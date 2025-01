Nakon napada: kako se pomaže žrtvama Magdeburga

Nakon napada na božićni sajam u njemačkom gradu Magdeburgu, šok je još uvijek veliki. U ponedjeljak se broj mrtvih povećao na šest. Od zadobivenih ozljeda jedna 52-godišnja žena preminula je u bolnici. Malo prije Božića, jedan 50-godišnji liječnik iz Saudijske Arabije uletio je automobilom na božićni sajam. Pet osoba poginulo je 20. prosinca - devetogodišnje dijete i četiri žene. Vlasti procjenjuju da je ozlijeđeno gotovo 300 ljudi.

Magdeburg se mora suočiti s užasom

Nakon ove tragedije, podrška žrtvama je postala sve važnija. Za mnoge od pogođenih nije riječ samo o fizičkim ranama, već i o dubokim psihičkim ranama. Terapija traume, prilike za raspravu i grupe za samopomoć trebaju im pružiti siguran prostor da se nose s onim što su doživjeli. Osobito u gradu kao što je Magdeburg u pokrajini Saska-Anhalt, koji još nije bio suočen s takvim incidentom, kvalificirani radnici suočavaju se s posebnim izazovima. Oni moraju pomoći kanalizirati različite dojmove žrtava poput šoka.

"Tu su slike koje smo vidjeli. Zvuk automobila koji vozi prema vama. Mirisi. Ne možete spavati. Pitate se kako klasificirati ono što ste doživjeli. Uglavnom, sve je to nekome isprva nemoguće definirati. Prilikom pružanja pomoći žrtvama, morate pokušati shvatiti te osjećaje", kaže u razgovoru za DW svećenik pri policiji savezne zemlje Saske-Anhalta Marco Vogler. Ovo je veliki izazov, pogotovo zato što se o svakoj osobi treba brinuti drugačije i potrebna je prava osoba za to. U konačnici, kaže on, riječ je o izražavanju svojih osjećaja, dopuštanju da ih osjetite kako biste ih obradili: tugu, ljutnju, ogorčenje, strahove.

Policijski dušobrižnik Marco Vogler Foto: privat

Humanitarna organizacija Weißer Ring ne želi nikoga ostaviti samog

Ogranizacija „Weisser Ring" ("Bijeli prsten”) također podržava žrtve Magdeburga. Prema vlastitim informacijama, ta je neprofitna udruga najveća njemačka organizacija za pomoć žrtvama kriminala i nasilja. "Ljudi su izgubili rođake, ljudi su vidjeli strašne stvari - nitko se ne bi trebao nositi s nečim takvim sam", rekla je Kerstin Godenrath, predsjednica Bijelog prstena u Saskoj-Anhaltu, u priopćenju za javnost.

Na upit DW-a ona je govorila o svojim iskustvima sa žrtvama: "Ljudi su trenutno još u stanju šoka i očaja. Oni samo 'funkcioniraju' u svakodnevnom životu. Pate od bolova i mnoštva ozljeda i naravno, u strahu su od trajne štete i hoće li moći nastaviti raditi svoj posao i kakav će utjecaj ovo strašno iskustvo imati na njihovu budućnost." Pogođeni su se često osjećali prepušteni sami sebi; Bijeli prsten često je prvi pomoćni kontakt. Jedan od najvećih izazova je suočavanje s traumom. “U ovom trenutku se nadamo da će ljudi dobiti psihoterapijsku pomoć, koju sam „Bijeli prsten" ne može pružiti. Međutim, mi također vodimo ljude kroz sistem pomoći”, kaže Godenrath.

Rad na pružanju podrške žrtvama nije važan samo u prvih nekoliko dana i sedmica. Za procesuiranje posljedica napada mogli bi proći mjeseci, ako ne i godine. Osim toga, opseg psihološke podrške još uvijek nije sasvim jasan. Božićni sajam u Magdeburgu bio je dobro posjećen u vrijeme napada, a zločinu je svjedočio odgovarajući broj ljudi kojima bi kasnije mogla zatrebati pomoć.

Mjesto tragedije dva tjedna poslije Foto: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Potraga za svim žrtvama

"Ono što je sada važno je, naravno, pronaći sve žrtve ili da se one same jave", objašnjava Marco Vogler, koji je, uz svoj položaj kapelana pri policiji, odgovoran i za hitno i telefonsko savjetovanje u Saskoj-Anhaltu kao zastupnik biskupije. Čest je slučaj, kaže on, da u tako lošoj situaciji prvo želite pobjeći s mjesta događaja. "Možda imate samo ogrebotinu i tek kasnije shvatite da je to nešto više od te ogrebotine. To je iskustvo oštetilo nešto iznutra. Ali bili ste toliko u filmu da osjećaji nisu mogli izaći na vidjelo", kaže Vogler.

Vogler pokušava voditi razgovore u neutralnom okruženju. Ipak, ponekad ima smisla posjetiti mjesto užasa zajedno sa žrtvom. "Na primjer, ako ponovo prođete trgom na kojem je božićni sajam kako biste ga demistificirali. Tako da se mjesto vrati u normalu, ono gubi svoju auru - čak i ako će nad njim uvijek biti sjena."

Povjerenik za pitanja žrtava daje glas pogođenima

Savezni povjerenik za pitanja žrtava Roland Weber koordinira nacionalnu pomoć žrtvama napada u Magdeburgu. Podržava ga njemačko Ministarstvo pravosuđa. Savezni povjerenik za žrtve je glavna kontaktna osoba za sve one koji su pogođeni ekstremističkim ili terorističkim napadima u zemlji. To mogu biti preživjeli, ozlijeđeni, svjedoci, osobe koje su prve reagirale i vlasnici tvrtki ili objekata koji su postali poprišta zločina kao rezultat napada.

Savezni zastupnik za žrtve brine o problemima svih pogođenih i, u suradnji s nadležnim tijelima, pruža praktičnu, financijsku i psihosocijalnu pomoć. On je također “politički glas” žrtava i njihov zagovornik u politici i javnosti.

Weber je na javnom servisu ZDF rekao kako pretpostavlja da je više od 500 ljudi pogođeno napadom. Poput pastora državne policije Voglera, Weber očekuje da će se mnogi od pogođenih javiti vlastima ili službi za podršku žrtvama tek nekoliko dana ili tjedana kasnije kada primijete da su mentalno bolesni. "Druga grupa su obitelji ožalošćenih, koje su ozbiljno pogođene. No rodbina teško ozlijeđenih ljudi često se javlja mnogo kasnije. Ali i njima je potrebna pomoć", kaže Weber.

Roland Weber Foto: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Lekcije naučene iz napada na božićni sajam u Berlinu

Weber je na ZDF-u istaknuo da pogođeni imaju pravo na brzu pomoć kako bi mogli koristiti traumatološke klinike i "kako bi spriječili ozbiljne posttraumatske stresne poremećaje". Vlasti su izvukle pouke iz islamistički motiviranog napada kamionom na božićni sajam na berlinskom Breitscheidplatzu 2016. godine.

Tada su žrtve zbrinute puno prekasno. Osim toga, bilo je "premalo isplata odštete. Neke strane žrtve nisu imale nikakvo pravo na to. Kao rezultat toga, zakoni su promijenjeni retroaktivno. Puno je učinjeno", kaže Weber. Ipak, Weber također želi analizirati što je pošlo po zlu u zbrinjavanju žrtava nakon napada u Magdeburgu.