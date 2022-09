Nijemci sanjaju 1993. - ali "Kari" Pešić sad vodi Srbiju

U Njemačkoj se crno-crveno-zlatne trobojnice vijore s mnogih terasa, a male s automobila, cijela je zemlja je u sportskoj groznici - ali samo kad se igra veliko prvenstvo u nogometu.

Za ostale sportove to ne vrijedi, pa tako putnik namjernik teško može primijetiti da je Njemačka od 1. do 18. rujna domaćin Europskog prvenstva u košarci. I to ne bilo kakav domaćin, nego najvažniji. Grupna faza se, osim u Kölnu, igra još u Milanu, Pragu i Tbilisiju, ali će se sve eliminacijske utakmice igrati u Mercedes-Benz Areni u Berlinu.

Moguće da prosječni Nijemac o tome svemu pojma nema. Oni koje zanima košarka, moći će TV-prijenose gledati besplatno na streaming-platformi Magenta koja pripada njemačkom Telekomu. Doduše, besplatne su samo utakmice Njemačke, sve ostalo je samo za pretplatnike. Javni servisi više ne prenose košarkaška prvenstva, već i to nešto govori…

Svetislav Pešić

Prije nego što lopta počne skakutati, neki njemački novinari su se sjetili prvenstva 1993. kad je Njemačka uzela titulu predvođena Svetislavom Pešićem. Bilo je to veliko iznenađenje, i ujedno posljednji put da je domaćin turnira postao prvak Europe.

„Svi su očekivali da će to biti odskočna daska da košarka zauzme važnije mjesto, ali to se nije dogodilo“, priča tadašnji reprezentativac Stephan Baeck. „Nakon titule su nas zvali na razne priredbe, ja sam snimio reklamu za Nutellu, ali zanimanje nije opstalo."

Baeck je stvar objasnio „njemačkim mentalitetom“, kaže, Nijemce zanima samo najbolji proizvod, nikako prosječnost. Zato ih ima koji strastveno prate NBA ligu, ali mnogo manje košarkašku Bundesligu. „Ovdje morate biti u nacionalnom i svjetskom vrhu, inače ništa ne vrijedi“, kaže bivši košarkaš o nevelikoj popularnosti svog sporta u domovini.

Sa Schröderom je sve bolje

Ovog puta njemački tim dočekuje Eurobasket s daškom optimizma, posebno nakon pobjede nad Slovenijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo (90:71). Prema njemačkim komentatorima, vidi se „korak od sedam milja“ u odnosu na nedavni fijasko protiv Srbije u prijateljskom meču u Hamburgu (56:83) – a taj korak se zove Dennis Schröder, koji nije igrao protiv "Orlova”.

„Najbolji Dennis Schröder u nacionalnom dresu", naslovio je sportski portal Spox nakon trijumfa nad favoriziranim "Zmajčekima”. Sedamnaest koševa (sve u drugom poluvremenu) i deset asistencija, uz opasku da Schröder nije "kočio” igru – zbog čega je pokoji navijač NBA timova znao čupati kosu – nego je „uvijek pokušavao uhvatiti Slovence na krivoj nozi", kako piše Spox.

Analizira se da je izbornik Gordon Herbert ostao vjeran svojoj liniji u kojoj traži fizičku igru i bespoštedno građenje obruča, te su na koncu Nijemci i nadskakali Slovence 56:27 (!).

Herbert, nakon dugih godina u kojima je Njemačka bila „Novicki i asistenti", na raspolaganju ima konkurentan tim s nekoliko zahvalnih NBA igrača. Osim Schrödera, tu su Franz Wagner i, ako se oporavi od povrede, Daniel Theis - kao i niz igrača s iskustvom u Euroligi.

Dennis Schröder

Doduše, Süddeutsche Zeitung (SZ) je primijetio da je prva zvijezda Slovenije Luka Dončić večer uoči utakmice u hotelu proveo „opušteno". „Sjedio je podalje od gužve, kartalo se, pio je Coca-Colu i pušio cigaretu", piše minhenski list.

Tekst o toj pobjedi Njemačke naslovljen je ovako: „Odjednom u krugu favorita". I doista, u utorak (30.8.) objavljena je nova prognoza FIBA (takozvani Power Rankings) prema kojoj je Njemačka šesti favorit na prvenstvu Europe. Odavno taj tim nije kotirao tako visoko.

Džoker, Giannis i Luka

Prema toj rang-listi, a nešto slično procjenjuje i većina kladionica, prvi favorit je Srbija. Slijede Slovenija, Grčka, Litva, Francuska, spomenuta Njemačka, pa Španjolska i Italija. Doduše, takve prognoze su dobre da se od njih prave naslovi, a kad se počne igrati, često ih se može okačiti mačku o rep.

Tako nešto piše i list Tagesspiegel, koji kaže da je još neviđeno da tri igrača (Jokić, Giannis, Dončić) koje većina stručnjaka smatra najboljima na svijetu, igraju na jednom Europskom prvenstvu. „Tolika nazočnost izvanrednih znalaca, talenata i iskusnih lisaca čini prognozu vrlo kompliciranom", piše berlinski list. Ocjenjuje se da su razlike u kvaliteti najboljih timova male, za razliku od svjetskih turnira gdje su Amerikanci najčešće uvjerljivi favoriti.

Njemački javni servis u sportskoj rubrici također primjećuje da će prvenstvo obilježiti prisustvo najvećeg broja NBA zvijezda do sada, te da ih „predvodi Big Man Denver Nuggetsa“ Nikola Jokić, dvostruki i vladajući MVP najjače lige. Spominju se naravno i „prirodna nepogoda" Giannis Antetokounmpo, „monstruozni atleta", Rudy Gobert i Luka Dončić koji je „odavno nacionalni junak u Sloveniji".

U tekstu se ocjenjuje da je Srbija prvi favorit, ali podsjeća da je tako bilo i na nekim prethodnim turnirima gdje se Srbija nije pokazala u knockout-fazi. „Na Mundobasketu 2019. ih je Argentina rastavila“, prisjeća se novinar, dok na Olimpijske igre nisu ni išli. „Zato je tim starog kovača šampiona Svetislava Pešića odlučio popraviti stvari“, piše u tekstu.

Nijemci najprije trebaju proći skupinu…

I specijalizirani košarkaški blog BBLprofis podsjeća da su tri igrača s najviše šansi da ponesu titulu najkorisnijeg Dončić, Antetokounmpo i Jokić. O reprezentativcu Srbije se navodi da ga odlikuje „nevjerojatna igračka inteligencija“. „Kad je Jokić na parketu, Srbija ima još jednog plejmejkera“, piše blog.

Luka Dončić

Sportski magazin Kicker je na svom portalu donio izbor najvećih mladih talenata na prvenstvu, i u njega uvrstio i Karla Matkovića, hrvatskog centra iz Cedevita Olimpije.

Kako piše javni servis ARD, Nijemci će u Kölnu morati savladati dva autsajdera u grupi – Bosnu i Hercegovinu i Mađarsku, ako ne žele da se okliznu već na početku. Jer, preostala tri protivnika su Francuska, Litva i Slovenija. Možda Luka Dončić večer uoči utakmicu ovaj put preskoči kartanje i cigarete, pa se Nemci lošije provedu nego prošli put.

A možda, iako ne tako izgledno, njemački tim ode doista daleko ili čak ponovi uspjeh iz 1993. godine. Dennis Schröder, čovjek rođen ubrzo nakon te titule, kaže: „Imamo šansu učiniti košarku još većom u Njemačkoj.“

