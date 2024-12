Nema gužve na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj

Samo 14% građana Hrvatske je do 11:30 već dalo svoj glas za nekog od 8 kandidatkinja ili kandidata za predsjednika države. Isto tako, nema vijesti o značajnijim nepravilnostima.

Već na prošlim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj2019. je svoje pravo iskoristilo tek nešto preko polovice građana s pravom glasa – 51,18%, a ove godine bi to lako moglo biti još lošije. Prema prvim objavama Državnog izbornog povjerenstva, od 7 kad su birališta otvorena do 11 sati i 30 minuta je izašlo 14% birača, prošli put je to bilo 15,75%.

Očito mnogim građanima nisu niti kandidati po volji, a povrh toga su i ovlasti predsjednika zapravo ograničene. Foto: Patricija Flikac/PIXSELL/picture alliance

Usprkos lijepom vremenu diljem Hrvatske jedini koji su se požurili na birališta već prije podne je svih osam kandidatkinja i kandidata za Pantovčak. Isto tako je već običaj kako su stanovnici Varaždinske županije među najmarljivijima – ovaj put je to bilo 17,4%, a stanovnici Vukovarsko-Srijemske županije očito najmanje žure birati stanovnika Pantovčaka sljedeće 4 godine – do 11:30 ih je izašlo 10,81%.

Možda po poslovici "tko rano rani, dvije sreće grabi" - na Markovom trgu, a onda možda i na Pantovčaku je među prvima na izbore izašao kandidat HDZ-a Dragan Primorac Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/picture alliance

Iz DIP-a, a i od promatrača nema dojava o nekim značajnijim prijestupima, bilo je određen broj kršenja izborne šutnje prije svega na socijalnim mrežama, ali očito se to ne može niti mjeriti s nedavnim predsjedničkim izborima u Rumunjskoj koji su morali biti i poništeni zbog neviđenog utjecaja na birače preko socijalne mreže TikTok.

Ipak, nije trebalo dugo čekati da i trenutni predsjednik dođe na biralište. Čije ime je on zaokružio, to je naravno tajna. Foto: Darko Bandic/dpa/AP/picture alliance

Sljedeći podaci o izlaznosti će biti objavljeni u 17 sati, a birališta bi trebala biti otvorena do 19 sati. Iznimka su naravno birališta u inozemstvu iako nisu svi u Hrvatskoj mišljenja kako građani koji uopće ne žive u toj zemlji onda imaju pravo birati i njenu vladu i predsjednika.