Najčitanije na DW-u u 2024. godini

Ratovi i krize obilježili su 2024. godinu. Ruska agresija na Ukrajinu nastavljena je nesmanjenom žestinom, dok je rat Izraela protiv Hamasa u Pojasu Gaze, ali i protiv Hezbolaha u Libanonu, još i intenziviran. Posljedice su strašne , prije svega za palestinske civile u Gazi.

U Njemačkoj je privreda već drugu godinu za redom faktički stagnirala, kriza je sve vidljivija: čak se u stup njemačke privrede, automobilska industrija, počeo ozbiljno tresti. Najavljuju se otpuštanja, zatvaranja tvornica. Ekološka transformacija privrede odvija se vrlo sporo, ili tapka na mjestu. Tradicionalna industrija, poput kemijske ili metaloprerađivačke javlja se sa sve lošijim prognozama. To ima veze i sa zbunjenošću vladajuće koalicije, što je također doprinijelo na kraju godine i njenom raspadu. Od tog razvoja najviše profilira desničarska Alternativa za Njemačku (AfD), a na sceni se pojavila i nova stranka - Savez Sahre Wagenknecht (BSW) - koja politički centar napada s lijevo-populističkih pozicija. Pitanje migracija se sve više kristalizira kao ključna tema.

U Hrvatskoj je Andrej Plenković ponovo izabran za premijera, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama Donaldu Trumpu uspio trijumfalan povratak u Bijelu kuću. A i na čelu Europske unije je dosadašnja predsjednica Komisije Ursula von der Leyen obranila svoju poziciju.

O svemu tome smo izvještavali i na DW-u. Evo koji su tekstovi bili najčitaniji:

Siječanj

Druga zima u Ruskoj agresiji na Ukrajinu pokazala je da niti jedna strana nije u stanju ostvariri značajnu prednost na više-manje zamrznutom frontu. Na Zapadu se sve više počelo raspravljati o tome Koči li Zapad vojni uspjeh Ukrajine? , s obzirom na to da su ukrajinskoj vojsci davana jasna ograničenja u vezi s korištenjem dostavljenog oružja.

Istovremeno je u Njemačkoj parlament raspravljao o isporuci raketa tipa Taurus ukrajinskoj vojsci. Zaključak je bio jasan: to se oružje Kijevu neće isporučivati.

A već na početku godine se počelo nazirati da se njemačka auto-industrija nalazi u ozbiljnim problemima - kriza koja će onda eskalirati na kraju godine.

Njemačka krstareća raketa Taurus KEPD 350 Foto: Joerg Carstensen/picture alliance

Veljača

I ove 2024. godine se nastavila tendencija koja je primjetna već duže vrijeme: u Njemačkoj je sve manje vjernika velikih kršćanskih crkava, katoličke i protestantske. Mnoge crkve su prazne, stotine katoličkih crkava susrušene ili im je promijenjena namjena. vjera je u uzmaku.

S druge strane pitanje nekretnina pogađa i one koji s crkvom nemaju veze. Ni u jednoj zemlji u Europskoj uniji nema tako malo vlasnika vlastita četiri zida kao u Njemačkoj. Većina i dalje stanuje u podstanarstvu. Mnogi se pitaju isplati li im se uopće kupovina nekretnina?

I još jedna njemačka tema je u ovom mjesecu izazvala veliku raspravu u javnosti: njemački parlament Bundestag je djelomično legalizirao marihuanu. Zakon je izglasan, ali rasprava o njegovoj opravdanosti će puniti novinske stupce i narednih mjeseci.

A iz Rusije je 16. veljače stigla vijest da je u zatvoru umro Aleksej Navaljni. Time se Putin, kojem predstoje predsjednički izbori, rješio svog najvećeg konkurenta.

Je li sa smrću Navaljnog umrla i ruska oporba? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ožujak

Mada je od aktivne borbe terorističke Frakcije Crvene armije (RAF) prošla desetljeća, za tadašnjim teroristima se i dalje traga. Spektakularno je bilo hapšenje danas 65-godišnje Daniele Klette. Policija je za njom tragala 30 godina, a umjetna inteligencija ju je pronašla za 30 minuta. Tekst koji smo objavili o tome bio je uvjerljivo načitaniji na DW-u - ne samo u ožujku, već općenito u cijeloj godini.

