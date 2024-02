Moderni robovi u mjanmarskim "tvornicama prijevara"

Sve se moralo odigrati vrlo brzo: skupina ljudi čeka uz cestu. Svakog trena bi se mogao pojaviti jedan od njihovih čuvara. Judah Tana, djelatnik jedne humanitarne organizacije dolazi velikom brzinom u jednom džipu, ljudi s ruba ceste uskaču u automobil. „Konačno, moje srce opet kuca normalno", Lucas uzdiše s olakšanjem dok iscrpljen pada na stražnje sjedalo. Lucasa, krupnog muškarca iz zapadne Afrike, i ostale iz grupe trgovci ljudima su držali zatočenima dvanaest mjeseci u jednoj tvornici za kibernetičke prijevare u Mjanmaru.

Ovdje u jugoistočnoj Aziji tisuće ljudi se protiv njihove volje drži na tajnim lokacijama gdje su prisiljeni preko interneta prijevarama dolaziti do novca od građana koji ništa ne sumnjaju u Europi, SAD-u i Kini. Oni varaju ljude, ali su i sami žrtve organiziranog kriminala.

Istraživački tim DW-a razgovarao je sa svjedocima, procjenjivao slike i analizirao spise kako bi dokumentirao sofisticirani sustav prijevara, trgovine ljudima i kibernetičkog kriminala.

Trgovina ljudima

Aaron, koji sada sjedi pokraj Lucasa u autu, dolazi iz južne Afrike. Ubrzo nakon završetka studija zaposlila ga je jedna IT tvrtka sa sjedištem u Tajlandu. „Oduvijek sam sanjao o radu u inozemstvu", kaže kasnije. Još uvijek je vidno iscrpljen i uvijek iznova radi duge pauze.

Navodni poslodavac poslao mu je avionsku kartu za Bangkok i pokupio ga u zračnoj luci. "Odveo je mene i još dvojicu muškaraca do auta. Trebao nas je odvesti do hotela." Umjesto toga, on i njegovi prijatelji odvezeni su sjeverno do granične rijeke Moei između Tajlanda i Mjanmara. Kad su stigli do tamo, prešli su rijeku u čamcu i stigli do područja okruženog visokim zidovima i bodljikavom žicom s druge strane i tu je „tvornica prijevara" KK Park.

Postrojenja za prijevaru - KK Park Foto: Maxar Technologies provided by EUSI

KK Park – mjanmarska zloglasna „tvornica prijevara"

KK Park nalazi se u jugoistočnom Mjanmaru u državi Karen, regiji Mjanmara u kojoj se etnička skupina Karena desetljećima bori za neovisnost.

Konfliktna regija s nejasnim odnosom snaga nudi plodno tlo za kriminalne aktivnosti. KK Park samo je jedna od najmanje 10 takvih „tvornica prijevara" na ovom području. Ono što se događa iza njihovih zidova često ostaje skriveno. Satelitske snimke pokazuju da su prve zgrade KK Parka izgrađene 2020. godine. Od tada se površina četiri puta povećala.

Vidjeli smo ekskluzivne snimke i slike iz logora i razgovarali s nekoliko žrtava koje su tamo držane.

U KK Parku žive i rade tisuće ljudi, uglavnom iz Azije i Afrike. Naoružani vojnici čuvaju ulaze. Posvuda su nadzorne kamere. Bivši logoraši prepoznali su oznake na uniformama stražara. To su oznake graničara mjanmarske vojske, čiji se vojnici očito nalaze u KK Parku i čuvaju ga.

Rad i mučenje

Kada su stigli u park, Aaron, Lucas (imena promijenjena) i ostali dobili su upute kako varati ljude preko interneta. Priručnici detaljno objašnjavaju kako izgraditi povjerenje i iskoristiti slabosti žrtava. Na primjer: „Budi duhovit. Mušterije se moraju toliko zaljubiti u tebe da sve zaborave". Ili jednostavno: „Stekni povjerenje".

