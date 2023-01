Mišljenje: Putin je izgubio plinski rat protiv Njemačke

Bilo bi prerano govoriti o vojnom porazu Rusije. Ali plinski rat protiv Njemačke je Vladimir Putin izgubio – to se već sada sa sigurnošću može reći. Jer, Njemačka ima najveće kapacitete skladišta zemnog plina u cijeloj Europskoj uniji. I kada su oni sredinom siječnja, na vrhuncu sezone grijanja, još uvijek 90 posto puni, onda to znači: prekid isporuke ruskog plina više ne predstavlja opasnost.

U trenutku ruskog napada na Ukrajinu prije skoro 11 mjeseci Njemačka je plinom iz Rusije pokrivala više od polovice svojih potreba. Zato je za Moskvu ucjena Njemačke bila jezgra gospodarskog pritiska na EU, koji je stvoren s ciljem podrivanja podrške Europljana ukrajinskom narodu i njegovoj vojsci.

Njemačka već pet mjeseci bez Gazproma

No taj plan je propao. Nijemci se ne smrzavaju u svojim stanovima, ne moraju obustaviti rad tvornica. I u službenom Berlinu je nestao strah da bi Moskva iz osvete mogla paralizirati Njemačku. Ne, Savezna Republika se sama u okviru sankcija EU-a učinila neovisnom od ugljena i nafte iz Rusije, a od kraja kolovoza ne dobiva više ni zemni plin od Gazproma.

DW-ov urednik Andrej Gurkov

Drugim riječima: Nijemci žive već pet mjeseci bez navodno presudno potrebnog ruskog plina – i čini se da najveće europsko gospodarstvo dobro s time izlazi na kraj. Doduše, još uvijek se računa s recesijom, koja ne bi čudila s obzirom na prekid lanaca opskrbe i eksplozije cijena energenata. No indikatori i dalje pokazuju da će to vjerojatno biti blagi pad. A čak se i rekordna inflacija usporava.

Za to vrijeme Berlin povećava svoju vojnu podršku Kijevu, što se može vrednovati kao još jedan indirektni pokazatelj neuspjeha Putinove „specijalne plinske operacije". Početkom siječnja – u Njemačkoj su u tom trenutku već treći tjedan za redom puna skladišta plina, što je netipično za ovo doba godine – savezna vlada je promijenila mišljenje i odlučila se za slanje oklopnih vozila u Ukrajinu. Mogli bi slijediti i teški borbeni tenkovi – trenutačno je u jeku diskusija o tome.

Potvrda smirivanja situacije

Dokaz za izgubljeni Putinov plinski rat su i jasne potvrde smirivanja situacije koje su njemačko gospodarstvo i stanovništvo istovremeno dobili iz dva izvora – od državne regulatorne ustanove i od jedne gospodarske udruge.

Najprije je Savezna mrežna agencija službeno utvrdila: „Sve više je nevjerojatna nestašica plina ove zime." U jednom novinskom intervjuu je šef te agencije Klaus Müller naglasio kako polazi od toga da će biti okončane oscilacije cijena plina te da će se one stabilizirati na sadašnjoj razini. Ta je razina, doduše, još uvijek znatno viša nego prije, ali u međuvremenu je mnogostruko niža od rekordnih vrijednosti prošlog ljeta. S tim cijenama njemački proizvođači koji troše puno energije mogu opet raditi na stabilizaciji stanja, rekao je Müller.

Nešto kasnije je Savez operatera njemačkih skladišta plina i vodika INES na svojoj mjesečnoj novinskoj konferenciji predstavio scenarije za 2023. godinu. Ako se održe normalni vremenski uvjeti popunjenost skladišta do kraja ove zime bit će na 65 posto, rečeno je. To bi bila krajnje komforna polazna situacija za skladištenje tijekom ljeta, pa bi 100-postotna popunjenost bila dostignuta već u rujnu.

Drugim riječima, profesionalci jamče njemačkim poduzećima i kućanstvima da ne treba očekivati probleme sa zalihama plina ni u ovoj niti u idućoj zimi. Pod pretpostavkom da će „aktualna štednja potrošača ostati na sadašnjoj razini", priopćio je INES.

Gazprom je izgubio svoje veliko tržište

No stručnjaci INES-a su razradili i scenarij za najnepovoljniji slučaj: znatno zahlađenje, dostupnost ukapljenog zemnog plina se drastično smanjuje zbog vrlo velike potražnje u Aziji, Rusija odmah prekida sve isporuke plina Europi, što bi dovelo do solidarne podjele njemačkih zaliha s drugim članicama EU-a. No čak i u tom slučaju u Njemačkoj ne bi došlo do nestašice plina ni u ovoj niti u idućoj sezoni grijanja.

Sve u svemu, sve to je uvjerljiva potvrda za to da je Putin stvarno izgubio svoj plinski rat. Njemačka je u 2023. godinu ušla bez ruskog plina, ali i bez straha zbog tog gubitka. Upravo u tome leži poraz Kremlja: ruski zemni plin više nije pogodno oružje protiv Njemačke. No posljedice tog izgubljenog plinskog rata su još dalekosežnije: državni koncern Gazprom je sada ostao bez svog najvažnijeg stranog tržišta. Naime, još prije godinu dana je četvrtina njegovog cjelokupnog izvoza otpadala na Njemačku.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu