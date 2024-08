Najviše posla za saveznu policiju u posljednjih 11 godina

Njemačka ministrica unutrašnjih poslova Nancy Faeser je u Rostocku objavila zabrinjavajuće brojke: savezna policija (Bundespolizei) je prošle godine bila suočena sa najvećim brojem krivičnih djela od 2012. godine. Evidentirano je gotovo 800 tisuća krivičnih djela što je 12,5% više nego prošle godine. To bi lako mogla biti posljedica dinamike izazvane ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali tu je i žestoka – i sve češće nasilna polarizacija stavova u samoj Njemačkoj.

Osobito velik porast je zabilježen među kaznenim djelima koje se svrstavaju u pravo boravka: za gotovo 40 posto u odnosu na 2022. godinu. To je jedna od glavnih nadležnosti savezne policije i u pravilu su to prekršaji u pokušaju dolaska u Njemačku ili prijestupa u odnosu na dozvolu boravka.

Krivična djela vezana uz dozvolu boravka su tijesno povezana i sa sigurnošću na kolodvorima: osobitost Njemačke su i različite nadležnosti pokrajinskih i savezne policije koji na rukavu imaju njemačkog orla, a na leđima oznaku BP - Bundespolizei Foto: picture alliance/dpa

No isto tako se nastavlja trend nepoštivanja autoriteta policijskih službenika: zapovjednik savezne policije Dieter Romann javlja kako je prošle godine bilo gotovo 3.000 napada na njegove službenike: “Skoro njih 800 ih je ozlijeđeno u službi, mnogi od njih vrlo ozbiljno. A ove godine je već bilo 400 napada. Jedan naš policajac nije preživio napad na njega, a njegova supruga je sad rodila dijete koje nikada neće upoznati svog oca."

Nevjerojatni poduhvat za vrijeme Eura 2024.

Kad je riječ o „običnom“ kriminalu i zbog federalnog uređenja Njemačke, to je u pravilu u nadležnosti policija pojedinih saveznih pokrajina. Savezna policija koja je još do 2005. nosila naziv Bundesgrenzschutz (Savezna granična straža) postaje aktivna kad se moraju izvršiti zadaće koje, grubo rečeno, utječu na cijelu državu. A to znači osim sigurnosti granica i prometnih čvorišta kao što su zračne luke i željeznički kolodvori, također i borbu protiv međunarodnog i organiziranog kriminala, zaštitu objekata u zemlji kao što su ministarstva i zaštitu političara.

Dodatni posao za saveznu policiju su i stalni napadi ekoloških aktivista na sigurnost zračnog prometa Foto: picture alliance/dpa/TNN

Savezna policija ima ukupno oko 56.000 službenika. Ove godine je više puta bila u središtu pozornosti rekordnom prisutnošću tijekom Europskog nogometnog prvenstva u lipnju i srpnju kako bi osigurala da taj golemi događaj prođe bez većih incidenata.

Ova konferencija za novinare je bila i prilika ministrice za pohvalu: "Ono što je savezna policija učinila bilo je stvarno fantastično. U osnovi je bila odgovorna za osiguranje sigurnosti čitavog Eura 2024. Tako je na dan bilo i po 22.000 službenika na dužnosti – svakog dana! Morali su se odreći godišnjeg odmora usprkos ljetnim praznicima.“

Nadzor granica - ostaje

Ministrica je odlučna i zadržati takozvani stacionarni nadzor na važnim granicama, poput onih s Poljskom, Češkom, Austrijom i Švicarskom. Prije svega je problem ilegalna migraciju i obuzdavanje krijumčara. Trenutno je predviđeno da taj nadzor traje samo do sredine prosinca, a na pitanje, hoće li to biti produženo, Faeser je kratko i odgovorila: da, hoće. Ona tu odluku obrazlaže nemarom drugih članica EU, osobito kad je riječ o ilegalnom useljavanju: "Postoje i druge zemlje koje snose odgovornost, ali je ne ispunjavaju. Zato nadzorne postaje ostaju sve dok ne dođe do doista značajnih promjena."

Usprkos Schengenu, nadzor granica mora ostati sve dok i druge zemlje ne budu obavljale svoju dužnost. U pravilu se vozila i putnici samo propuštaju, ali ima i drugih... Foto: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Fraser tu odluku obrazlaže i ovim predstavljenim statistikama kaznenih djela ilegalnih prijelaza granice: 2023. je to bilo rekordnih 128.000 otkrivenih slučajeva, od kad su uvedene nadzorne postaje u ovoj godini je to do sad bilo 53.000. A posla za saveznu policiju ima mnogo i povrh ilegalne migracije: organizirani kriminal je neprestana i sve veća prijetnja i sve više bandi širi svoje djelovanje po ovoj zemlji. Potrebno je i sve više nadzora na prometnim čvorištima kao što su zračne luke i kolodvori.

Ministrica isto tako ne želi popustiti u želji strane osobe koji su ovdje osuđeni za kazneno djelo protjerati u zemlje porijekla, čak i kad su to Sirija ili Afganistan. Ta je praksa trenutno obustavljena jer je realno kako te osobe u njihovim zemljama očekuje ozbiljno kršenje njihovih ljudskih prava. Utoliko je ministrica svjesna kako su pravne prepreke vrlo velike da se nešto promijeni u ovom trenutku.