„Nijemci već spremni za uzgoj kanabisa“

Za razliku od duhana i alkohola gdje i nova koalicijska vlada predviđa „posvetiti veću pažnju“ u prosvjetljenju mladih ili trudnica i još strože propise u propagandi i pokroviteljstvu proizvođača opojnih sredstava, već u predizbornoj borbi je mnogo prašine podigla najava potpune legalizacije kanabisa.

Novi ministar poljoprivrede, Cem Özdemir iz stranke Zelenih za list Welt am Sonntag upozorava: nitko se ne treba „naduvati do besvijesti" (Birne wegkiffen), ali se raduje da će doći kraj tom „ludilu zabrane kanabisa“. Legalizacija jača zaštitu mladih i potrošača, a olakšava i život policiji, smatra njemački ministar poljoprivrede.

Kanabis u Njemačkoj je već i sad dozvoljen u medicinske svrhe, a ni ubuduće neće biti baš „potpuno“ legaliziran. Vladajući SPD, Zeleni i Liberali u dogledno doba žele pred parlament iznijeti zakon kojem će biti omogućena „nadzirana distribucija kanabisa odraslim osobama za njihov užitak u ovlaštenim trgovinama.“ U koalicijskom sporazumu također piše da će se tako „kontrolirati kvaliteta, spriječiti širenje nečistih sastojaka i osigurati zaštita mladih.“

Sadašnji njemački ministar poljoprivrede Cem Özdemir (l.) je još 2014. na poklon dobio teglu s kanabisom - zapravo je već i zbog toga onda mogao biti uhapšen.

Ne trebaju sad svi!

No konzervativna oporba je i dalje strogo protiv legalizacije, a bavarski kršćanski demokrat i ministar zdravstva te pokrajine Klaus Holetschek upozorava kako se „kanabis ne smije smatrati bezopasnim“, a vladajuću koaliciju optužuje kako su se „oglušili na upozorenja stručnjaka“ i ustraje u svojim planovima legalizacije. „Mora se spriječiti da se spusti prag prihvatljivosti i još više osoba konzumira kanabis.“

Prema procjenama stručnjaka, već i sad negdje oko 15% osoba mlađih od 34 godina su u protekloj godini barem jednom posegnuli za jointom, u dobnoj skupini od 18 do 24 godina je to već svaki peti mladić ili djevojka – i njihov postotak doista lagano raste. Policija doista ima pune ruke posla i s tom „bezopasnom" drogom: 2020. je povedeno 227.958 kaznena postupka vezanih s kanabisom.

Zapravo je i Nizozemska pooštrila svoje propise u distribuciji opijata, ali više zbog neželjenih turista koliko zbog samog kanabisa.

Mušterije su problem, ne kanabis

No već kod legalizacije marihuane za medicinske svrhe se čulo kako će sad svi posegnuti za „travom“, ali to se nije dogodilo. Sve je više država i u Europskoj uniji u kojoj je dopušten kanabis u zdravstvene svrhe, ali zapravo je i Nizozemska kao pojam dozvoljenog užitka kanabisa u međuvremenu pooštrila svoje propise. No problem Nizozemaca je manje bio kanabis, koliko „turizam“ osoba iz inozemstva koji su tamo dolazili prije svega zbog narkotika.

Koalicijski sporazum njemačke vlade ipak predviđa i „pomno praćenje“, a onda i procjenu učinka legalizacije kanabisa na koncu mandata kako bi se eventualno nešto ispravilo u zakonu. Još nije niti jasno kako će se točno regulirati uzgoj kanabisa, ali već kod uzgoja duhana tamo država ima monopol i nije moguće samo tako na polju umjesto kukuruza posaditi opijat. Ali ministar poljoprivrede Özdemir tvrdi kako su njemačke „poljoprivrednice i poljoprivrednici u startnim pozicijama“ i spremni su u najkraćem roku okrenuti se poslu s kanabisom.

