Nose kofere, dječja kolica, to malo što posjeduju spakirano u papirne i plastične vrećice. Osjećaju olakšanje da su uspjeli. Imaju dva državljanstva pa su u prethodnih nekoliko dana mogli prijeći granični prijelaz Rafah i ući u Egipat. Najzad su umakli ratu.

„Točno je, izašli smo iz rata, ali naša srca su još uvijek u Gazi. Cijela moja obitelj je još uvijek u Gazi. Nadam se da su zdravi i da će rat prestati“, izjavila je za novinsku agenciju Reuters Hura, koja posjeduje putovnicu Sjedinjenih Američkih Država.

„Mislila sam da grmi"

Mlada majka jedva može povjerovati da je konačno na sigurnom, poslije noćne more proteklih tjedana. „Sin mi se igrao na pragu naše kuće u Gazi, kada sam čula prve udare bombi. Nisam znala šta je to, mislila sam da grmi. A onda su me pozvali prijatelji i upozorili me da počinje rat. Od tada kao da je na nas pao crni zastor. Kuća nam je potpuno uništena, točno ispred nje, na ulicu je udarila raketa, tamo gdje se moja djeca inače igraju. Da smo bili tamo nikada ne bih našla svog sina. Srećom, već smo bili pošli u Rafah i čekali smo tamo“. Poslije nekoliko dana čekanja imali su sreću, njezino ime je bilo na prvoj listi osoba koje mogu preko granice.

Brojni Palestinci napustili su sjeverni dio Pojasa Gaze i uputili se prema jugu Foto: Atia Darwish/APA/Zuma/dpa/picture alliance

Kući preko Kaira

Samo nekoliko stotina stranih državljana je do sada uspjelo napustiti Gazu. Njih su autobusima prevezli u glavni grad Egipta Kairo odakle su mogli otputovati dalje, u svoje zemlje. Ljudi su doživjeli strašne stvari. Među njima je i Jusef. Starac s američkom putovnicom sjedi u invalidskim kolicima.

„Pred našim očima je susjedova kuća pogođena raketom. I naša kuća se zapalila, sve su nam stvari izgorjele. Istrčali smo iz nje samo s onim što smo imali na sebi. Ništa nismo mogli spasiti od naših stvari."

Granični prijelaz očito opet zatvoren

U međuvremenu je prema izvještajima medija granični prijelaz Rafah navodno ponovo zatvoren. Zbog izraelskog bombardiranja bolničkog konvoja prošlog vikenda, izgleda da je propao dogovor o kratkoročnom otvaranju graničnog prijelaza, postignut između Izraela, Hamasa i Egipta uz posredovanje Katara.

Tisuće stranih državljana kao i osoba s dvojnim državljanstvom još uvijek su u Gazi. Među njima ima i Nijemaca. Njih sve više obuzima očaj.

Sjeverni dio Pojasa Gaze, iz kojeg su ispaljene brojne rakete na Izrael, i dalje je cilj brojnih izraelskih napada s ciljem uništenja terorističke organizacije Hamasa Foto: Abed Khaled/AP Photo/picture alliance

I Nijemci su u Pojasu Gaze

Ahmed 30 godina živi u njemačkom gradu Münsteru. On je sa sinom samo htio za vrijeme jesenskih školskih praznika posjetiti svoju majku u Gazi, a sada ne mogu izaći van. Od njemačkog Ministarstva vanjskih poslova dugo je slušao da se strpi i da nema dodatnih informacija.

Nedavno je dobio SMS da mogu izaći – a odmah poslije toga, da ne mogu. Ahmed to naziva ratom živaca. Kada je jednom otišao potražiti kruh u blizini je pala bomba. „Stalno slušam udare bombi, osjećam ih. I ti krici, da ne povjeruješ."

Blinken poziva na prekid vatre

Usprkos kriznoj diplomaciji popuštanje nije na vidiku. Ministar vanjskih poslova SAD-a Antony Blinken je prošlog vikenda bio u Izraelu, a potom se susreo s čelnicima nekoliko arapskih zemalja. Pozvao je Izrael da proglasi humanitarni prekid vatre. Rekao je da bi Izrael morao poduzeti sve što može izbjeći civilne žrtve. „Zaštita civila bi pomogla da se izbjegne da Hamas iskoristi situaciju. Ali prije svega to je moralno ispravno da se zaštiti civile."

Razdvojeni članovi porodice

Do sada civili u Gazi nisu bili pošteđeni u ratnim djelovanjima. Evakuiranim ljudima je teško palo ostaviti iza sebe svoje obitelji. Među njima je i jedanaestogodišnja Farah iz Sjedinjenih Američkih Država. Morala je ostaviti oca u Gazi i ne zna hoće li ga ikada više vidjeti. „Poljubio me u čelo i rekao: 'Skloni se ti na sigurno.' Onda je rekao da me voli i da se uvijek toga sjetim."

