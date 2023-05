„Neshvatljivo čega sve ima u Europskoj uniji“

Prošlog ponedjeljka (15.5.), europski parlamentarci, članovi Odbora za kontrolu proračuna EU-a, našli su se u Budimpešti pred predstavništvom Europske unije. Izdvojili su tri dana da preispitaju gdje se i kako u Mađarskoj troše sredstva Europske unije mimo deklarirane namjene. Nisu naišli na srdačan doček. Podmladak vladajuće partije Fidesz dočekao ih je s koferom punim lažnog novca, na kojem je zastava Europske unije i s fotografijom grčke zastupnice Europskog parlamenta Eve Kaili - koja je umiješana u aferu oko korupcije. To je bila politička akcija. Dora Hidas, glasnogovornica omladine Fidesza poručila je: „U Mađarskoj nema korupcije. U Mađarskoj djeluje najstroža antikorupcijska institucija u cijeloj Europi".

Daniel Freund Foto: Dominic Heidl

Međutim, europski parlamentarci su u Mađarsku došli upravo zbog raširene korupcije. Ta zemlja je na začelju kada je riječ o suzbijanju korupcije. Daniel Freund, europski zastupnik Zelenih, kaže: „Svaki put kada čovjek dođe u Mađarsku čuje neku još goru priču. Neshvatljivo je čega sve ima usred Europske unije".

Poduzeća se žale na maltretiranje

Najgore slučajeve EU-zastupnicima iznose predstavnici europskih firmi. Menadžeri njemačkih, austrijskih i francuskih predstavništava pričaju iza zatvorenih vrata o pritisku kojem su izloženi kako bi prodali dio vlasništva u svojim firmama lokalnim oligarsima koji su bliski vladi. Sastanak je osjetljiva stvar, jer se menadžeri plaše da će biti izloženi represiji. Nema fotografiranja i snimanja, nema izjava nakon sastanka. Ali zastupnici EU-a su i o tome progovorili. Političarka njemačke Kršćansko-socijalne unije (CSU) Monika Hohlmeier je predsjednica Odbora. Nju sve to podsjeća na vrijeme komunističke vladavine. Daje primer koji su ispričali menadžeri – naoružani pripadnici tajne službe donesu "ponudu” za preuzimanje firme. Očito je to uobičajena praksa: „Redovito se pojavljuje netko tko postavi pitanje bi li mogao jeftino preuzeti firmu. Ako firma odgovori da namjerava ostati u zemlji ili čak proširiti poslovanje, slijedi dodatno maltretiranje. To ide toliko daleko da čak posjećuju i obitelji predstavnika firmi kod kuće“.

Uz sve to idu inspekcije i razne šikaniranja od strane institucija. Često se ne daju dozvole za sudjelovanje u programima subvencija Europske unije. Cilj je da se firme iscrpi i tako pripremi teren za prodaju. Hohlmeier dodaje: „Ako još uvijek pružaju otpor, slijede nove mere. Ako se donese sudska presuda, već sljedećeg dana usvoji se novi zakon ili novi ukaz koji firmu tjera u gubitke. Ovdje su poslovale firme koje su dogurale i do godišnjih gubitaka u visini od 70 ili 80 milijuna eura".

Smišljena strategija

Zastupnici Europskog parlamenta govore o smišljenoj strategiji koja je počela stavljanjem medija pod državnu kontrolu, nakon toga su na red došle banke, a sada se to pokušava s građevinskim firmama, trgovinskim lancima, poljoprivrednim kombinatima i telekomunikacijskim firmama. Za sada ne diraju samo velike koncerne, tvrde oni. Kako bi njemački proizvođači kao što su Mercedes, Audi ili BMW investirali, ograničavaju se čak i prava radnika. Hohlmeier je ipak uvjerena da uskoro „ nijedno poduzeće više neće biti sigurno da neće u budućnosti pretrpjeti štetu. Posežu za firmama, sektor po sektor“. Strategija mađarske vlade je nacionalizacija. Cilj je da se važni ekonomski sektori stave pod kontrolu države i oligarha. A rado se pritom uzimaju europski novci. Oni idu i u Felcsut, rodno selo premijera Orbana, gdje se čak gradi ekstravagantan nogometni stadion. Orbanova vikendica je odmah do njega.

40 milijardi eura blokirano zbog korupcije

Mađarska je u međuvremenu na glasu kao zemlja s najraširenijom korupcijom u Europskoj uniji. Zato Europska komisija blokira 40 milijardi eura namijenjenih Mađarskoj. „Samo je pitanje vremena, koliko dugo će Orbanova vlada moći opstati“, kaže Mikloš Ligeti iz mađarskog ogranka nevladine organizacije Transparency International. On se nada da će EU i dalje blokirati taj novac. Njegova organizacija surađuje s novom antikorupcijskom institucijom, koja je osnovana zbog pritiska EU-a. Ligeti je skeptičan jer pretpostavlja da Orban samo želi dobiti na vremenu, kaže da priželjkuje promjenu političkih okolnosti nakon izbora za Europski parlament 2024.

Povećanje pritiska iz Bruxellesa

Monika Hohlmeier Foto: picture-alliance/SvenSimon

Posjetitelji iz Bruxellesa su odlučni u namjeri da ne dozvole tek tako da Orban i njegovi oligarsi ipak pobijede. Kažu da su već ograničeni slobodna tržišna utakmica, neometan pristup mađarskom tržištu, pravosuđe i medijske slobode. Zahtijevaju da Europska komisija i dalje blokira sva sredstva Europske unije namijenjena Mađarskoj. Prema mišljenju Monike Hohlmeier, Komisija bi morala i dalje zaustavljati sva plaćanja iz Fonda za obnovu, ali i iz drugih fondova. Ona smatra da se mora ustanoviti krše li se pravila o davanju poslova i da se mora pokrenuti postupak protiv Mađarske zbog povrede ugovora EU-a.

I njezin kolega Daniel Freund traži povećanje pritiska na Mađarsku, traži čak ukidanje prava glasa Mađarske u europskim institucijama. On smatra da je apsurdno da će Orban po rotacijskom principu od srpnja 2024. preuzeti predsjedanje Europskom unijom: „Smatram da zemlja koja više nije demokracija ne može voditi Europsku uniju".

ARD/tagesschau.de (dd)

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu