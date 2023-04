Neviđeni dan za SAD

U New Yorku već danima velik broj policijskih helikoptera kruži oko dobro osigurane sudnice. Trumpove pristaše se već spremaju za prosvjede, a na to ih poziva i republikanska zastupnica Marjorie Taylor. S druge strane, gradonačelnik New Yorka Eric Adams upozorava: „Ponašajte se pristojno. Ovaj grad je naš dom, a ne nekakva pozornica za vaš neopravdani bijes."

Neka velika srdžba se još nije vidjela na ulicama New Yorka. Dapače: Dion iz Brooklyna je klicanjem dočekao Trumpa kad se on vratio u svoj neboder na Petoj aveniji. Novinaru ARD-a predstavlja se kao „ekstremni pristaša" MAGA – pokreta nazvanog po frazi Make America Great Again ("Učinimo Ameriku ponovo velikom"), koju je Trump koristio u svojoj predizbornoj kampanji 2015./2016. Sve mu je to „cool“ jer je uvjeren da sudjeluje u pisanju povijesti. A Trumpa će ovaj proces još više uzdignuti, smatra Dion i ističe: „To će nas osnažiti, povećati našu omiljenost. Svi znaju da je ova optužnica prijevara i da je prava podlost što radi okružni državni odvjetnik.“

Gradonačelni New Yorka Adams i povjerenica za policiju Keechant Sewell su spremni na sve Foto: Getty Images via AFP

Novac za šutnju

Trumpov izborni tim je već objavio preko, naravno, Twittera kako je od objavljivanja optužnice protiv bivšeg predsjednika stiglo preko pet milijuna dolara potpore za njegovu obranu. To brine i Trumpove protivnike kao što je Dick Avern: "S jedne strane se čini da je počinio zločine. No njihovo kazneno gonjenje moglo bi mu donijeti veću podršku."

Kod ovog sudskog postupka se ne radi o prilično izvjesnoj utaji poreza i financijskim makinacijama bivšeg predsjednika, a ni o njegovom utjecaju na prosvjede na Kapitolu - makar se o Trumpovoj ulozi u tom pokušaju de facto državnog udara još vodi istraga.

Tu se radi tek o optužbi da je porno-zvijezdi Stormy Daniels (pravog imena Stephanie Clifford) Trumpov izborni tim, uoči izbora na kojima je on postao predsjednik, platio pozamašni iznos kako bi šutjela o spolnom odnosu s Trumpom. Svi detalji optužnice još nisu poznati javnosti. Takva isplata načelno nije nezakonita, ali bi za Trumpa bio problem ako bi taj novac bio prikazan kao trošak predizborne kampanje – to je kažnjivo i u najgorem slučaju mu prijeti zatvorska kazna.

I zastupnica Marjorie Taylor Green poziva na prosvjed protiv ovog - kako to ona vidi; "lova na vještice" gdje je Trump tek nevina žrtva Foto: Go Nakamura/REUTERS

Slika s tjeralice

Bivši američki predsjednik je već sinoć stigao iz Floride u svoj neboder u New Yorku gdje se vjerojatno sastao sa svojim odvjetnicima: Trump sve niječe, čak i da je uopće imao spolni odnos s tom ženom. Rano popodne po lokalnom vremenu – ili večeras po srednjoeuropskom vremenu - on se treba pojaviti pred sudom kako bi mu bila pročitana optužnica. Kako objašnjava njujorški odvjetnik Ron Kuby, sve to počinje kao što smo sigurno vidjeli u filmovima: „To sve ide brzo: fotografiraju ga za policijsku evidenciju – takozvani Mugshoot, to će sigurno biti omiljen motiv za majice, sa ili bez rešetaka montiranih pred njegovim licem. Mjere mu visinu, bilježe boju kose i ostale detalje policijske evidencije, a uzimaju mu i otiske prstiju."

Nakon toga se Trump vodi u sudnicu – najvjerojatnije bez lisica jer je bivši američki predsjednik još uvijek pod zaštitom Secret Servicea. „I u sudnici inače ide sve brzo: skida se pečat s teksta optužnice, Trump i njegovi odvjetnici slušaju točke optužbe i postavlja mu se pitanje osjeća li se krivim – što će on zanijekati. Onda se rješavaju neke formalnosti, određuju termini suđenja i nakon što bude upozoren na njegove obveze da surađuje sa sudom, bit će pušten na slobodu.“

Protivnici bivšeg predsjednika pozivaju "Osudite Trumpa" Foto: Selcuk Acar/AA/picture alliance

Ovaj sudac ne želi predstavu

Sve to inače traje tri-četiri minute, ali kod Trumpa će možda biti sve nešto duže. No iskusni odvjetnik ukazuje da je sudac koji je dobio ovaj predmet veteran njujorškog pravosuđa, ozbiljan, dostojanstven i pošten sudac koji se već bavio slučajevima protiv Trumpove tvrtke. „A on ne voli spektakle. On ih ne stvara, niti ih želi trpjeti.“

Ukratko, u samoj sudnici se ovog utorka neće imati što osobito vidjeti, ali je veliko pitanje što će biti kad Trump opet izađe na ulicu. Nadležni u gradu New Yorku sve građane podsjećaju da je kažnjivo nositi oružje u određenim dijelovima grada, između ostalog i u blizini sudnica.

Antje Passenheim (ARD New York)

