nego i bolnice i ambulante znaju kako ih čeka teška novogodišnja noć.