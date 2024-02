Nasilje kod poroda u Srbiji i kako ga suzbiti

Nakon što je sredinom siječnja ove godine jedna porodilja iz Sremske Mitrovice izgubila bebu zbog porodničkog nasilja, sve više žena u Srbiji svjedoči o nekom vidu nasilja tijekom porođaja. Obdukcijom je potvrđeno da je smrt novorođenčeta nastupila uslijed nasilnog porođaja, pa je liječnik uhapšen i prijeti mu do 12 godina zatvora. U međuvremenu, još jedna majka je istog liječnika optužila za smrt njene bebe prije godinu dana.

Srpska ministrica zdravlja Danica Grujičić u prvom je trenutku rekla da se porodilje koje su bile izložene porodničkm nasilju trebaju obratiti direktoru ustanove koji je dužan pokrenuti unutrašnju stručnu provjeru, ali i Ministarstvu zdravlja kako bi se aktivirala zdravstvena inspekcija, nakon čega se vrši vanjska stručna kontrola.

„Moramo se dogovoriti da ne ispaštaju sada svi, jer ako sada krene lov na vještice, za pet godina neće nitko htjeti biti ginekolog“, rekla je Grujičić.

Peticija predana porodilištima

Danas, mjesec dana kasnije, ta tema i dalje je vruća: u porodilištu u Sremskoj Mitrovici u međuvremenu je dozvoljeno prisustvo pratnje na porođaju, a organizacija „Kreni-promjeni“ predala je peticiju o besplatnoj pratnji porodiljama na adrese 20 od ukupno 70 porodilišta u Srbiji. Među tim porodilištima su i privatna, napominju u Ministarstvu zdravlja. Peticija s više od 195.000 potpisa predana je i njima.

Petar Petković, niški tim organizacije „Kreni-promijeni“ Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

„Ministarstvo je obećalo je da će uputiti prijedlog svim porodilištima u Srbiji da se to ostvari“, kaže Petar Petković iz niškog tima organizacije „Kreni-promjeni“.

„Naš cilj je da, kao što je to svuda u svijetu, to zaživi i u gradovima u Srbiji. Pratnja treba biti prije svega besplatna, porodilja bi morala moći birati koga želi uz sebe tog dana. Da je (porodilja iz Sremske Mitrovice) imala pratnju, mislimo da bi sve to izgledalo drugačije, u smislu sprječavanja porodničkog nasilja“, kaže Petković.

To tako vidi i odvjetnik iz Niša Zoran Pešićm čija je supruga preminula nakon porođaja prošle godine, ali ne zbog porodničkog nasilja, već zato što je bila onkološka pacijentkinja kojoj je bila potrebna posebna njega. Sada kada se o „porodničkom nasilju“ govori u medijima, on je odlučio pružiti besplatnu pravnu pomoć svim majkama koje smatraju da su oštećene.

Ohrabriti žene

„Većina žena koje su mi se javile žale se na otvoreno nasilje. Ali, ima i verbalnog nasilja, ima i nepružanja adekvatne medicinske pomoći, ignoriranja pacijenta i njihovih potreba, nepoštovanja nedostojno bilo kog čovjeka, a kamo li žena koje su u osetljivom razdoblju i kojima treba pojačana pažnja“, kaže Pešić. On ukazuje i da pojedini liječnici koriste to što su žene ranjive, te naglašava da im „tu treba stati na put, da se praksa nasilja u toj sferi prekine“.

Po Pešiću je potrebno javno govoriti o problemu kako bi se žene ohrabrile. Osim toga treba valja podnositi krivične prijave i prijavljivati zdravstvenim inspekcijama.

Odvjetnik iz Niša Zoran Pešić pruža besplatnu pravnu pomoć svim majkama koje smatraju da su oštećene Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

„Neće jedna, dvije ili tri prijave dati rezultata, liječnici će i dalje štititi jedni druge. Ali ako bude deset, dvadeset, stotinu prijava - onda to više neće biti moguće. A mislim da će to ohrabriti one dobre liječnike da nastave s dobrom praksom i da se prvi bore protiv takvih loših liječnika“, smatra odvjetnik.

Budući da porodničko nasilje kao termin ne postoji u pravu, odvjetnik Pešić smatra da se u tom kontekstu može koristiti niz već sada definiranih kaznenih djela, među kojima je i kazneno djelo protiv zdravlja ljudi za koje je osumnjičen i uhapšeni poroditelj iz Sremske Mitrovice. Ili djelo nepružanja medicinske pomoći. Pešić veruje da bi veliki broj prijava, pa makar one i ne dovele do pokretanja postupka, morale promijeniti svijest liječnika o svom ponašanju prema pacijentkinjama.

Prisutnost očeva

Važno je omogućiti da porodu prisustvuje bliska osoba poput supruga, partnera ili nekoga koga trudnica navede, kaže Marija Tasić, načelnica porodilišta Ginekološko-akušerske klinike u Nišu. „Poanta je da prisutni budu oni očevi čija je to želja, a ne želja trudnice, jer to onda nije pozitivno iskustvo, onda imamo negativan efekat. Objasnimo im faze porođaja, omogućavali smo im prisustvo do samog kraja poroda, a bilo je situacija i kada smo im dozvoljavali da presijeku pupčanu vrpcu“, kaže Tasić. Dodaje da to znatno olakšava posao svima - liječnicima, babicama i medicinskim sestrama.

Marija Tasić, načelnica niškog porodilišta Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Međutim, naglašava da mali broj zainteresiranih za prisustvo porođaju nije samo zbog suzdržanosti partnera, već i zbog toga što trudnice to ne žele. Mnoge se, naime, boje da će ih partneri drugačije gledati, kaže načelnica porodilišta.

Ministarstvo zdravlja Srbije je najavilo da se pripremaju pisana uputstva o svemu što bi porodilje trebale znati neposredno prije i tijekom poroda. A pripremit će se i odredbe o postupanju liječnika.