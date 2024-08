Mpox: Najvažnije činjenice o virusu

Mpox virus se širi u nekoliko afričkih država i to velikom brzinom. Prema podacima, koje je tijekom vikenda objavila zdravstvena agencija Afričke unije (CDC), samo u protekloj sedmici zabilježeno je 1.200 novih sumnjivih ili potvrđenih infekcija s tri različite podvrste Mpoxa, uključujući zabrinjavajući soj 1b. Posebno su pogođena djeca i odrasli u Demokratskoj Republici Kongo i susjednim zemljama.

Ali, što je zapravo Mpox? Na koje simptome treba obratiti pažnju i što se može učiniti kako bi se smanjila opasnost od zaraze?

Mpox: Otkriven krajem 1950-ih u Danskoj

Mpox je zarazna bolest, uzrokovana virusom tzv. majmunskih boginja. Virus je prvi put otkriven 1958. godine u zemlji EU - Danskoj, kada je zabilježena epidemija u kolonijama majmuna koji su držani u istraživačke svrhe. Bolest je nalikovala velikim boginjama.

Virus je poznat, ali nije sasvim jasno tko ga širi Foto: NIAID/AP Photo/picture alliance

Infekcija Mpoxom uzrokuje gnojni osip koji može trajati do četiri tjedana i može biti vrlo bolan. Iako se uzročnik naziva virusom „majmunskih boginja", još uvijek nije poznat način prijenosa. Istraživači pretpostavljaju da bi glodavci ili drugi sisavci mogli biti prenosioci. Slučajevi Mpoxa izvan regija kao što su centralna i zapadna Afrika ranije su bili rijetki. Obično je do zaraza dolazilo na putovanjima ili su one izbijale kod uvezenih životinja. To se sad promijenilo: U roku od dvije godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je širenje Mpoxa dva puta proglašavala izvanrednom situacijom i globalnom zdravstvenom krizom.

Godine 2022. Mpox se proširio u više od 70 zemalja u kojima ranije nisu bili prijavljeni nikakvi slučajevi zaraze. Ove godine je nova varijanta Mpoxa u Demokratskoj Republici Kongo i susjednim zemljama privukla veliku pažnju. WHO je ponovo proglasila najveći stepen opasnosti.

Kako se Mpox širi?

Mpox se širi putem tjelesnog kontakta, kao što su ljubljenje, zagrljaji, seks i masaže. Virus može ući u tijelo kroz oštećenu kožu ili sluznicu. Također, zajedničko korištenje seksualnih igračaka, posteljine ili ručnika može biti izvor zaraze. Trudnice mogu prenijeti virus na svoje bebe. Prenos putem aerosola tijekom razgovora smatra se malo vjerojatnim, kažu stručnjaci Robert-Koch instituta.

Virus se u pravilu širi i daleko izvan Afrike. Oboljeli često niti ne znaju, što je uzrok otečenih dijelova tijela - i to je velik problem Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images

Virus se na čovjeka također može prenijeti sa životinja, na primjer, konzumiranjem zaraženog mesa ili ugrizom. Također, skidanje kože, guljenje i kuhanje zaraženih životinja može dovesti do infekcije. Ono što je posebno podmuklo kod širenja ovog virusa: Zaražena osoba može prenijeti virus nesvjesno i prije nego što se pojave prvi simptomi – i može ostati zarazna tjednima.

Koji su simptomi Mpoxa?

Virusna infekcija obično počinje s osipom, koji se može pojaviti u predjelu anusa ili genitalija, na grudima, licu ili u ustima. Osip se može proširiti na dlanove, tabane i druge dijelove tijela. Može biti bolan i svrbjeti, a u početku podsjeća na prištiće ili mjehuriće koji prolaze kroz nekoliko stadija prije nego što kraste otpadnu. Simptomi, slični gripi, mogu se pojaviti prije ili poslije osipa. To uključuje temperaturu i groznicu, glavobolju, otečene limfne čvorove, bolove u mišićima ili drhtavicu. Neki ljudi prijavljuju poteškoće pri mokrenju i bolno oticanje anusa.

Simptomi se obično javljaju u vremenskom razdoblju od 21-og dana nakon kontakta s virusom. Opasne komplikacije mogu se pojaviti ako se lezije inficiraju i dovedu do apscesa. Druge komplikacije mogu uključivati tešku dehidraciju uslijed proljeva ili povraćanja, upalu pluća, upalu mozga (encefalitis) ili srca (miokarditis).

Cjepivo postoji i razmjerno je djelotvorno: u 89% slučajeva. Ali je i tako potrebno pažnju posvetiti higijeni Foto: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Tko je u opasnosti?

Posebno visok rizik od infekcije imaju seksualni radnici, zaposleni u zdravstvu i ljudi, koji imaju više seksualnih partnera. Osobe s oslabljenim imunološkim sistemom zbog bolesti ili lijekova imaju veći rizik od komplikacija uslijed zaraze Mpox-om.

I novorođenčad, djeca, trudnice, starije osobe, te zdravstveni radnici, koji su duže izloženi virusu, su također ugroženi. Teški oblici su rijetki: U većini slučajeva simptomi nestaju unutar dva do četiri tjedna.

Kako se zaraza može izbjeći?

Rizik od zaraze može se smanjiti izbjegavanjem seksa, dodira i poljubaca s inficiranom osobom. Također, treba smanjiti zajedničko korištenje posuđa, ručnika i posteljine. Preporučuje se često pranje ruku.

Postoji mogućnost cijepljenja. Redovno cjepivo protiv velikih boginja je od 2013. godine odobrena u EU za odrasle i također štiti protiv Mpoxa. Stupanj zaštite iznosi 89% nakon procjepljenja odnosno dobivanja dvije doze cjepiva.