A njemačku je javnost uzburkala i snimka internog razgovora časnika Bundeswehra koji su raspravljali o raketama Taurus. Snimku su napravile ruske tajne službe - blamaža za njemačku vojsku

Travanj

U travnju se u Hrvatskoj birao novi parlament. Očekivala se prilično mlaka predizborna kampanja, ali onda se u trku uključio predsjednik Zoran Milanović. Odjednom se pojavila neizvjesnost. No na kraju Milanović nije uspio, Andrej Plenković, dotadašnji premijer, ponovo je osvojio većinu. Zanimljivo je da je ovaj puta na birtališta izašlo više mladih no što je to ranije bio slučaj. kako pokazuje analiza našeg novinara, razlog tome je prije svega zabrinutost za budućnost i osjećaj bezperspektivnosti.

Veliku pažnju provuklo je i otkrivanje bande krivotvoritelja kovanica eurau Španjolskoj. Osumnjičeni, redom Kinezi, puštali su kovanice u optjecaj diljem Europe.

Svibanj

Iz Ukrajine su stigle nove vijesti: s jedne strane zapadne zemlje su dozvolile ukrajinskoj vojsci da njihovo oružje koriste i na teritoriju Rusije, a s druge strane se pojavila i vijest da Francuska šalje svoje vojne instruktore u Ukrajinu. Naš autor se zapitao: Pojačani zapadni angažman u Ukrajini – stiže li preokret?

No, najveću pažnju je ipšak izazvala velika reportaža njemačke Redakcijske mreže (RND) iz Hrvatske. U njoj autor, nakon što je obišao razne gradove, veće i manje, u zemlji konstatira: „Za 20 godina Hrvatska će biti prazna”.

Lipanj

Od početka ruske agresije na Ukrajinu je svim muškarcima u dobi od 18 do 60 godina bilo zabranjeno napustiti zemlju - kako bi ih se moglo mobilizirati za obranu. No Ukrajincima koji su i prije početka rata živjeli u inozemstvu je putovanje bilo moguće. Sada se to, međutim, promijenilo: u Ukrajini je na snagu stupio novi zakon o mobilizaciji, za mnoge to znači život u neizvjesnosti.

EURO 2024: Tko zarađuje, a tko plaća? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

14. lipnja je u Njemačkoj započelo Evropsko nogometno prvenstvo EURO 2024. Hrvatska je na prvenstvo ispraćena s velikim nadama, dok su Nijemci na svoju reprezentaciju gledali prije svega s radoznalošću - Elf je posljednjih godina igrao loše, a mladi trener Julian Nagelsmann je tek kratko pred prvenstvo preuzeo kormilo. No vrlo brzo se pokazalo da on itekako zna što radi - donio je nov zamah, rasplamsao optimizam i pobudio entizijama kod ljudi širom Njemačke, koji su masovno hrlili na fjavna gledanja public viewing.

Srpanj

I srpanj je velikim dijelom protekao u znaku nogometa: Španjolci su postali europski prvaci, Hrvatska je rano ispala, Njemačka je dogurala do četvrtfinala. Ali, iz perspektive zemlje domaćina, najvažnije je da je njemačka nogometna reprezentacija ponovo počela igrati atraktivan nogomet, te da su tijekom prvenstva entuzijazam i radost domaćih navijača, jednako kao i raspoloženje svih koji su se tih dana zatekli u zemlji, rasli iz dana u dan, od utakmice do utakmice. Njemački su mediji pisali o maloj ljetnoj bajci.

A za nas je prvenstvo bilo povod da pokažemo kakva je zapravo njemačka nogometna kultura.

Njemačka nogometna kultura To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kolovoz

Špica je turističke sezone - a neke kuće još zjape prazne. To se u Hrvatskoj ranijih godina nije dešavalo. A sada je naš suradnik krenuo u Istru i otkrio ne jedan, nego više takvih slučajeva. On se pita: Zašto je toliko istarskih vila s bazenima ostalo bez gostiju?

