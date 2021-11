Nebeska šetnica s pogledom na Jadran

Way Juhl je stigao iz SAD-a i uživa u pogledu. „Ovo je jedan od rijetkih trenutaka kada ptice mogu promatrati iz njihove perspektive, osjećam se kao da i ja letim“, šali se Way koji je, kako nam kaže, obišao mnoge svjetske atrakcije tipa „skywalk" - no ovaj biokovski mu se posebno sviđa jer je skoro na samom vrhu planine, a i pogled seže u daljinu preko nekoliko otoka.

Trinaest kilometara veoma uske i vijugave ceste, pravi je izazov za svakoga tko odluči posjetiti ovu turističku atrakciju, no nebeska šetnica ili skywalk na brdu Biokovo iznad Makarske nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Iako je Way ljubitelj prirode i planinarenja, i mnogi koji to do sada nisu bili, u pandemijskoj godini odlučili su promijeniti svoje navike, budući da zaštićena prirodna područja predstavljaju prostor za boravak u zdravom okolišu u kojem se može postići razina fizičkog distanciranja.

Way Juhl

Velika posjećenost

Primjer naglog porasta posjetitelja je Park prirode Biokovo, koji je zbog svoje jedinstvene geomorfologije, bioraznolikosti i prirodne ljepote krajobraza 1981. proglašeno parkom prirode. No, otkako je 2. srpnja 2020. otvorena nova turistička atrakcija, nebeska šetnica, broj posjetitelja u tom parku prirode dodatno se povećao.

„Prošle godine 2020., kada su svi parkovi u Hrvatskoj, nacionalni i parkovi prirode, imali velikih problema s posjećivanjem, upravo zahvaljujući nebeskoj šetnici na vidikovcu Ravna Vlaška, mi smo zabilježili povećanje za 100 posto u odnosu na prethodnu 2019. godinu“, objašnjava nam Hrvoje Škrabić iz stručne službe Parka prirode Biokovo. Do tada je prosječna posjećenost bila oko 60 tisuća ljudi godišnje, a nakon otvaranja skywalka - 120 tisuća ljudi. Toliko ih je tijekom 2020. posjetilo Park prirode Biokovo.

Ove godine je, kažu, taj broj još i veći zbog uspješne predsezone i postsezone. Iako se može dobiti dojam kako novi posjetitelji nisu istinski ljubitelji prirode, te da na skywalk dođu samo kako bi napravili selfie, i time se zadržavaju samo na jednom mjestu, iz Uprave parka tvrde suprotno. „Dobar dio posjetitelja dolazi već unaprijed pripremljen i informiran i o drugim atrakcijama i ljepotama Parka prirode, pa veliki broj njih osim nebeske šetnice obavezno želi posjetiti i najviši vrh Parka, Svetog Juru na 1762 metra nadmorske visine“, naglašava Škrabić.

Ulaz u Park prirode Biokovo

Ograničeni kapaciteti

Dodatni problem koji ostavlja traga na sveukupnom dojmu o destinaciji je upravo nepristupačna cesta i višesatno čekanje u kolonama za ulazak u Park. „Temeljem prometne studije, te u suradnji s prometnim fakultetom donesena je odluka da spornom cestom može prometovati 25 vozila u jednom satu. Ustanova je trenutno u postupku promjene načina naplate ulaza u Park, te će se sva prodaja odvijati samo putem weba", kazuje nam Škrabić.

Dodatno rješenje problema vide i u proširenju ceste, ali i uvođenju linijskog prometa kojim će tada moći sigurno prometovati, pa tvrde da se i takvom aktivnošću može reći da rade na smanjenju ekološkog otiska Parka.

Mišljenje struke

Biokovski skywalk

„Suvremeni trendovi pokazuju da se u izradi plana upravljanja treba staviti naglasak na uspostavi balansa između zaštite resursa i kreiranja preduvjeta za održivo pružanje rekreativnih aktivnosti u takvim područjima. Danas smo svjesni da održivi razvoj turizma može biti alat u procesu zaštite prirodnih resursa i unaprjeđenju blagostanja i otpornosti lokalne zajednice", objašnjava nam doc.dr.sc. Ante Mandić s Ekonomskog fakulteta u Splitu, čija je uža domena upravo upravljanje održivim razvojem turizma u zaštićenim područjima.

Sve to zahtijeva visoku razinu promišljanja u procesu planiranja razvoja turizma, naglašava Mandić, te nastavlja: „ Park prirode Biokovo se danas može pohvaliti s artificijelnom atrakcijom svjetskih razmjera koja zasigurno privlači velik broj posjetitelja, no istovremeno treba razmotriti potkapacitiranost postojećeg pristupa i dokumenta za upravljanje tokovima posjetitelja na području Parka prirode da se uistinu nosi s izazovima koje takav snažan priljev posjetitelja nosi, što je u potpunosti razvidno ako ga pročitate“.

Ante Mandić

Zaključuje kako je vidljiva razina (ne)usklađenosti akcijskog plana PP Biokovo sa smjernicama Međunarodnog saveza za očuvanje prirode i prirodnih bogatstava (IUCN) za razvoj turizma i upravljanje posjetiteljima u zaštićenim prirodnim područjima, koje zagovaraju primjenu spektra rekreacijskih mogućnosti ili ograničenja prihvatljivih promjena u okolišu , kao dominantnih pristupa za planiranje razvoja turizma u takvim područjima, upućujući nas pritom na dobre primjere prakse u Hrvatskoj u vidu planova upravljanja u NP Plitvička jezera i NP Krka.

