"Migracije će opet biti tema za prosvjede"

Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka računa s time da će početkom nove godine za mobilizaciju prosvjednika desnog spektra ponovno dobiti na značenju tema doseljavanja stranaca. Prosvjedi protiv visokih cijena energenata i krizne politike savezne vlade su zadnjih tjedana ove godine utihnuli.

Predsjednik Savezne službe za zaštitu ustavnog poretka Thomas Haldenwang je za novinsku agenciju dpa komentirao da nije računao sa scenarijima o „vrućoj jeseni" ili „zimi bijesa", kako su mnogi predviđali. On kaže da su prosvjedi koji se aktualno održavaju „prije lagani vjetrić" koji uglavnom „puše u Saskoj i Tiringiji". No i u tim saveznim pokrajinama, dodaje Haldenwang, broj prosvjednika pada.

Ljevica i AfD pozvali su na „vruću jesen"

U rujnu i u prvoj polovici listopada sve je još izgledalo drugačije: tada se na demonstracijama okupljalo i na tisuće ljudi koji su djelomice prosvjedovali i protiv sankcija Rusiji i isporuke oružja Ukrajini.

I stranka Ljevica i Alternativa za Njemačku (AfD) su pozvale na „vruću jesen" u znak prosvjeda protiv rasta cijena energenata i hrane. Najveći odaziv imale su na istoku Njemačke. Na demonstracijama koje je u listopadu u Berlinu organizirao AfD, prema policijskim informacijama, sudjelovalo je 10.000 ljudi.

Prosvjedi Ljevice (Die Linke) protiv poskupljenja energenata i hrane, Leipzig 5.9.2022.

Građanski milje se povlači

Haldenwang također ističe da se „sve više povlači građanski milje" koji je još bio jako zastupljen na prosvjedima protiv mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa.

On kaže: „Aktualno se tu kreće jedna mješavina sastavljena od desnih ekstremista kao što su predstavnici Nove desnice, teoretičari zavjere, ‘građani Rajha‘ i ‘samoupravljači‘, ali i dijelovi saveznog ogranka AfD-a u Tiringiji, koji je deklariran kao dokazano ekstremistički, ili desno ekstremne stranke poput Slobodnih Sasa." Kao veliki problem Haldenwang izdvaja to što se pojedine skupine jedva mogu razgraničiti jedna od druge.

Nasumični izbor tema za mobilizaciju

Služba za zaštitu ustavnog poretka je 2021. godine definirala novi fenomen „delegitimiranja države koji je relevantan za zaštitu ustavnog poretka". Haldenwang pojašnjava da je poveznica tih skupina njihova težnja za „nadjačavanjem ovog političkog sustava".

Pri tome se teme koje se koriste za mobilizaciju prosvjednika očito „nasumično izmjenjuju" – ovisno o tome što trenutačno dobro prolazi, rekao je predsjednik Savezne službe za zaštitu ustavnog poretka. I dodao da aktualno sve više na značenju kao tema dobiva migracija.

U Njemačkoj su se održavali i proruski prosvjedi

Rast broja tražitelja azila u Njemačkoj

U prvih 11 mjeseci ove godine u Njemačkoj je po prvi put azil zatražilo oko 190.000 ljudi – to je 43 posto više nego u istom razdoblju godinu dana ranije. Budući da je zbog ruskog napada na Ukrajinu primljeno milijun ukrajinskih izbjeglica, u pojedinim općinama nedostaje smještaja.

Tema migracija je također jače došla u fokus zbog nekoliko reformi savezne vlade, kao što je olakšavanje dobivanja dozvole boravka.

Klimatski prosvjedi nisu cilj promatranja

Prema procjeni Thomasa Haldenwanga, prosvjedi za zaštitu klime do sada nisu pružali razloga za aktiviranje Službe za zaštitu ustavnog poretka. O prosvjednim akcijama pokreta Fridays for Future on kaže: „Njihove prosvjedne akcije protječu mirno i kreću se u granicama legalnosti."

Aktivisti Posljednje generacije (Letzte Generation) na autocesti u Frankfurtu (11.4.2022.)

A što se tiče akcija Posljednje generacije, on dodaje: „Posljednja generacija je po brojnosti mala grupa koja sada poseže za drastičnim metodama prosvjeda." Kako objašnjava Haldenwang, ta grupa u međuvremenu počinje činiti i teška kaznena djela kao što su blokade zračnih luka. No on napominje da su ta djela u nadležnosti policije, državnog odvjetništva i sudova.

Zaštita klime je „legitiman zahtjev"

Zaštita klime je legitiman zahtjev, naglašava Haldenwang i kaže: „Ne samo mi, nego i pokrajinske službe za zaštitu ustavnog poretka, kod Posljednje generacije aktualno još ne vidimo dovoljno teške stvarne razloge za protuustavne težnje."

On objašnjava da službe za zaštitu ustavnog poretka stupaju na scenu tek kada postoje radikalizacija ili utjecaj ekstremista na prosvjede. Što se tiče Posljednje generacije, Haldenwang vidi određenu opasnost da „lijevo ekstremne skupine pokušaju prodrijeti u taj pokret".

Radikalizacija klimatskih aktivista