Ipak nije sve tako crno. Naš novinar je istraživao i došao do podataka: Hrvatska je među rekorderima po broju turista po glavi stanovnika.

To se pokazalo i na kraju sezone: prema službenim podacima, bilo je zabilježeno manje gostiju, ali više noćenja. A na kraju je i rezultat bio na razini prošlogodišnjeg.

Rujan

U tri savezne zemlje na istoku Njemačke, Saskoj, Brandenburgu i Tiringiji, održani su izbori za pokrajinske parlamente. Najveći uspjeh je zabilježila desničarska Alternativa za Njemačku (AfD), u Tiringiji je čak postala najjača stranka. Time je i u Njemačkoj, kao i u nekim drugim europskim zemljama, zabilježen trend skretanja udesno. To dovodi u pitanje i dosadašnju njemačku politiku prema Ukrajini. Glavna tema je bilo pitanje migracija. Rezultati izbora su pokazali da građani žele drugačiju useljeničku politiku.

Istovremeno je najveći europski automobilski kmoncern Volkswagen najavio oštre mjere štednje, otpuštanje tisuća radnika i zatvaranje tvornica. Naši autori se pitanju: Što problemi Volkswagena govore o stanju njemačke privrede?

U regiji je zanimanje izazvala mala utrka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Naš autor je analizirao koja je pozadina.

Listopad

U ratu Izraela protiv Hamasa izraelska vojska je u Pojasu Gaze ubila vođu Hamasa Jahju Sinvara. Smatra se da je on bio organizator terorističkog napada 7. listopada. Znači li to da je Hamas pred raspadom?

Dok se s jedne strane iseljavanje mladih i kvalificiranih ljudi iz Hrvatske nastavlja, na ulicama gradova se može vidjeti sve veći broj stranaca iz azijskih zemalja koji su ovamo došli trbuhom za kruhom. No o njihovoj se integraciji malo tko brine, a sve češće su oni izloženi i nasilju. Ponavlja li Hrvatska greške s gastarbajterima koje je prije dosta godina činila Njemačka?

Veliku pažnju izazvala je još jedna tema iz regije: Osvetnička pornografija u Srbiji. Njome se uništavaju životi žena i djevojaka. No institucije ignoriraju problem.

Donald Trump, novoizabrani američki predsjednik Foto: Patrick Semansky/AP Photo/picture alliance

Studeni

Najvažniji politički događaj u studenom svakako je bila uvjerljiva pobjeda Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima. S njim su povezane brojne nedonumice: što će on donijeti regiji zapadnog Balkana?; što Trumpova pobjeda znači za NATO?; i kako se na njegovu pobjedu gleda u Berlinu?

U Hrvatskoj je uzbunu izazvala vijest da je 16 migranata vraćeno iz Europe u Hrvatsku, jer je to bila prva zemlja u koju su ušli u EU. No da je to buša u čaši vode, pokazalo je jedno istraživanje DW-a: prema podacima do kojih smo došli, Njemačka u Hrvatsku želi deportirati 16.000 migranata. I to sve po zakonu, u skladu s propisima i uz saznanje i pristanak hrvatskih vlasti.

Svijeće i cvijeće za žrtve napada u Magdeburgu Foto: Michael Probst/AP/picture alliance

Prosinac

Kraj godine je obilježio napad na božićni sajam u Magdeburgu: pet osoba je poginulo, dok ih je oko 200 ozlijeđeno. U Njemačkoj se povela žustra rasprava o migracijskoj politici, prije svega desničarski AfD potencira tu temu.

Prije toga je njemački parlament Bundestag izglasao nepovjerenje kancelaru Olafu Scholzu, za 23. veljače sljedeće godine su predviđeni prijevremeni izbori. Sada se svi pitaju tko je napadač i koji su njegovi motivi, te u kojoj će mjeri taj napad promijeniti izbornu kampanju. A na udaru kritike je i policija. Istovremeno se u zemlji bilježi povećan broj napada na migrante.

Njemačkoj predstoje burni dani - o čemu se, kao i dosada, pouzdano i brzo možete informirati na stranici DW Hrvatski .