Nijemci ne mare za „Fridays for Future”

Ni pet godina nakon prvih prosvjeda pokreta „Fridays for Future“ njihova poruka ne dolazi do velike većine Nijemaca, pokazuju ispitivanja javnog mnijenja.

Na petu godišnjicu redovitih okupljanja petkom hladan tuš za pobornike ekološkog pokreta „Fridays for Future". Na tri četvrtine ispitanih prosvjedi i akcije „Fridays for Future" ima malo (35 posto) ili nimalo (40 posto) utjecaja. Samo svaki četvrti ispitani kaže kako su prosvjedi koje je pokrenula švedska aktivistica Greta Thunberg, utjecali na njihovu ekološku svijest.

AfD-ovi birači najotporniji na utjecaj pokreta

Kako pokazuje tzv. Deutschlandtrend, pokazatelj raspoloženja Nijemaca koje u redovitim razmacima objavljuje javni servis ARD, najmanje utjecaja petogodišnji izlasci aktivista na ulice postižu kod građana koji simpatiziraju desno-populističku Alternativu za Njemačku (10 posto). Kod ostalih stranaka, s izuzetkom simpatizera stranke Zeleni, situacije nije mnogo bolja. Isto tako je ispitivanje pokazalo primjetnu razliku između birača na istoku i zapadu zemlje. Na istoku osjetno manje ispitanih (16 posto) kaže da su prosvjedi „Fridays for Future" utjecali na njihovu ekološku svijest dok je na zapadu zemlje taj postotak (25 posto) osjetno viši.

Problem u vladi

Na petu godišnjicu pokreta predstavnici „Fridays for Future" u javnim nastupima istodobno govore kako je njihov pokret imao velikog utjecaja, posebice na odluke političara. No stručnjaci se s tim ne slažu. „Utjecaj pokreta nije tako velik kako bi to oni htjeli", kaže za ARD politologinja sa Sveučilišta u Bremenu Sophia Hunger. Ona međutim kaže kako to ima više veze sa stanjem u samoj koalicijskoj vladi nego u neučinkovitosti pokreta. „Socijaldemokratsko-zeleno-liberalna vlada je zaokupljena vlastitim problemima a nema ni političke volje za promjene u tom smjeru", kaže Hunger.

Sličan je odnos građana i prema pokretu „Posljednja generacija" koji već više od godinu dana protestira na ulicama europskih i posebice Njemačkih gradova, lijepeći se za asfalt i blokirajući promet. Njihove akcije odbacuje čak 85 posto građana, pokazalo je jedno ranije istraživanje. I oni od njemačke vlade traže intenziviranje mjera u borbi protiv klimatskih promjena u što pripada i ograničavanje brzine na autocestama kao i jače subvencioniranje javnog prijevoza.

No politolog Robin Celikates sa Slobodnog sveučilišta u Berlinu smatra da je uspjeh pokreta „Fridays for Future" u tome što su ipak pokrenuli društvenu raspravu o potrebi borbe protiv klimatskih promjena.

