Milanović predsjednik u prvom krugu?

Prema prvim službenim rezultatima i nakon prebrojanih 51,67% biračkih listića, dosadašnji predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je osvojio 50,11% glasova, kandidat oko HDZ-a Dragan Primorac 22,33%, samo sat kasnije je to bilo "samo" 49,58%, dakle drugog kruga bi ipak trebalo biti.

Već i to je izazvalo slavlje u izbornom stožeru Milanovića u zagrebačkoj Tvornici, pokunjene glave u stožeru Dragana Primorca kojem su također sve prognoze svjedočile bitno bolji ishod i stručnjaci su bili uvjereni kako će drugom krugu, 12. listopada biti jedini protivnih sadašnjem predsjedniku.

Dragan Primorac i HDZ su bili uvjereni kako će biti i drugi krug predsjedničkih izbora. To se još može dogoditi, ali sad za razmjerni neuspjeh najprije optužuju "gužvu" na desnom krilu političke pozornice Hrvatske. Foto: Darko Bandic/AP/picture alliance

Neizvjesnost zapravo još traje: noć je duga, listića ima još mnogo jer su i posljednji rezultati ishod 80,33% biračkih mjesta. Makar su izborne ankete objavljene već odmah nakon zatvaranja birališta u Hrvatskoj u 19 sati su najavljivale iznenađenje. No ankete nisu osobito pouzdani izvori informacija: samo oni koji to žele govore anketarima čije su ime netom zaokružili na biračkom listiću.

Ovi izbori su opet otvorili i mnogo pitanja, a osobito kad je riječ o izlaznosti:to su upravo žalosnih 44,98%. Razloga zašto je preko polovice biračkog tijela Hrvatske danas ostalo kod kuće vjerojatno ima mnogo. Najprije je to uloga predsjednika: u doba Franje Tuđmana on je težio „francuskom modelu" gdje predsjednik ima goleme ovlasti, ali u Hrvatskoj su još u doba predsjednika Stjepana Mesića one drastično smanjene.

Je li hrvatski predsjednik treba imati veće ovlasti? Dosadašnji i lako moguće budući predsjednik Milanović u to može vjerovati, ali opet je tu podatak o izlaznosti koji jasno pokazuje kako Milanovića nije zapravo izabrala niti četvrtina građana Hrvatske s pravom glasa. To znači i da on uživa mnogo manju popularnost nego što to želi vjerovati.