Aaron i ostali dobili su tjedne ciljeve: određenu svotu novca koju su morali priskrbiti ili određeni broj novih kupaca koje su morali kontaktirati. Ako nisu ostvarili ciljeve, bili su kažnjeni. "Ako niste pribavili novu mušteriju, nije bilo ručka. Ako je netko vidio da ne odgovarate mušteriji, dobili ste batine ili ste morali stajati satima", kaže Lucas. "Morali smo raditi 17 sati dnevno. Bez pritužbi, ili godišnjeg odmora, bez pauze.” Filmske snimke i izvješća drugih bivših logoraša potvrđuju sustavnu psihičku i fizičku torturu. Ovdje se trguje žrtvama iz cijelog svijeta. No osobe koje kontroliraju kamp govore mandarin, glavni jezik Kine. To nam je jednoglasno potvrdilo nekoliko izvora. Nadzornici nadziru preko kamera i redovito pregledavaju prostorije.

Milijunski iznosi u kripto-valutama Foto: Benoit Tessier/REUTERS

„Svinjokolja"

Zatvorenici KK Parka moraju nagovoriti svoje "mušterije", kako ih interno nazivaju, da ulože novac u kriptovalute. Žrtve prijevare su uvjerene da svoju ušteđevinu ulažu u unosnu investiciju, no umjesto toga njihov novac odlazi na račun koji kontroliraju prevaranti. Čim pristigne dovoljno novca, račun se prazni i novac nestaje. Ovaj oblik online prijevare naziva se "pig butchering" - svinjokolja. Prevarant „tovi" žrtvu i kad žrtva tj. bankovni račun dovoljno „odeblja", vodi ju na klanje.

Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal procjenjuje da internetske prijevare u jugoistočnoj Aziji donose više novca od trgovine drogom. Samo KK Park mjesečno ostvaruje višemilijunske prihode.

Istraživački tim DW-a uspio je ući u trag novcu žrtava prijevare. Nakon nekoliko zaobilaznica, završio je u novčaniku, tako se u svijetu kriptovaluta zovu digitalni računi, jednog kineskog biznismena. Odavde put novca vodi do mreže kineskih trijada, bandi organiziranog kriminala. Wang Yi Cheng, ime tog poduzetnika, bio je potpredsjednik kinesko-tajlandske trgovinske udruge u vrijeme novčanog transfera. Dijeli zgradu s kineskim kulturnim centrom koji djeluje na principu "Hongmena", tajne mreže koja potječe još iz razdoblja kineskog carstva. Danas su mnoge od tih udruga Hongmen usko povezane s trijadama, kineskim oblikom mafije. Njihov najistaknutiji lik: Wan Kuok Koi, poznat kao "Slomljeni zub". Wan je zloglasni mafijaški boss iz kockarske metropole Macaua. Njegovo se ime uvijek iznova pojavljuje u vezi sa sumnjivim klubovima.

Šef iz pozadine - predvodnik kineske mafije Kuok-koi snimljen 1999. Foto: AFP/dpa/picture-alliance

Izbor: pobjeći ili biti prodan dalje

Lucasova prilika za bijeg ukazala se kada su ga mafijaški šefovi odlučili prodati. Nakon što im je nekoliko puta uskraćena plaća, Lucas i ostali odbili su nastaviti raditi. Dobili su upute da spakiraju svoje stvari. „Čuo sam kako govore da će nas prodati drugoj organizaciji", prisjeća se. Lucas i njegovi kolege brzo su reagirali. Uspjeli su kontaktirati Judaha Tanu, koji je u pograničnom području poznat kao agent koji može organizirati bijeg. Tako su Aaron i Lucas završili na stražnjem sjedalu njegovog terenca. Za njih je noćna mora završila. Nekoliko tjedana kasnije mogli su se vratiti u domovinu.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.