Nations League: Model za budućnost nogometa?

Sustav natjecanja

U natjecanju Nations League, koje se igra pod okriljem Europske nogometne federacije (UEFA), sudjeluje 55 nacionalnih reprezentacija. Ono se premijerno odigralo u sezoni 2018./2019. Održava se svake dvije godine. Momčadi su podijeljene u četiri lige (A, B, C, D). Nakon prvog izdanja Liga A je „povećana“, s 12 na 16 timova. Tako je Njemačka izbjegla ispadanje u Ligu B. Da podsjetimo: “Elf” je u premijernoj sezoni Nations League bio u skupini s Nizozemskom I Francuskom – te je završio na posljednjem, trećem mjestu.

O pobjedniku Nations League se odlučuje i dalje na Final-Four turniru. Na njemu pravo sudjelovanja imaju prvoplasirane četiri ekipe iz skupina A. UEFA donosi odluku o tome u kojoj će se zemlji (od te četiri) igrati turnir. Pobjednik 2019. je bio Portugal, a 2021. Francuska.

Cristiano Ronaldo

I dalje vrijedi pravilo po kojem se u okviru Nations League tri momčadi mogu plasirati za nastup na Europskom prvenstvu. U okviru aktualne Lige nacija radi se dakle o nastupu na turniru “EURO2024” u Njemačkoj. Dvanaest reprezentacija koje ostvare najbolji rezultat u okviru Nations League stječu pravo na nastup u doigravanju za plasman na EURO2024 – pod uvjetom da se u okviru “normalnih” kvalifikacija ne uspiju plasirati na kontinentalni turnir.

(Ne)popularno natjecanje

Nations League na samom početku nije bio baš popularan, ali ljudi su ga ipak prihvatili. Pa i u Njemačkoj. „Nekako se ima osjećaj da UEFA mora zaraditi još malo novca, pa zato i organizira ovo natjecanje. Kad-tad je to sve previše“, prognozirao je 2018. Oliver Bierhoff, direktor DFB-a (Njemački nogometni savez). U međuvremenu i on priznaje da je Nations League „stekao ugled, pa i prestiž. Neće to biti nikakvo prvenstvo svijeta ili Europe, ali sve u svemu vrlo zanimljivo natjecanje.”

A pogotovo to neće biti u 2022. – godini u kojoj se održava “pravo” Svjetsko prvenstvo. U okviru ovogodišnje Lige nacija se dakle momčadima pruža prilika da testiraju vlastitu formu u srazu protiv atraktivnih protivnika. U slučaju Njemačke u skupini A3 radi se o europskom prvaku Italiji (momčad koja se nije plasirala za nastup na Mundijalu u Kataru), Engleskoj I Mađarskoj. U skupini A2 snage će odmjeriti Španjolska, Portugal i Švicarska – sve tri momčadi izborile su pravo nastupa na SP 2022. Baš kao i u skupini A4, u kojoj nastupaju Belgija, Nizozemska i Poljska.

Utjecaj rata u Ukrajini

Zbog ruskog napada na Ukrajinu, sve ruske momčadi su do daljnjega isključene iz svih natjecanja koja se održavaju pod okriljem UEFA-e. A to dakle vrijedi i za Ligu nacija. U skupini 2 Lige B, u kojoj je Rusija trebala nastupati zajedno s reprezentacijama Albanije, Islanda I Izraela, Rusija će automatski završiti na zadnjem mjestu. Sve utakmice ruske reprezentacije su već otkazane.

Bjelorusija će svoje domaće susrete u Ligi C morati odigrati ne neutralnom terenu – zbog umiješanosti u rat u Ukrajini. Bjelorusi će svoje susrete odigrati u Novom Sadu u Srbiji. Ali pred praznim tribinama, odlučila je UEFA.

Globalna Nations League?

2018. se puno pisalo i govorilo o navodnom planu predsjednika FIFA-e Giannija Infantina o etabliranju globalne Lige nacija, koju je trebao financirati jedan moćni financijski konzorcij. Ali taj projekt je na koncu završio u nekoj ladici.

Nakon što je na snažan otpor naišao i novi Infantinov plan o tome da se ubuduće prvenstvo svijeta igra svake dvije godine, zamislivo je da bi se uskoro moglo malo intenzivnije početi ponovno diskutirati o globalnoj Ligi nacija – kao svojevrsnoj alternativi prvenstvu svijeta u dvogodišnjem ritmu.

UEFA i Južnoamerički nogometni savez (CONMEBOL), koji je najveći protivnik Infantinovih planova o odigravanju Mundijala svake dvije godine, navodno su se dogovorili oko toga da od 2024. U okviru Nations League sudjeluje i deset južnoameričkih reprezentacija.